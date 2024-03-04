Техника
Таня Боброва

Apple представила 13- и 15-дюймовые MacBook Air с чипом M3 Статьи редакции

В продаже с 8 марта 2024 года по цене от $1099.

Источник здесь и далее: Apple
  • По заявлению компании, MacBook Air на M3 работает до 60% быстрее, чем ноутбук с процессором M1. Время автономной работы — до 18 часов.
  • Диагональ составляет 13,6 или 15,3 дюйма, дисплей Liquid Retina яркостью до 500 нит с поддержкой 1 млрд цветов. Новые MacBook Air теперь поддерживают до двух внешних мониторов при закрытой крышке ноутбука.
  • Устройства поддерживают Wi-Fi 6E (скорость загрузки вдвое выше, чем у предыдущего поколения). У них есть зарядка MagSafe, два порта Thunderbolt и разъём для наушников 3,5 мм, а также камера 1080p, три микрофона и иммерсивная звуковая система с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.
  • Пользователи могут оформить предзаказ с 4 марта 2024 года, в магазинах устройства появятся с 8 марта. Стоимость 13-дюймового MacBook Air на M3 начинается с $1099 (около 100 тысяч рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2024 года), 15-дюймового — с $1299 (около 119 тысяч). Оба доступны в цветах «полночь», «звёздный свет», «серебристый» и «космический серый».
Характеристики и цены MacBook Air на M3 с диагональю 13 дюймов
Характеристики и цены MacBook Air на M3 с диагональю 15 дюймов

#новости #apple #macbookair

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69 комментариев
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 Zloy Marketolog
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бомба для ванны

Должны друг другу наяривать, тогда правдоподобно будет

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1 комментарий
Davidov Alexander

Наглядная картинка как злой маркетолог перенимает опыт у более опытной компании с целым отделом маркетинга

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Сидор

8 Gb оперативки в базе?
Козлы Apple, что ещё сказать.

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Alex Melnikoff

твиттер полистать и нетфликс посмотреть

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11 комментариев
Barone Rosso

И правда смешно

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Юрий Б.

В каментах все ебанулись

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Soludo

В комментах народ живет в 2008-м году

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noname

Давно))

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Kim Fink

Неожиданная новость, такая же неожиданная как и цены на ноутбук непростой, а золотой!

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Дмитрий Зима

от есть ты считаешь что 1099$ - это дорого? сколько будет стоить что-то сопоставимое по производительности с базовой моделью от других производителей? а главное сколько оно будет весить?

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3 комментария
Андрей Вечерний

Сектанты в экстазе

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Albert Torkhov

ждем на чипе м5, чтобы можно было смело вешать шильдик уже

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Дмитрий Зима

не, в экстазе как раз таки бьются те, у кого их никогда не было

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Alexandre Lebedev

А что за хэйт версии на 8Гб? Ну это же база, для многих пользователей хватит. А тем кому нужно больше, на подобные версии и не смотрит никогда.

Понятно, что хочется больше за меньшие деньги, но Apple никогда такого не давала.

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Сидор

Когда-то же должен быть уже переход от 8Gb в базе?
Когда там от 4 оперативки отказалась Apple?

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2 комментария
Николай

Ну в телефоны уже ставят больше

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ЯжПрограммист

Зашел сюда, чтобы написать как мне пох..й.
Буду держать в курсе, следите за апдейтами.

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John Smith

В те же деньги можно взять на M1 Pro с 16 GB. В чем смысл Air за такие деньги?

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Serge Demichev

Вот я тоже подумал так, цена на базовый — норм. 15ка 16/512 — 1700$, уже не так интересно.Это почти Прошка на 13' ну хз

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7 комментариев
Pavel Deryabin

Завидуйте молча, капитализм загнивает

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Сидор

Чему завидовать? Причем тут капитализм?

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Вадим Д.

Всё быстрее и быстрее. Там точно пользователи ещё нужны? Когда уже Джарвиса внедрят и можно будет отдохнуть?

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Denkotovskiy

Опять портов пожалели, ну жалко третий поставить что ли?

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Алеоп

Да пусть хотя бы 2, зато без подписки

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Aina Timo / wdroid.net
теперь поддерживают до двух внешних мониторов

наконец то
А вот 8GB в базовой модели - действительно козлы

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ЯжПрограммист

Революция на рынке, прорыв.

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Юрий Б.

Два внешних при закрытой крышке. Не выйдет ли так, что открыл крышку и поддерживает теперь только один внешний монитор и один внутренний? В Air раньше вроде такое было. Гуглить лень.

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Андрей Вечерний

Наконец-то Apple их выкатила, так ждал!

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Депрессивный Опоссум

Эмэйзинг лухури

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Алеоп

Внезапно

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Виктор

Пользователи китайских копий Эппл в шоке, у них после обновления кирпич

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Yoyo

Нормальные ноуты за адекватные деньги.

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Григорий Догонин

Опять помойка с 8гб в базе (

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Валерия Щеглова

эйпл как всегда ,выпускает что-то новое , в ускоренном темпе

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Игорь

Всё думаю купить Эйр 15.3 2023 за 110 (8/256), есть смысл подкопить новый 15.3 пока не купил этот?

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Сидор

Надо годик подождать. В 2025 очередной эмейзинг, вот тогда нужно точно будет брать.

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Юрий Б.

Зависит от задач, как обычно, и бюджета

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Дрюс Уилис
Air на M3 работает до 60% быстрее, чем ноутбук с процессором M1

А на сколько быстрее чем M2? )))
А то по другим характеристикам полностью идентичен предыдущему.

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Сидор

Там, по-моему, Apple маркетинга навешала с этими М1, М2, M3 и PRO версиями )))
Просто не знают как продавать новые ноуты, которые минимально отличаются от прошлогодних.

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Alexandre Lebedev

У M3 прирост не настолько большой в сравнении с M2, там что-то около 10-30% в зависимости от задачи. Не так красиво смотрится в презентации, как сравнение с M1.

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Супер лингвист 12 языков

А конечно обожаю Эппл и для своей профессии приобретаю гаджеты только этой марки но у меня вопрос а почему не по 5000 ❓😛🙌🏻🌍

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Геннадий Кузьмин

Для чего до сих пор оставляют jack 3.5?

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Max

Ребята помогите перейти на мак. Уже как 24 года на Винде с паленным фотошопом и офисом. После комментов выше прям ещё сильнее стал думать о переходе на Эппл.

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Артем Гарбарт

А в чем помогать? На маках так же есть и паленый фотошоп, и паленый офис.

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66 комментариев
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