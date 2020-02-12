От участия в выставке мобильных технологий уже отказались Facebook, Amazon, LG и другие компании.

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Компания GSMA, которая проводит крупнейшую выставку мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), лоббирует объявление режима ЧС и отмену мероприятия в Барселоне властями Испании, пишет Wired со ссылкой на источники, близкие к GSMA.

После экстренного совещания в среду — 12 февраля, созванного из-за массовых отказов компаний от участия в MWC, организатор должен был решить, отменять ли мероприятие. Из-за угрозы распространения коронавируса от поездки отказались представители Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson, Vivo, ZTE, Nvidia, Cisco, Sony, HMD, Volvo, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, McAfee, BT и HMD Global.

Если GSMA отменит мероприятие, ей предъявят огромный счёт, рассказывает Wired со ссылкой на источники в компании. Но если власти Каталонии объявят чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, компания сможет воспользоваться страховкой, уточняет издание.

Источники Wired указывают, что GSMA, вероятно, всё же придётся проводить выставку, несмотря на сокращение количества гостей и распространение коронавируса, обеспечив необходимые меры безопасности. Мероприятие, которое запланировано на 24 февраля, должны посетить больше 100 тысяч гостей из 200 стран. Оно рассчитано на четыре дня.

Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi и Motorola подтвердили визит. TCL будет представлена на выставке, но не станет проводить пресс-конференцию. В целях безопасности руководители, докладчики и рабочий персонал Huawei и Oppo пробудут на 14-дневном карантине за пределами Китая прежде чем поехать в Испанию.