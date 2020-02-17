Samsung заявила о готовности предустанавливать российское ПО на смартфоны
Материал редакции
У компании уже есть опыт сотрудничества с российскими партнёрами — например, с Mail.ru Group и «Яндексом».
Samsung готова исполнять требования законодательства о предустановке российских приложений и программ на смартфоны и другие устройства, продаваемые в России, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
По словам производителя, у него уже есть такой опыт — например, Samsung предустанавливает на смартфоны почтовый сервис Mail.ru Group и поисковик «Яндекса». Компания не планирует уходить из России, отметили в Samsung.
Президент Владимир Путин подписалзакон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. По предложению ФАС, для смартфонов предустановка станет обязательной с 1 июля 2020 года.
В начале февраля 2020 года Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники попросила ФАС отложить вступление закона в силу до 1 января 2021 года. В организации настаивают, что компании не успеют найти разработчиков, заключить с ними договоры и провести тесты.
Alex Petrov
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