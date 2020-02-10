Первый смартфон Galaxy Fold с гибким экраном Samsung выпустила в сентябре 2019 года.

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Samsung впервые показала смартфон с гибким экраном в форме раскладушки во время трансляции церемонии награждения премии «Оскар» в ночь на 10 февраля 2020 года. Официальный релиз должен состояться 11 февраля на презентации компании в Сан-Франциско, пишет Bloomberg.

Mark Gurman @markgurman Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. https://t.co/rtSJ3jvkif

По словам источников агентства, устройство получит название Galaxy Z Flip. Технические характеристики смартфона пока неизвестны.

Первый смартфон с гибким экраном Samsung выпустила в сентябре 2019 года — компания несколько раз откладывала старт продаж Galaxy Fold после жалоб на поломки устройств во время тестирования.

В России устройство поступило в продажу в октябре по цене 159 990 рублей. Первую партию покупатели зарезервировали за три дня, говорили в компании.