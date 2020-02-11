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Все с 5G, гибридным зумом и экраном с поддержкой 120 Гц.
Компания Samsung представила новые смартфоны на презентации в Сан-Франциско.
S20, S20+ и S20 Ultra — новое поколение смартфонов, пришедшее на смену линейке S10. Samsung объяснила непоследовательность смены индекса в названии большим объёмом нововведений в устройствах 2020 года.
S20 получил AMOLED-дисплей диагональю 6,2 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и стандарта HDR10+. Как и в прошлом поколении смартфонов, в нижнюю часть экрана встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Смартфон оснащен тремя основными камерами: две широкоукольные с матрицами 12 МП и диафрагмами F2.2 и F1.8, а также телеобъектив — 64 МП, F2.0. В S20 добавлена функция гибридного зума — сочетание оптического и цифрового увеличения. Функция позволяет делать снимки с 30-кратным приближением.
S20 поддерживает съемку 8К-видео. По словам представителей Samsung, в новом смартфоне улучшена работа алгоритмов стабилизации изображения и ночной съёмки.
Фронтальная камера получила новую диафрагму — F2.2. Теперь она расположена по центру дисплея. Размер матрицы остался без изменений.
Камеры, микрофон и вспышка собраны в едином модуле, расположенном в верхней левой части задней крышки смартфона.
Ёмкость аккумулятора S20 увеличена до 4000 мА•ч. Он поддерживает функцию быстрой беспроводной зарядки и может использоваться для зарядки других смартфонов и устройств.
S20 доступен в сером, голубом и розовом корпусе, со 128 Гб для хранения данных. Покупатель может выбрать версию с 8 или 12 Гб оперативной памяти.
S20+ отличается от S20 увеличенной диагональю экрана — 6,7 дюймов, аккумулятором на 4500 мА•ч и дополнительной камерой для съёмки трёхмерных объектов.
В отличие от S10+ с двумя фронтальными камерами, в экран S20+ встроена только одна камера — 10 МП, F2.2.
Смартфон S20+ доступен в конфигурациях с 128 и 512 Гб встроенной памяти, с 8 и 12 Гб оперативной памяти соответственно.
Версия S20 Ultra отличается от S20+ экраном 6,9 дюймов, аккумулятором на 5000 мА•ч и конфигурациями всех камер. В смартфоне установлены два широкоукольных модуля с матрицами 12 и 108 МП, диафрагмами F2.2 и F1.8, а также телеобъектив — 48 МП, F3.5.
Гибридный зум S20 Ultra позволяет делать снимки со 100-кратным увеличением. Фронтальная камера получила матрицу 40 МП.
S20 Ultra доступен в двух конфигурациях — с 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения данных, а также в версии с 16 Гб и 512 Гб.
Все смартфоны в линейке S20 получили поддержку 5G, процессор Exynos 990, защиту от влаги и пыли IP68, слот для microSD с объёмом до 1 ТБ, функцию быстрого запуска игр и трансляции аудиопотока с других устройств.
Смартфоны будут поставляться с программным обеспечением для «умной» сортировки снимков. Алгоритмы телефона смогут выбрать наиболее удачные фото и видео из серии снимков и автоматически предложить к ним до 40 разных фильтров.
Samsung также объявила, что мессенджер Google Duo будет поддерживать звонки с видео высокого разрешения в сетях 5G.
Вместе с новыми смартфонами компания обновила беспроводные наушники Samsung Buds+. Устройство оснащено двумя динамиками и тремя микрофонами. Наушники смогу проработать 11 часов от одного заряда аккумулятора, утверждают в компании.
Стоимость Galaxy S20 составит 69 990 рублей, S20+ — 79 990 рублей, S20 Ultra — 99 990 рублей. Стоимость в России Buds+ составит 10 990 рублей.
А если с ним поехать в другую страну, он работать будет?
Скорее всего, останутся лишь возможности телефона (звонки, смс) так как остальной функционал врядли предназначен для использования в других регионах.
Только если наизусть выучишь EULA
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Вот интересно, сколько бы стоил такой телефон без камеры. Камерой не пользуюсь совсем. Аппарат годный, но столько упора на камеру, такое чувство, что в нее заложено процентов 60 стоимости - жаль переплачивать.
а камеры имхо - одно из главных отличий флагманов от телефонов подешевле. чего вам ещё в них не хватает?
С неймингом что-то у всех сейчас проблемы
У меня S8+.
На днях у него сбился пин код и приходилось разблокировать по сетчатке глаз. Решилось перезагрузкой устройства.
Больше андроид телефоны ни ни.
Я за айфоны.
Молчу про сотню причин разочарования в Андроиде и Самсунге. Кнопка биксби, зависания, микрофризы и так далее.
У меня S8+.
Кнопка bixby переназначается на любое другое приложение или отключается в настройках. Себе поставил открытие карт - безумно удобно.
Нареканий к скорости работы и фризам нет.
16 гб оперативки в телефоне, мое почтение
у многих на PC меньше до сих пор
самое интересное почему на айфоне оперативки меньше в разы но работает лучше 🤔
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