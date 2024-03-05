Стартап Nothing представил смартфон Phone (2a) по цене от $349 Статьи редакции
Это третий смартфон компании: у устройства упростили систему светодиодов и изменили расположение камеры.
- Nothing представил свой третий смартфон — Phone (2a). В отличие от предшественников, у него изменился дизайн задней панели: «полупрозрачный» корпус со светодиодами сохранили, но их количество сократили до трёх.
- Изменился дизайн камер — они расположены горизонтально, а не вертикально. Разрешение — 50 Мп у каждой, у фронтальной — 32 Мп.
- Смартфон уже доступен для предзаказа в США, позже — в Великобритании и Индии. Стоимость — от $349 (31,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2024 года). В Великобритании он будет стоить от £319, в Индии — от 23,9 тысячи рупий. Есть два цвета на выбор: белый и чёрный.
- По стартовой цене можно купить базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Второй вариант — с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной.
- Устройство оснащено AMOLED-дисплеем, диагональ экрана — 6,7 дюйма. Частота обновления — 120 Гц, пиковая яркость — 1300 нит. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 45 Вт.
- Nothing — это проект сооснователя бренда OnePlus Карла Пея, который тот официально представил в 2021 году. Компания уже выпустила беспроводные «прозрачные» наушники Ear (1), Ear (2) и Ear (Stick), а также смартфоны Phone (1) и Phone (2).
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Раньше было лучше. Светодиодов больше, впечатления ярче... 🥲
Да, дискеты были больше, а винчестеры меньше.
Фигнёй занимаются.
Но ведь круто когда больше "пиу пиу пиу" светом :D Ради этого они диоды туда и ставили ))
На самом деле, меня раздражает вот это пиу-пиу, но за фанатов рад (-:
Чтобы пиу пиу было в глаза, надо класть телефон экраном вниз. Вряд ли фанаты из РФ рискнут царапать экран, ведь стекол на него нет в продаже )) Так что не страшно )
Выглядит прикольно, я бы себе такой хотел
Я бы такой себе хотел… но не хочу
Уважаемые эксперты, поясните пожалуйста почему не взлетит 😂
esim не поддерживает.
для проживающих за бугром экспертов это особенно неприятно: при физической утрате симкарты придётся ехать специально для её оформления или терять доступы, завязанные на номер.
Как часто вы физически утрачиваете симкарту? Просто на мой взгляд это крайне редкое и маловероятное событие, чтобы оказывать влияние на выбор смартфона.
А ее и утрачивать не надо, она может в какой-то момент сама сломаться. И это всегда очень внезапное событие
Говно без задач
Слушайте, а это выглядит даже очень хорошо, неожиданно и приятнооо)
Он хоть звонит?
а что ли не должен?
Здесь я задаю вопросы.
Палитесь, товарищ майор! :D
Ну прям какой-то Apple для тех, кто любит сэкономить
ну так главная фишка устройств от нотфинг то что они хорошо ремонтопригодны, то есть нету как у иопла клоунады с арендой инструментов для ремонта телефонов например
У насинга главная фишка - ремонтопригодность? Ты с файрфоном не перепутал?
Я сейчас немного удивлю, но самые ремонтопригодные смартфоны - это как раз айфоны. Особенно, последних поколений, где меньше используется клей. Под айфоны больше всего деталей, их могут починить в любом ТЦ просто за счет того, что меньше моделей, максимально стандартизированная конструкция и все максимально модульное.
Первая модель выглядела лучше, сейчас перемудрили
они назвали свой телефон телефон? оригинально, креативно ничего не скажешь. Эти две камеры смотрят в душу просто
название "интернет-телефон" было занято
Уже третий смартфон они так называют, а ты только проснулся
Может человек реально только проснулся.
Признаю, зря быканул:(
Цена приятная. Особенно на фоне скатившегося в унылого говно за оверпрайс OnePlus.
Добрый день!!!
Купил сие чудо аппарат "nothing phone 1 8/256". Привлёк внешне!!
Ознакомился с характеристиками, сделал вывод, что аппарат достаточно мощный и все приложения будут работать быстро и легко. Пропользавшись месяца примерно 4-5. Сделал вывод что слава богу, что не взял "nothing phone 2 ", хуже чем это устройство я ещё не встречал нигде. Крайне разочарован качеством, ПО телефона требует ещё многолетних усилий такой продукт, нельзя было выпускать на рынок и тем более продавать клиентам. Глючит абсолютно во всем. Начиная от приложений телеграмм и воц АПП, заканчивая тем что в место обещанных 120герц визуально ощущается что он и до 30герц не до тягивает, все дрибезжит, мерцает дёргается и когда хочет выключается или включается.
Буду пользоваться этим "уг" и дальше. Так как сам виноват что взял это "уг"!!! Хотелось бы сказать что меня всё знакомое мое окружение отговаривали от него. Я же нет "гордый, независимый и сам себе на уме. Взял
Ну теперь буду пользоваться данной балалайкой пока не здохну, как показывает жизнь обычно то что пилит мозг и паразитирует на жизни, будет работать долго за чет энергии своего хозяина.
Продай
так тебе и надо 😂
цена небольшая, выглядит прикольно, но раньше он был прям космическим, а сейчас просто копия айфона
Какая же стремная задняя крышка
Пока не особо привлекает. Что-то странное
Ничего не поняла.
Выглядит как смартфон.
Наверно это смартфон. 💁♀️📱