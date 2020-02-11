Стоимость устройства составит 119 990 рублей.

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На презентации Unpacked 2020 Samsung показала первый смартфон компании с гибким экраном в форме «классической» раскладушки — Galaxy Z Flip.

Смартфон складывается экраном внутрь. Его механизм позволяет открывать и фиксировать устройство под углом 90 градусов, что может пригодиться для съемки фото и видео без штатива, а также видеозвонков.

Если в первом смартфоне-планшете с гибким экраном Galaxy Fold компания использовала пластиковый полимерный экран для защиты дисплея, Galaxy Z Flip стал первым складным смартфоном Samsung с ультратонким гибким стеклом.

При этом в месте сгибания дисплея присутствует складка, как и на Galaxy Fold.

Характеристики Galaxy Z Flip:

6,7-дюймовый Infinity Flex AMOLED экран с соотношением сторон 22:9 и разрешением 2636x1080 пикселей.

Дополнительный внешний 1,06-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 300х116 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 6. Он отображает время и служебную информацию, также его можно использовать в качестве видеоискателя для съёмки фото и видео. В сложенном виде дисплей можно использовать, чтобы вернуться к последнему открытому приложению.

Процессор Snapdragon 855 Plus с частотой 2,96 ГГц.

8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.

Основная и широкоугольная камеры 12 МП, а также врезанная в экран фронтальная камера 10 МП.

Аккумулятор ёмкостью 3300 мАч.

Поддержка 15 Вт быстрой зарядки.

Поддержка беспроводной и обратной беспроводной зарядки, с помощью которой смартфон может заряжать другие устройства.

Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Разъёмы для 3,5-мм наушников и MicroSD карт памяти отсутствуют.

Samsung планирует продать в 2020 году 2,5 млн смартфонов Galaxy Z Flip, пишет издание Korea Herald.