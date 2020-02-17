Инженер Google собрал «умный» экран, который каждый день показывает первую полосу свежей газеты

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Красиво и информативно.
Главный инженер робототехники и машинного обучения из лаборатории X (принадлежит Alphabet) Макс Браун собрал «умный» экран, который каждый день показывает первую полосу вышедшей газеты. Браун выбрал The New York Times, а проект назвал Paper.
Каждый день Paper автоматически загружает первую полосу NYT в формате PDF и преобразует её для изображения на дисплее. Устройство не предполагает взаимодействия — нет никаких дополнительный кнопок или опций, чтобы, например, открыть статью или поделиться ей.
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Юрий Белоножкин
Элемент декора, не более. Это имхо. Читать все равно не выйдет
Alex V. Povar
31.2 дюйма e-ink? Сколько это вообще может стоить?
Pavel OsadchukAlex
около 3к баксов на алибабе
у меня была похожая идея - новая мотивационная цитата в рамке на стене каждый день, но стоко денег на это жалко
Альберт ХабибрахимовAlex
$1500 (ссылка из первоисточника)