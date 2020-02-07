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За обнаружение «запрещённых» деталей мастерские должны будут заплатить Apple штраф.
Чтобы купить фирменные запчасти Apple для смартфонов iPhone, независимые ремонтные мастерские должны согласиться на проведение внезапных проверок и инспекций. Об этом сообщает Motherboard со ссылкой на контракт, который Apple предлагает мастерским.
Компания отказалась отвечать на вопросы Motherboard, но не стала опровергать условия договора, пишет издание.
Apple хочет проверять, не использует ли мастерская запрещённые ремонтные детали, произведённые сторонними компаниями. За обнаружение такие запчастей компания будет штрафовать партнёра. В случае расторжения контракта Apple будет иметь право проводить такие проверки ещё пять лет, говорится в контракте.
При обнаружении у себя на складе «запрещённых деталей» мастерская должна сообщить об этом Apple и передать их компании для безопасной утилизации, говорится в контракте.
Кроме того, мастерские должны будут по запросу предоставлять Apple информацию о своих клиентах, включая ФИО, номера телефонов и домашние адреса.
Мастерские также должны подписать соглашение о неразглашении. При этом они не будут считаться авторизованными сервисными центрами Apple. Соответствующее уведомление мастерские должны будут разместить на витрине магазина и на своём сайте. Перед ремонтом клиенты должны подписать письменное подтверждение о том, что они понимают, что отдают устройство сервису без статуса авторизированного партнёра.
В августе 2019 года Apple впервые разрешила независимым мастерским в США ремонтировать iPhone с использованием фирменных запчастей. К программе могут присоединиться те мастерские, в которых есть хотя бы один специалист по ремонту, который прошёл сертификацию Apple.
Вполне разумное требование.
Не могли бы Вы расписать, в чем заключается разумность данного требования для каждой из сторон?
Всё верно, необходимо также ввести сертификацию пользователей продукции Apple с внезапными проверками на наличие устройств других производителей с последующим изъятием и утилизацией таковых.
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