«Яндекс Маркет» представил «Роборуку» — нового складского робота со встроенной нейросетью Статьи редакции
Нейросеть помогает роботу сравнивать между собой предметы, обобщать знания о них и применять их в разных ситуациях.
- «Маркет» уже использует робота на своём складе «Софино-2», где компания тестирует и другие робототехнические решения. С помощью «Роборуки» на складе планируют выполнять разные задачи: разгружать партии прибывших товаров, готовить их к отправке покупателям.
- Пока робота только тестируют: он поднимает с конвейера коробки разных размеров, форм и веса и раскладывает на соответствующие палеты, а также разбирает их. По собственным данным компании, при его использовании скорость сборки одной палеты увеличивается в среднем в два раза.
- В будущем «Роборуку» будут использовать для сортировки товаров перед упаковкой: робот будет брать небольшие вещи, например, помаду или ручку, и класть их в коробку.
- В «Роборуку» встроена самообучающаяся нейросеть «Яндекса»: разработчики учат её сравнивать между собой любые предметы, обобщать информацию о них и применять эти знания в разных обстоятельствах. Например, если робот умеет брать ручку, он сможет поднять и карандаш, с которым до этого не имел дела.
- Кроме «Роборуки», у «Маркета» есть ещё несколько складских роботов: сканирующий палеты с товарами Spectro для инвентаризации и Motus для перемещения тяжёлых грузов, а также Dilectus для перемещения коробок.
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Той же ночью
звучит не плохо, надеюсь что товары из маркета будут приезжать такими же целыми или ещё целее
Возможно ли этим роботом заменить сотрудников складов WB? Ибо они точно не умеютсравнивать между собой предметы, обобщать знания о них и применять их в разных ситуациях.
Ягодные в автоматизацию кажется принципиально не вкладываются, скорее уж Озон решит этим заняться вслед за маркетом
Это да, а то некому будет в трусах под камерами бегать...
Встроенная нейросеть это как? Нейролинк в железе без сети?😅
Будет ли информация о коробках передаваться в федеральную службу безопасности?
На сайте их международного ответвления https://futuruka.com есть ещё демки с различными товарами, там ребята действительно большую работу проделали
Скоро ждём примерно таких новостей:
"Робот насмерть раздавил человека на одном из складов в Южной Корее, приняв мужчину за коробку с продуктами.
Отмечается, что сотрудник склада проверял исправность робота-манипулятора, который грузил коробки с овощами в распределительном центре в провинции Южный Кёнсан.
В какой-то момент роботизированная рука прижала человека к конвейеру, раздавив лицо и грудь. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.
По основной версии, робот, по-видимому, идентифицировал человека как коробку"
Кроме робо-руки у Яндекса есть еще робо-нога
Наконец-то кочевников начную увольнять ! Прогресс - сила 👏