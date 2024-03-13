Техника
Евгения Евсеева

«Яндекс Маркет» представил «Роборуку» — нового складского робота со встроенной нейросетью Статьи редакции

Нейросеть помогает роботу сравнивать между собой предметы, обобщать знания о них и применять их в разных ситуациях.

Фото: «Яндекс Маркет»
  • «Маркет» уже использует робота на своём складе «Софино-2», где компания тестирует и другие робототехнические решения. С помощью «Роборуки» на складе планируют выполнять разные задачи: разгружать партии прибывших товаров, готовить их к отправке покупателям.
  • Пока робота только тестируют: он поднимает с конвейера коробки разных размеров, форм и веса и раскладывает на соответствующие палеты, а также разбирает их. По собственным данным компании, при его использовании скорость сборки одной палеты увеличивается в среднем в два раза.
  • В будущем «Роборуку» будут использовать для сортировки товаров перед упаковкой: робот будет брать небольшие вещи, например, помаду или ручку, и класть их в коробку.
  • В «Роборуку» встроена самообучающаяся нейросеть «Яндекса»: разработчики учат её сравнивать между собой любые предметы, обобщать информацию о них и применять эти знания в разных обстоятельствах. Например, если робот умеет брать ручку, он сможет поднять и карандаш, с которым до этого не имел дела.
  • Кроме «Роборуки», у «Маркета» есть ещё несколько складских роботов: сканирующий палеты с товарами Spectro для инвентаризации и Motus для перемещения тяжёлых грузов, а также Dilectus для перемещения коробок.
Видео «Яндекс Маркета»

#новости #яндексмаркет #роботы

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11 комментариев
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 Хэппи милф

Той же ночью

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flash

звучит не плохо, надеюсь что товары из маркета будут приезжать такими же целыми или ещё целее

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Вадим Д.

Возможно ли этим роботом заменить сотрудников складов WB? Ибо они точно не умеют

сравнивать между собой предметы, обобщать знания о них и применять их в разных ситуациях.
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Драка вегетарианца с людоедом

Ягодные в автоматизацию кажется принципиально не вкладываются, скорее уж Озон решит этим заняться вслед за маркетом

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Вадим Д.

Это да, а то некому будет в трусах под камерами бегать...

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Fred Han

Встроенная нейросеть это как? Нейролинк в железе без сети?😅

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Eddie II

Будет ли информация о коробках передаваться в федеральную службу безопасности?

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Драка вегетарианца с людоедом

На сайте их международного ответвления https://futuruka.com есть ещё демки с различными товарами, там ребята действительно большую работу проделали

Futuruka
Robotic Picking Platform вЂЁfor Warehousing and Logistics
futuruka.com
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Слегка Придурковатый

Скоро ждём примерно таких новостей:

"Робот насмерть раздавил человека на одном из складов в Южной Корее, приняв мужчину за коробку с продуктами.

Отмечается, что сотрудник склада проверял исправность робота-манипулятора, который грузил коробки с овощами в распределительном центре в провинции Южный Кёнсан.

В какой-то момент роботизированная рука прижала человека к конвейеру, раздавив лицо и грудь. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.

По основной версии, робот, по-видимому, идентифицировал человека как коробку"

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nimda

Кроме робо-руки у Яндекса есть еще робо-нога

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Vyacheslav Turchin

Наконец-то кочевников начную увольнять ! Прогресс - сила 👏

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