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Техника
Альберт Хабибрахимов
589

Инженер Google собрал «умный» экран, который каждый день показывает первую полосу свежей газеты

Красиво и информативно.

Главный инженер робототехники и машинного обучения из лаборатории X (принадлежит Alphabet) Макс Браун собрал «умный» экран, который каждый день показывает первую полосу вышедшей газеты. Браун выбрал The New York Times, а проект назвал Paper.

Каждый день Paper автоматически загружает первую полосу NYT в формате PDF и преобразует её для изображения на дисплее. Устройство не предполагает взаимодействия — нет никаких дополнительный кнопок или опций, чтобы, например, открыть статью или поделиться ей.

Из чего сделан Paper

  • E-Ink экран диагональю 31,2 дюйма.
  • Системная плата V5 с модулем Wi-Fi отвечает за загрузку свежей газеты и обновление изображения на экране. Работает на встроенной ОС Linux, Браун доработал её с помощью комбинации Bash, Python и кросс-компилятора C.
  • Держащая конструкция сделана из акрила, бетона и металлической сетки. Для питания Браун использовал шнур от колонки Google Home Max.
This Super-Clean Smart Screen Puts a Newspaper…
Sometimes no user interface is the best user interface
onezero.medium.com

#умныйдом

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Apple подала заявку на патент технологии для коррекции данных GPS с помощью машинного обучения
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4 комментария
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Юрий Белоножкин

1

Элемент декора, не более. Это имхо. Читать все равно не выйдет

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Alex V. Povar

0

31.2 дюйма e-ink? Сколько это вообще может стоить?

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Pavel Osadchuk

Alex
0

около 3к баксов на алибабе
у меня была похожая идея - новая мотивационная цитата в рамке на стене каждый день, но стоко денег на это жалко

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Альберт Хабибрахимов

Alex
0

$1500 (ссылка из первоисточника)

31.2˝ monochrome ePaper Display…
31.2˝ monochrome ePaper Display (VA3200-QAA)【Display Module Only】
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