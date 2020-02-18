Устройство поступит в продажу с 18 февраля 2020 года по промоцене 1490 рублей.
- «СберДевайсы» представила ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko с голосовым поиском через пульт — Okko Smart Box. Об этом vc.ru сообщил представитель Okko.
- Это первое публично известное устройство компании «СберДевайсы», рассказал РБК её руководитель Константин Круглов. До этого компания разрабатывала устройства для внутренних нужд «Сбербанка».
- Вместе с приставкой пользователь получает доступ к онлайн-кинотеатру, к видеосервису YouTube и к 160 телеканалам на три месяца. Устройство позволяет записывать программы для отложенного просмотра. Okko Smart Box совместима и с телевизорами с технологией Smart TV, и без неё.
- Искать контент можно с помощью голосового поиска — для этого пользователь должен нажать кнопку «Микрофон» на пульте от приставки.
- Устройство поступит в продажу с 18 февраля 2020 года и первое время будет стоить 1490 рублей.
- Okko Smart Box производится в Китае. По словам Круглова, «СберДевайсы» успела произвести «довольно много» устройств перед остановкой работы китайских заводов из-за коронавируса.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","okko","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 19,
"likes": 4,
"favorites": 6,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "tech",
"id": 107610,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 18 Feb 2020 09:02:15 +0300",
"is_special": false }
Evgeny Shpilevoy
А что, фоток еще не подвезли? А то прям даже интересно, на какой китайской приставке переделали логотип и прошивку)))) и очень странно, что всего за 1490 ₽ будут продавать)))) вот за 14 990 ₽ - это прям по-нашему)))
Mikhail BobkoEvgeny
1490 руб - это чтоб не было 1488 руб. Но чтоб намек понимали!
Evgeny ShpilevoyMikhail
xDDD точно
Дима ПерегонEvgeny
Вот фотки устройства и пульта. Фоток интерфейса не нашёл пока
Григорий ДогонинДима
ужас, у меня hdmi сбоку, это говно будет висеть в воздухе?) у кабеля длина 10-15 см
Andrey ChuevГригорий
Придется юзать удлинитель-переходник, как вариант
Влад ВиолентийEvgeny
возможно, игра на дистанцию. основной доход будет с подписки на okko
Ilya BrinEvgeny
1490 чтобы скорее продать неликвид.
Timofey Abakumov
Дочке, видимо, хорошо живётся и по попе атата никто не шлепает за то что на готовый андроид бокс накатили наклейку и прошивку, заказанную на фрилансе за 50к₽
Ilya Brin
Сбербанк занимается всем, лишь бы не финтехом.
Mikhail Bobko
Шутки про KOKOKO уже были?
Алексей Коптелов
Видно за 1490 можно купить только по закрытым ссылкам? Сегодня 18 февраля, где она продается?
Елена КраскоАлексей
на беру, видимо)) еще одной дочке сбербанка))
Andrey ChuevАлексей
https://beru.ru/product/mediapleer-okko-smart-box-chernyi/
Nikolay Lebedev
нафига приставка телику со смартТВ (ну если это только не заблокированный самсунг)?
Sergei ToropovNikolay
Я тоже так думал, пока не выяснил, что приложения нужного мне кабельного канала нет для Android Smart TV :)
Игорь Крафт
При покупке данного девайса, вам одобрят кредитную СберКарту с лимитом 7000 рублей.
Alex Konin
Интересно чьи 160 каналов на приставке, Окко ведь не про ТВ.
Saucedo Puetz
В этой окке и бесплатно смотреть нечего, а тут еще и деньги платить за приставку? Ну нафиг!