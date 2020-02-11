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Техника
Евгений Делюкин
2553

Samsung представила Galaxy Z Flip — смартфон-раскладушку с гибким стеклянным экраном Материал редакции

Стоимость устройства составит 119 990 рублей.

25 комментариев
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На презентации Unpacked 2020 Samsung показала первый смартфон компании с гибким экраном в форме «классической» раскладушки — Galaxy Z Flip.

Смартфон складывается экраном внутрь. Его механизм позволяет открывать и фиксировать устройство под углом 90 градусов, что может пригодиться для съемки фото и видео без штатива, а также видеозвонков.

Если в первом смартфоне-планшете с гибким экраном Galaxy Fold компания использовала пластиковый полимерный экран для защиты дисплея, Galaxy Z Flip стал первым складным смартфоном Samsung с ультратонким гибким стеклом.

При этом в месте сгибания дисплея присутствует складка, как и на Galaxy Fold.

Характеристики Galaxy Z Flip:

  • 6,7-дюймовый Infinity Flex AMOLED экран с соотношением сторон 22:9 и разрешением 2636x1080 пикселей.
  • Дополнительный внешний 1,06-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 300х116 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 6. Он отображает время и служебную информацию, также его можно использовать в качестве видеоискателя для съёмки фото и видео. В сложенном виде дисплей можно использовать, чтобы вернуться к последнему открытому приложению.
  • Процессор Snapdragon 855 Plus с частотой 2,96 ГГц.
  • 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.
  • Основная и широкоугольная камеры 12 МП, а также врезанная в экран фронтальная камера 10 МП.
  • Аккумулятор ёмкостью 3300 мАч.
  • Поддержка 15 Вт быстрой зарядки.
  • Поддержка беспроводной и обратной беспроводной зарядки, с помощью которой смартфон может заряжать другие устройства.
  • Android 10 с оболочкой One UI 2.0.
  • Разъёмы для 3,5-мм наушников и MicroSD карт памяти отсутствуют.

Samsung планирует продать в 2020 году 2,5 млн смартфонов Galaxy Z Flip, пишет издание Korea Herald.

В России смартфоны будут доступны с 14 февраля в двух цветах — «сияющий аметист» и «черный бриллиант».

#новость #samsung #galaxy

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25 комментариев
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Andrew Simon

4

Интересненько. Самсунг весьма забавно проштрафился. И тут же статьи о новых телефонах.
Что это? Кто-то хотел нагадить самсунгу? Самсунг сами тиснули первую статью для привлечения внимания любым способом? Или старается затереть впечатление от предыдущего упоминания новыми новостями? Или мне пора снимать шапочку из фольги?

Ответить

Евгений Делюкин

Andrew
4

Пора снимать — презентация была анонсирована ещё месяц назад

Ответить

Andrew Simon

Евгений
3

Спасибо, друг! 
Продам шапочку из фольги - недорого. Производство - самсунг. Причина - дистанционно заблочили функцию защиты от спин-торсионных полей.

Ответить

Leonid Sobchenko

Andrew
0

просто луна в скорпионе, подождите когда венера будет в стрельце и все заработает.

Ответить

Bulat Ziganshin

Andrew
0

выставка какая-то, сейчас все будут анонсировать

Ответить

one.zilla

4

Похожа на подсигарницу. Неплохо)

Ответить

Ilya Brin

one.zilla
1

Как раз для электронных сигарет.

А может и до обычных сгодится, если вспомнить огненный Galaxy 😏

Ответить

Serj Koss

one.zilla
0

"подсигарница" называется портсигар.
пожалуйста.

Ответить

Вероника Мензорова

4

Забавно, что самсунг вернулись к истокам. Но продавать раскладушку за 120 тыщ...))) В любом случае у гаджета будут поклонники. Не уверена, что 2,5 миллиона, но производителю лучше знать.

Ответить

Roman Platonov

0

До сих пор не понимаю, кому сейчас нужен такой формат смартфона - лишнее действие делать каждый раз

Ответить

Злой Полушубок

Roman
5

Лично мне нравиться сама механика флипа: открыл - снял трубку, закрыл - повесил. Никаких slide to unlock.

Ответить

Никита Хисматов

Злой
1

Лично мне нравится ваш ник, поэтому и плюсанул

Ответить

Николай Кузнецов

Никита
0

Это вы ещё его брата не видели Доброго Доху)

Ответить

Marow from Neverland

Злой
0

Но там же сканнер отпечатка под экраном

Ответить

Marow from Neverland

Roman
2

как раз затем, чтобы искусственно ограничить желание лазать в телефон.

в обзорах на фолд часто проскакивала мысль, что владельцам не нужно часто его открывать и для ленивого дистанция ленты достаточно обычного экранчика впереди.

глядишь, с этим получится нечто подобное

Ответить

Валентин Потапов

Roman
0

Думаю, что это хорошо сочетается с часами. Маленький размер позволяет носить смартфон в дамской сумочке, нагрудном кармане, кармашке под ремнем. Не все люди хотят смотреть на открытый экран непрерывно

Ответить

Дмитрий Хеллоу

1

Какой кошмар...

Ответить

Paul Denisevich

2

Батарея маловата будет...

Ответить

Leonid Sobchenko

Paul
0
Ответить

Michael Shramko

1

Лично мне не нравится любая раскладуха. А тут за 120к... лучше топ x max

Ответить

Адель Рахматуллин

1

Моторола лучше

Ответить

Никита Хисматов

Адель
0

F

Ответить

Marow from Neverland

Адель
0

Пока в обзорах все ее скорее разносят. да и у самсов очевидно лучше со стеклом и камерами

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Yury Bocharov

0

🤟

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Олег Журавлев

0

пудреница для мозгов гламурных дам )))

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