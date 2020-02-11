Все с 5G, гибридным зумом и экраном с поддержкой 120 Гц.

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S20, S20+ и S20 Ultra

Компания Samsung представила новые смартфоны на презентации в Сан-Франциско.

S20, S20+ и S20 Ultra — новое поколение смартфонов, пришедшее на смену линейке S10. Samsung объяснила непоследовательность смены индекса в названии большим объёмом нововведений в устройствах 2020 года.

S20 получил AMOLED-дисплей диагональю 6,2 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и стандарта HDR10+. Как и в прошлом поколении смартфонов, в нижнюю часть экрана встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон оснащен тремя основными камерами: две широкоукольные с матрицами 12 МП и диафрагмами F2.2 и F1.8, а также телеобъектив — 64 МП, F2.0. В S20 добавлена функция гибридного зума — сочетание оптического и цифрового увеличения. Функция позволяет делать снимки с 30-кратным приближением.

​S20

S20 поддерживает съемку 8К-видео. По словам представителей Samsung, в новом смартфоне улучшена работа алгоритмов стабилизации изображения и ночной съёмки.

Фронтальная камера получила новую диафрагму — F2.2. Теперь она расположена по центру дисплея. Размер матрицы остался без изменений.

Камеры, микрофон и вспышка собраны в едином модуле, расположенном в верхней левой части задней крышки смартфона.

S20​

Ёмкость аккумулятора S20 увеличена до 4000 мА•ч. Он поддерживает функцию быстрой беспроводной зарядки и может использоваться для зарядки других смартфонов и устройств.

Смартфон лишился разъёма для наушников

S20 доступен в сером, голубом и розовом корпусе, со 128 Гб для хранения данных. Покупатель может выбрать версию с 8 или 12 Гб оперативной памяти.

S20+ в сером корпусе и S20 в голубом корпусе

S20+ отличается от S20 увеличенной диагональю экрана — 6,7 дюймов, аккумулятором на 4500 мА•ч и дополнительной камерой для съёмки трёхмерных объектов.

В отличие от S10+ с двумя фронтальными камерами, в экран S20+ встроена только одна камера — 10 МП, F2.2.

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Смартфон S20+ доступен в конфигурациях с 128 и 512 Гб встроенной памяти, с 8 и 12 Гб оперативной памяти соответственно.

Версия S20 Ultra отличается от S20+ экраном 6,9 дюймов, аккумулятором на 5000 мА•ч и конфигурациями всех камер. В смартфоне установлены два широкоукольных модуля с матрицами 12 и 108 МП, диафрагмами F2.2 и F1.8, а также телеобъектив — 48 МП, F3.5.

​S20 Ultra

Гибридный зум S20 Ultra позволяет делать снимки со 100-кратным увеличением. Фронтальная камера получила матрицу 40 МП.

S20 Ultra доступен в двух конфигурациях — с 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения данных, а также в версии с 16 Гб и 512 Гб.

S20+ в черном корпусе и S20 в голубом корпусе

Все смартфоны в линейке S20 получили поддержку 5G, процессор Exynos 990, защиту от влаги и пыли IP68, слот для microSD с объёмом до 1 ТБ, функцию быстрого запуска игр и трансляции аудиопотока с других устройств.

Смартфоны будут поставляться с программным обеспечением для «умной» сортировки снимков. Алгоритмы телефона смогут выбрать наиболее удачные фото и видео из серии снимков и автоматически предложить к ним до 40 разных фильтров.

Samsung также объявила, что мессенджер Google Duo будет поддерживать звонки с видео высокого разрешения в сетях 5G.

Вместе с новыми смартфонами компания обновила беспроводные наушники Samsung Buds+. Устройство оснащено двумя динамиками и тремя микрофонами. Наушники смогу проработать 11 часов от одного заряда аккумулятора, утверждают в компании.

Samsung Buds+​