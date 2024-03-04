Apple представила 13- и 15-дюймовые MacBook Air с чипом M3 Статьи редакции
В продаже с 8 марта 2024 года по цене от $1099.
- По заявлению компании, MacBook Air на M3 работает до 60% быстрее, чем ноутбук с процессором M1. Время автономной работы — до 18 часов.
- Диагональ составляет 13,6 или 15,3 дюйма, дисплей Liquid Retina яркостью до 500 нит с поддержкой 1 млрд цветов. Новые MacBook Air теперь поддерживают до двух внешних мониторов при закрытой крышке ноутбука.
- Устройства поддерживают Wi-Fi 6E (скорость загрузки вдвое выше, чем у предыдущего поколения). У них есть зарядка MagSafe, два порта Thunderbolt и разъём для наушников 3,5 мм, а также камера 1080p, три микрофона и иммерсивная звуковая система с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.
- Пользователи могут оформить предзаказ с 4 марта 2024 года, в магазинах устройства появятся с 8 марта. Стоимость 13-дюймового MacBook Air на M3 начинается с $1099 (около 100 тысяч рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2024 года), 15-дюймового — с $1299 (около 119 тысяч). Оба доступны в цветах «полночь», «звёздный свет», «серебристый» и «космический серый».
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Должны друг другу наяривать, тогда правдоподобно будет
Наглядная картинка как злой маркетолог перенимает опыт у более опытной компании с целым отделом маркетинга
8 Gb оперативки в базе?
Козлы Apple, что ещё сказать.
твиттер полистать и нетфликс посмотреть
И правда смешно
В каментах все ебанулись
В комментах народ живет в 2008-м году
Давно))
Неожиданная новость, такая же неожиданная как и цены на ноутбук непростой, а золотой!
от есть ты считаешь что 1099$ - это дорого? сколько будет стоить что-то сопоставимое по производительности с базовой моделью от других производителей? а главное сколько оно будет весить?
Сектанты в экстазе
ждем на чипе м5, чтобы можно было смело вешать шильдик уже
не, в экстазе как раз таки бьются те, у кого их никогда не было
А что за хэйт версии на 8Гб? Ну это же база, для многих пользователей хватит. А тем кому нужно больше, на подобные версии и не смотрит никогда.
Понятно, что хочется больше за меньшие деньги, но Apple никогда такого не давала.
Когда-то же должен быть уже переход от 8Gb в базе?
Когда там от 4 оперативки отказалась Apple?
Ну в телефоны уже ставят больше
Зашел сюда, чтобы написать как мне пох..й.
Буду держать в курсе, следите за апдейтами.
В те же деньги можно взять на M1 Pro с 16 GB. В чем смысл Air за такие деньги?
Вот я тоже подумал так, цена на базовый — норм. 15ка 16/512 — 1700$, уже не так интересно.Это почти Прошка на 13' ну хз
Завидуйте молча, капитализм загнивает
Чему завидовать? Причем тут капитализм?
Всё быстрее и быстрее. Там точно пользователи ещё нужны? Когда уже Джарвиса внедрят и можно будет отдохнуть?
Опять портов пожалели, ну жалко третий поставить что ли?
Да пусть хотя бы 2, зато без подписки
наконец то
А вот 8GB в базовой модели - действительно козлы
Революция на рынке, прорыв.
Два внешних при закрытой крышке. Не выйдет ли так, что открыл крышку и поддерживает теперь только один внешний монитор и один внутренний? В Air раньше вроде такое было. Гуглить лень.
Наконец-то Apple их выкатила, так ждал!
Эмэйзинг лухури
Внезапно
Пользователи китайских копий Эппл в шоке, у них после обновления кирпич
Нормальные ноуты за адекватные деньги.
Опять помойка с 8гб в базе (
эйпл как всегда ,выпускает что-то новое , в ускоренном темпе
Всё думаю купить Эйр 15.3 2023 за 110 (8/256), есть смысл подкопить новый 15.3 пока не купил этот?
Надо годик подождать. В 2025 очередной эмейзинг, вот тогда нужно точно будет брать.
Зависит от задач, как обычно, и бюджета
А на сколько быстрее чем M2? )))
А то по другим характеристикам полностью идентичен предыдущему.
Там, по-моему, Apple маркетинга навешала с этими М1, М2, M3 и PRO версиями )))
Просто не знают как продавать новые ноуты, которые минимально отличаются от прошлогодних.
У M3 прирост не настолько большой в сравнении с M2, там что-то около 10-30% в зависимости от задачи. Не так красиво смотрится в презентации, как сравнение с M1.
А конечно обожаю Эппл и для своей профессии приобретаю гаджеты только этой марки но у меня вопрос а почему не по 5000 ❓😛🙌🏻🌍
Для чего до сих пор оставляют jack 3.5?
Ребята помогите перейти на мак. Уже как 24 года на Винде с паленным фотошопом и офисом. После комментов выше прям ещё сильнее стал думать о переходе на Эппл.
А в чем помогать? На маках так же есть и паленый фотошоп, и паленый офис.