«Клавиатуры просто кошмарные»: Тайка Вайтити раскритиковал технику Apple после вручения «Оскара» за сценарную работу

Apple должна исправить эти клавиатуры. На них невозможно печатать — они становятся только хуже. Я уже подумываю перебраться обратно на ПК.

У обычных компьютерных клавиатур есть отдача, это намного лучше. Кто тут пользуется ПК? Вот вы понимаете, о чём я. Они намного лучше. А клавиатуры Apple просто кошмарные.