За обнаружение «запрещённых» деталей мастерские должны будут заплатить Apple штраф.

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Чтобы купить фирменные запчасти Apple для смартфонов iPhone, независимые ремонтные мастерские должны согласиться на проведение внезапных проверок и инспекций. Об этом сообщает Motherboard со ссылкой на контракт, который Apple предлагает мастерским.

Компания отказалась отвечать на вопросы Motherboard, но не стала опровергать условия договора, пишет издание.

Apple хочет проверять, не использует ли мастерская запрещённые ремонтные детали, произведённые сторонними компаниями. За обнаружение такие запчастей компания будет штрафовать партнёра. В случае расторжения контракта Apple будет иметь право проводить такие проверки ещё пять лет, говорится в контракте.

При обнаружении у себя на складе «запрещённых деталей» мастерская должна сообщить об этом Apple и передать их компании для безопасной утилизации, говорится в контракте.

Кроме того, мастерские должны будут по запросу предоставлять Apple информацию о своих клиентах, включая ФИО, номера телефонов и домашние адреса.

Мастерские также должны подписать соглашение о неразглашении. При этом они не будут считаться авторизованными сервисными центрами Apple. Соответствующее уведомление мастерские должны будут разместить на витрине магазина и на своём сайте. Перед ремонтом клиенты должны подписать письменное подтверждение о том, что они понимают, что отдают устройство сервису без статуса авторизированного партнёра.