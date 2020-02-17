Инженер Google собрал «умный» экран, который каждый день показывает первую полосу свежей газеты

Главный инженер робототехники и машинного обучения из лаборатории X (принадлежит Alphabet) Макс Браун собрал «умный» экран, который каждый день показывает первую полосу вышедшей газеты. Браун выбрал The New York Times, а проект назвал Paper.

Каждый день Paper автоматически загружает первую полосу NYT в формате PDF и преобразует её для изображения на дисплее. Устройство не предполагает взаимодействия — нет никаких дополнительный кнопок или опций, чтобы, например, открыть статью или поделиться ей.