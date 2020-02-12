Производитель смартфонов Essential Энди Рубина сообщил о прекращении работы
Материал редакции
Компания с оценкой почти в $1 млрд выпустила только одно устройство.
Производитель смартфонов Essential одного из создателей Android Энди Рубина сообщил о прекращении работы.
Как отмечает The Verge, с 2017 года компания выпустила только одно устройство — Essential Phone, которое плохо продавалось. В Essential сообщили, что устройства продолжат работать, но компания перестанет выпускать для них обновления.
В октябре 2019 года производитель представил смартфон с «вытянутым» экраном Gem, но отмечал, что проект находится на этапе ранних испытаний. Теперь в компании заявили, что не знают, как доставить продукт потребителям.
По данным Crunchbase, с момента основания в 2015 году Essential привлекла $330 млн. В 2017 году инвесторы оценили стартап почти в $1 млрд. Весной 2018 года источники Bloomberg говорили, что Essential отказалась от разработки второго смартфона и задумалась о продаже бизнеса, а в октябре того же года агентство писало, что компания уволила 30% штата.
Евгений Трифонов
Anton SmetsЕвгений
От создателей "Телефон без кнопок никому нафиг не нужен..."
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жалко