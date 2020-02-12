Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Техника
Татьяна Боброва
515

Производитель смартфонов Essential Энди Рубина сообщил о прекращении работы Материал редакции

Компания с оценкой почти в $1 млрд выпустила только одно устройство.

  • Производитель смартфонов Essential одного из создателей Android Энди Рубина сообщил о прекращении работы.
  • Как отмечает The Verge, с 2017 года компания выпустила только одно устройство — Essential Phone, которое плохо продавалось. В Essential сообщили, что устройства продолжат работать, но компания перестанет выпускать для них обновления.
  • В октябре 2019 года производитель представил смартфон с «вытянутым» экраном Gem, но отмечал, что проект находится на этапе ранних испытаний. Теперь в компании заявили, что не знают, как доставить продукт потребителям.
  • По данным Crunchbase, с момента основания в 2015 году Essential привлекла $330 млн. В 2017 году инвесторы оценили стартап почти в $1 млрд. Весной 2018 года источники Bloomberg говорили, что Essential отказалась от разработки второго смартфона и задумалась о продаже бизнеса, а в октябре того же года агентство писало, что компания уволила 30% штата.
​Essential

#новость #essential

Техника
Подписан
Отписаться
Samsung представила Galaxy Z Flip — смартфон-раскладушку с гибким стеклянным экраном
Стоимость устройства составит 119 990 рублей.
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","essential"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 106770, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 12 Feb 2020 21:59:19 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106770, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106770\/get","add":"\/comments\/106770\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106770"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199117, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Евгений Трифонов

7
Ответить

Anton Smets

Евгений
0

От создателей "Телефон без кнопок никому нафиг не нужен..."

Ответить

911

0

жалко

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Не бойтесь говорить с клиентами о защите данных
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We Are All Invested», выпущенного глобальной к…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Подготовка личного или бизнес аккаунта в Инстаграм к продвижению и само продвижение: 10 советов
Если вам кажется, что создать и продвигать страницу в Инстаграм сегодня — не актуально, то вам только кажется. В этой с…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
История московского восьмиклассника, который пару раз попадал на главную Product Hunt c личными проектами, а еще пишет …
202

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Литовченко
за день
В свободной стране, свободный доступ спецслужб к личной переписке граждан свободной страны)))
ФСБ потребовала у российских интернет-сервисов ключи для дешифровки переписки пользователей
Сослан Сакшин
за неделю
Мэил как всегда в своем ублюдском репертуаре)
Mail.ru Group начнёт показывать рекламу поверх изображений в интернете
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Виктория Логачева

Поставщики для…

Evgeni Nabokov

«Подход как к консультантам в…

Nicolay Lipnevich

Facebook будет платить Reuters…

Иван Ратников

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Alexey Praskovin

«Подход как к консультантам в…

Sandra

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Alexey Praskovin

Что не так с российской…

Андрей Викторович

«Подход как к консультантам в…

Naches

«Лучшие друзья» в Instagram…

Alexey Praskovin

Что не так с российской…

Андрей Викторович

«Подход как к консультантам в…

Андрей Викторович

«Подход как к консультантам в…

Андрей Епанчинцев

Поставщики для…

Konstantin Ivanov

«Подход как к консультантам в…

Dmitry Mikushin

«Хабр» рассказал об обработке…

John Doe

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Evgeni Nabokov

«Подход как к консультантам в…

iMAX

«Подход как к консультантам в…

Alexey Praskovin

«Подход как к консультантам в…

Anton Smets

Производитель смартфонов…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }