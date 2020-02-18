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Техника
Лиана Липанова
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«Яндекс» договорился о предустановке своего браузера на ноутбуки Asus Материал редакции

С 1 июля 2021 года предустановка российских приложений на ноутбуки станет обязательной.

  • «Яндекс» договорился с тайваньской Asus о предустановке «Яндекс.Браузера» на ноутбуки производителя перед продажей в России, СНГ, Абхазии и Грузии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.
  • В течение года партнёры планирует выпустить около 660 тысяч ноутбуков с браузером «Яндекса». Первая партия уже поступила в продажу, уточнили в Asus. Пользователь может удалить предустановленное приложение, объяснили в компании.
  • В декабре 20219 года Владимир Путин подписал закон о предустановке российских приложений на устройства. С 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для компьютеров и Smart TV.
  • До вступления закона в силу предустановка «Яндекс.Браузера» происходит на коммерческой основе, объяснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Это соглашение позволит «Яндексу» сохранить лидерство на рынке поиска на фоне снижения доходов от рекламной сети, считает Муртазин. «Яндекс.Браузер» предустановлен и в ноутбуках Acer, отмечает издание.
  • Asus занимает более 20% российского рынка ноутбуков, указывает «Коммерсантъ». Это второе место в России после Lenovo, оценивает «М.Видео-Эльдорадо».

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11 комментариев
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Алексей Штейн

2

Самый удобный браузер
Жаль ноуты асус конская залупа

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Виктор Бежанов

1

Путин уже 20219 года подписывает законы

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Иван Дмитриенко

1

А удалять предустановленный софт возможно?

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Игорь Крафт

–1

Удивительная новость...пустая трата денег Яндекса...я невидел ещё таких людей кто после покупки компа или ноута оставляет на нем предустановленную Винду ... да даже Линукс сносят свой ставят ... по мне это вывод денег в офшор и все ...

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Mikhail Bobko

Игорь
2

Вообще-то рядовому пользователю, предустановоенная винда более чем подходит. 

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Артем Голендберг

Игорь
1

Ну не знаю, я предустановленоой виндой вполне себе пользуюсь и окружающие тоже, нахрена ее сносить то?

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Mikhail Bobko

Артем
0

Винду сносят, деньги в оффшор выводят. Полный набор!

Ответить

Алексей Штейн

Игорь
0

а почему сносят родную винду? 

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Alexander Dinershteyn

0

Пользуюсь ноутбуком Asus, всем доволен. А вот Яндекс браузер удалил бы сразу. Надеюсь, будет такая возможность. Для меня Яндекс - это только такси. Для остального есть Гугл.

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Alex Alen

0

Видишь яндекс? Ведь можно конкурировать работая таким образом, а не подмазывая ФАС штрафануть гугл и разнываясь о злом гугле в полотнах текста? 

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Ivano Digital

0

Недеюсь, что предуставнока не подразумевает отсутствие возможности удалить

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