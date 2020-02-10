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Техника
Татьяна Боброва
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Samsung анонсировала квадратный смартфон-раскладушку с гибким экраном во время трансляции «Оскара» Материал редакции

Первый смартфон Galaxy Fold с гибким экраном Samsung выпустила в сентябре 2019 года.

6 комментариев
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Samsung впервые показала смартфон с гибким экраном в форме раскладушки во время трансляции церемонии награждения премии «Оскар» в ночь на 10 февраля 2020 года. Официальный релиз должен состояться 11 февраля на презентации компании в Сан-Франциско, пишет Bloomberg.

Mark Gurman @markgurman
Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. https://t.co/rtSJ3jvkif

По словам источников агентства, устройство получит название Galaxy Z Flip. Технические характеристики смартфона пока неизвестны.

Первый смартфон с гибким экраном Samsung выпустила в сентябре 2019 года — компания несколько раз откладывала старт продаж Galaxy Fold после жалоб на поломки устройств во время тестирования.

В России устройство поступило в продажу в октябре по цене 159 990 рублей. Первую партию покупатели зарезервировали за три дня, говорили в компании.

Помимо Samsung смартфоны с гибким экраном есть у Huawei — Mate X, и у Motorola, которая в ноябре 2019 года представила смартфон-раскладушку с гибким экраном Razr.

#новость #samsung

Техника
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6 комментариев
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Вера Куртенок

1

Лучшее время для анонса

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Олег

Вера
0

В апреле.

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Андрей Иванов

Олег
2

Олег, вернитесь в приложение, у Вас там много работы

Ответить

Олег

Андрей
0

Спасибо Вам.

Ответить

Александр Топчий

1

Миллениалы изобрели раскладушку

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Антон Лисин

–1

Который заблокируют, как только от едешь от территории магазина.

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