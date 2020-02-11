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больше миллиона раз
Стоимость устройства составит 119 990 рублей.
На презентации Unpacked 2020 Samsung показала первый смартфон компании с гибким экраном в форме «классической» раскладушки — Galaxy Z Flip.
Смартфон складывается экраном внутрь. Его механизм позволяет открывать и фиксировать устройство под углом 90 градусов, что может пригодиться для съемки фото и видео без штатива, а также видеозвонков.
Если в первом смартфоне-планшете с гибким экраном Galaxy Fold компания использовала пластиковый полимерный экран для защиты дисплея, Galaxy Z Flip стал первым складным смартфоном Samsung с ультратонким гибким стеклом.
При этом в месте сгибания дисплея присутствует складка, как и на Galaxy Fold.
Характеристики Galaxy Z Flip:
Samsung планирует продать в 2020 году 2,5 млн смартфонов Galaxy Z Flip, пишет издание Korea Herald.
В России смартфоны будут доступны с 14 февраля в двух цветах — «сияющий аметист» и «черный бриллиант».
Интересненько. Самсунг весьма забавно проштрафился. И тут же статьи о новых телефонах.
Что это? Кто-то хотел нагадить самсунгу? Самсунг сами тиснули первую статью для привлечения внимания любым способом? Или старается затереть впечатление от предыдущего упоминания новыми новостями? Или мне пора снимать шапочку из фольги?
Спасибо, друг!
Продам шапочку из фольги - недорого. Производство - самсунг. Причина - дистанционно заблочили функцию защиты от спин-торсионных полей.
просто луна в скорпионе, подождите когда венера будет в стрельце и все заработает.
Похожа на подсигарницу. Неплохо)
Забавно, что самсунг вернулись к истокам. Но продавать раскладушку за 120 тыщ...))) В любом случае у гаджета будут поклонники. Не уверена, что 2,5 миллиона, но производителю лучше знать.
До сих пор не понимаю, кому сейчас нужен такой формат смартфона - лишнее действие делать каждый раз
Лично мне нравиться сама механика флипа: открыл - снял трубку, закрыл - повесил. Никаких slide to unlock.
Лично мне нравится ваш ник, поэтому и плюсанул
как раз затем, чтобы искусственно ограничить желание лазать в телефон.
в обзорах на фолд часто проскакивала мысль, что владельцам не нужно часто его открывать и для ленивого дистанция ленты достаточно обычного экранчика впереди.
глядишь, с этим получится нечто подобное
Думаю, что это хорошо сочетается с часами. Маленький размер позволяет носить смартфон в дамской сумочке, нагрудном кармане, кармашке под ремнем. Не все люди хотят смотреть на открытый экран непрерывно
Батарея маловата будет...
Моторола лучше
Пока в обзорах все ее скорее разносят. да и у самсов очевидно лучше со стеклом и камерами
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