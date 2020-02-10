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Техника
Вадим Скворцов
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«Клавиатуры просто кошмарные»: Тайка Вайтити раскритиковал технику Apple после вручения «Оскара» за сценарную работу

Говорит, что уйдёт на ПК, если клавиатуры не станут лучше.

Тайка Вайтити — сценарист фильма «Кролик Джоджо», он получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. В интервью после церемонии вручения от пожаловался на клавиатуры Macbook — сценаристу на них неудобно печатать.

Variety @Variety
Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars https://t.co/vlFTSjCfZm

Apple должна исправить эти клавиатуры. На них невозможно печатать — они становятся только хуже. Я уже подумываю перебраться обратно на ПК.

У обычных компьютерных клавиатур есть отдача, это намного лучше. Кто тут пользуется ПК? Вот вы понимаете, о чём я. Они намного лучше. А клавиатуры Apple просто кошмарные.

Тайка Вайтити
режиссёр, сценарист, актёр

#apple #macbook

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12 комментариев
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Станислав Кукаев

2

Фу какой гомофоб

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Олег

Станислав
–2

Ваш.

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Вадим Скворцов

Олег
0

Тебе нравится клавиатура в макбуках?

Ответить

Олег

Вадим
–3

Мне нравится.

Ответить

Вадим Скворцов

Олег
0

Чем же?

Ответить

Олег

Вадим
0

Птичьим молоком.

Ответить

Игорь Рачук

Олег
0

Продолжай!
Я заинтригован!

Ответить

Олег

Игорь
–3

Выкладывайте.

Ответить

Игорь Рачук

Олег
0

Если я выложу, твой электронный мозг в трубочку завернётся!

Ответить

Олег

Игорь
–4

Может быть, и станете, но послевкусие замучает.

Ответить

Алексей Калаверин

0

Если вернут нормальную клавиатуру с полноценным рядом эфок, а не с этим мудацким тачбаром (кто в здравом уме смотрит в клавиатуру, а не на экран?) — то куплю себе топовую прошку. Без эфок — в жопу это всё.

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Вася Пражкин

Алексей
0

Так можно же Magic Keyboard взять и не обламываться уже сейчас.

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