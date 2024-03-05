Техника
Евгения Евсеева

Стартап Nothing представил смартфон Phone (2a) по цене от $349 Статьи редакции

Это третий смартфон компании: у устройства упростили систему светодиодов и изменили расположение камеры.

Фото: Nothing
  • Nothing представил свой третий смартфон — Phone (2a). В отличие от предшественников, у него изменился дизайн задней панели: «полупрозрачный» корпус со светодиодами сохранили, но их количество сократили до трёх.
  • Изменился дизайн камер — они расположены горизонтально, а не вертикально. Разрешение — 50 Мп у каждой, у фронтальной — 32 Мп.
  • Смартфон уже доступен для предзаказа в США, позже — в Великобритании и Индии. Стоимость — от $349 (31,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2024 года). В Великобритании он будет стоить от £319, в Индии — от 23,9 тысячи рупий. Есть два цвета на выбор: белый и чёрный.
  • По стартовой цене можно купить базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Второй вариант — с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной.
  • Устройство оснащено AMOLED-дисплеем, диагональ экрана — 6,7 дюйма. Частота обновления — 120 Гц, пиковая яркость — 1300 нит. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 45 Вт.
Сравнение с первым смартфоном стартапа
  • Nothing — это проект сооснователя бренда OnePlus Карла Пея, который тот официально представил в 2021 году. Компания уже выпустила беспроводные «прозрачные» наушники Ear (1), Ear (2) и Ear (Stick), а также смартфоны Phone (1) и Phone (2).

#новости #nothing

1.1K показов
2K открытий
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Депрессивный Опоссум

Раньше было лучше. Светодиодов больше, впечатления ярче... 🥲

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да, дискеты были больше, а винчестеры меньше.
Фигнёй занимаются.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Шукалов

Но ведь круто когда больше "пиу пиу пиу" светом :D Ради этого они диоды туда и ставили ))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

На самом деле, меня раздражает вот это пиу-пиу, но за фанатов рад (-:

Ответить
Развернуть ветку
Константин Шукалов

Чтобы пиу пиу было в глаза, надо класть телефон экраном вниз. Вряд ли фанаты из РФ рискнут царапать экран, ведь стекол на него нет в продаже )) Так что не страшно )

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Выглядит прикольно, я бы себе такой хотел

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Я бы такой себе хотел… но не хочу

Ответить
Развернуть ветку
Роман Рабочий

Уважаемые эксперты, поясните пожалуйста почему не взлетит 😂

Ответить
Развернуть ветку
Peter Volkov

esim не поддерживает.
для проживающих за бугром экспертов это особенно неприятно: при физической утрате симкарты придётся ехать специально для её оформления или терять доступы, завязанные на номер.

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Как часто вы физически утрачиваете симкарту? Просто на мой взгляд это крайне редкое и маловероятное событие, чтобы оказывать влияние на выбор смартфона.

Ответить
Развернуть ветку
29КРФ

А ее и утрачивать не надо, она может в какой-то момент сама сломаться. И это всегда очень внезапное событие

Ответить
Развернуть ветку
Natural Phobia

Говно без задач

Ответить
Развернуть ветку
Прозектор на удаленке

Слушайте, а это выглядит даже очень хорошо, неожиданно и приятнооо)

Ответить
Развернуть ветку
ШАБАШ

Он хоть звонит?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Киселёв

а что ли не должен?

Ответить
Развернуть ветку
ШАБАШ

Здесь я задаю вопросы.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Шукалов

Палитесь, товарищ майор! :D

Ответить
Развернуть ветку
Keitaro Tracker

Ну прям какой-то Apple для тех, кто любит сэкономить

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Киселёв

ну так главная фишка устройств от нотфинг то что они хорошо ремонтопригодны, то есть нету как у иопла клоунады с арендой инструментов для ремонта телефонов например

Ответить
Развернуть ветку
Антошка Гармошка

У насинга главная фишка - ремонтопригодность? Ты с файрфоном не перепутал?

Ответить
Развернуть ветку
Борис Б

Я сейчас немного удивлю, но самые ремонтопригодные смартфоны - это как раз айфоны. Особенно, последних поколений, где меньше используется клей. Под айфоны больше всего деталей, их могут починить в любом ТЦ просто за счет того, что меньше моделей, максимально стандартизированная конструкция и все максимально модульное.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Сидоров

Первая модель выглядела лучше, сейчас перемудрили

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Баженов

они назвали свой телефон телефон? оригинально, креативно ничего не скажешь. Эти две камеры смотрят в душу просто

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

название "интернет-телефон" было занято

Ответить
Развернуть ветку
Антошка Гармошка

Уже третий смартфон они так называют, а ты только проснулся

Ответить
Развернуть ветку
ШАБАШ

Может человек реально только проснулся.

Ответить
Развернуть ветку
Антошка Гармошка

Признаю, зря быканул:(

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Цена приятная. Особенно на фоне скатившегося в унылого говно за оверпрайс OnePlus.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Золов

Добрый день!!!
Купил сие чудо аппарат "nothing phone 1 8/256". Привлёк внешне!!
Ознакомился с характеристиками, сделал вывод, что аппарат достаточно мощный и все приложения будут работать быстро и легко. Пропользавшись месяца примерно 4-5. Сделал вывод что слава богу, что не взял "nothing phone 2 ", хуже чем это устройство я ещё не встречал нигде. Крайне разочарован качеством, ПО телефона требует ещё многолетних усилий такой продукт, нельзя было выпускать на рынок и тем более продавать клиентам. Глючит абсолютно во всем. Начиная от приложений телеграмм и воц АПП, заканчивая тем что в место обещанных 120герц визуально ощущается что он и до 30герц не до тягивает, все дрибезжит, мерцает дёргается и когда хочет выключается или включается.
Буду пользоваться этим "уг" и дальше. Так как сам виноват что взял это "уг"!!! Хотелось бы сказать что меня всё знакомое мое окружение отговаривали от него. Я же нет "гордый, независимый и сам себе на уме. Взял
Ну теперь буду пользоваться данной балалайкой пока не здохну, как показывает жизнь обычно то что пилит мозг и паразитирует на жизни, будет работать долго за чет энергии своего хозяина.

Ответить
Развернуть ветку
Amirlee

Продай

Ответить
Развернуть ветку
Роман Сидоров

так тебе и надо 😂

Ответить
Развернуть ветку
Февраль в голове

цена небольшая, выглядит прикольно, но раньше он был прям космическим, а сейчас просто копия айфона

Ответить
Развернуть ветку
Дымова

Какая же стремная задняя крышка

Ответить
Развернуть ветку
Келсо

Пока не особо привлекает. Что-то странное

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Ничего не поняла.
Выглядит как смартфон.
Наверно это смартфон. 💁‍♀️📱

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
32 комментария
Раскрывать всегда