«Клавиатуры просто кошмарные»: Тайка Вайтити раскритиковал технику Apple после вручения «Оскара» за сценарную работу
Говорит, что уйдёт на ПК, если клавиатуры не станут лучше.
Тайка Вайтити — сценарист фильма «Кролик Джоджо», он получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. В интервью после церемонии вручения от пожаловался на клавиатуры Macbook — сценаристу на них неудобно печатать.
Станислав Кукаев
Фу какой гомофоб
ОлегСтанислав
Ваш.
Вадим СкворцовОлег
Тебе нравится клавиатура в макбуках?
ОлегВадим
Мне нравится.
Вадим СкворцовОлег
Чем же?
ОлегВадим
Птичьим молоком.
Игорь РачукОлег
Продолжай!
Я заинтригован!
ОлегИгорь
Выкладывайте.
Игорь РачукОлег
Если я выложу, твой электронный мозг в трубочку завернётся!
ОлегИгорь
Может быть, и станете, но послевкусие замучает.
Алексей Калаверин
Если вернут нормальную клавиатуру с полноценным рядом эфок, а не с этим мудацким тачбаром (кто в здравом уме смотрит в клавиатуру, а не на экран?) — то куплю себе топовую прошку. Без эфок — в жопу это всё.
Вася ПражкинАлексей
Так можно же Magic Keyboard взять и не обламываться уже сейчас.