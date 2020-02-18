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Техника
Лиана Липанова
1438

«Дочка» «Сбербанка» представила своё первое устройство — ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko Материал редакции

Устройство поступит в продажу с 18 февраля 2020 года по промоцене 1490 рублей.

  • «СберДевайсы» представила ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko с голосовым поиском через пульт — Okko Smart Box. Об этом vc.ru сообщил представитель Okko.
  • Это первое публично известное устройство компании «СберДевайсы», рассказал РБК её руководитель Константин Круглов. До этого компания разрабатывала устройства для внутренних нужд «Сбербанка».
  • Вместе с приставкой пользователь получает доступ к онлайн-кинотеатру, к видеосервису YouTube и к 160 телеканалам на три месяца. Устройство позволяет записывать программы для отложенного просмотра. Okko Smart Box совместима и с телевизорами с технологией Smart TV, и без неё.
  • Искать контент можно с помощью голосового поиска — для этого пользователь должен нажать кнопку «Микрофон» на пульте от приставки.
  • Устройство поступит в продажу с 18 февраля 2020 года и первое время будет стоить 1490 рублей.
  • Okko Smart Box производится в Китае. По словам Круглова, «СберДевайсы» успела произвести «довольно много» устройств перед остановкой работы китайских заводов из-за коронавируса.

#новость #сбербанк #okko

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19 комментариев
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Evgeny Shpilevoy

6

А что, фоток еще не подвезли? А то прям даже интересно, на какой китайской приставке переделали логотип и прошивку)))) и очень странно, что всего за 1490 ₽ будут продавать)))) вот за 14 990 ₽ - это прям по-нашему)))

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Mikhail Bobko

Evgeny
3

1490 руб - это чтоб не было 1488 руб. Но чтоб намек понимали!

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Evgeny Shpilevoy

Mikhail
0

xDDD точно

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Дима Перегон

Evgeny
2

Вот фотки устройства и пульта. Фоток интерфейса не нашёл пока

Ответить

Григорий Догонин

Дима
0

ужас, у меня hdmi сбоку, это говно будет висеть в воздухе?) у кабеля длина 10-15 см

Ответить

Andrey Chuev

Григорий
0

Придется юзать удлинитель-переходник, как вариант

Ответить

Влад Виолентий

Evgeny
1

возможно, игра на дистанцию. основной доход будет с подписки на okko

Ответить

Ilya Brin

Evgeny
0

1490 чтобы скорее продать неликвид.

Ответить

Timofey Abakumov

1

Дочке, видимо, хорошо живётся и по попе атата никто не шлепает за то что на готовый андроид бокс накатили наклейку и прошивку, заказанную на фрилансе за 50к₽

Ответить

Ilya Brin

0

Сбербанк занимается всем, лишь бы не финтехом.

Ответить

Mikhail Bobko

–1

Шутки про KOKOKO уже были?

Ответить

Алексей Коптелов

0

Видно за 1490 можно купить только по закрытым ссылкам? Сегодня 18 февраля, где она продается?

Ответить

Елена Краско

Алексей
1

на беру, видимо)) еще одной дочке сбербанка))

Ответить

Andrey Chuev

Алексей
0

https://beru.ru/product/mediapleer-okko-smart-box-chernyi/

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beru.ru
Ответить

Nikolay Lebedev

0

нафига приставка телику со смартТВ (ну если это только не заблокированный самсунг)?

Ответить

Sergei Toropov

Nikolay
0

Я тоже так думал, пока не выяснил, что приложения нужного мне кабельного канала нет для Android Smart TV :)

Ответить

Игорь Крафт

0

При покупке данного девайса, вам одобрят кредитную СберКарту с лимитом 7000 рублей.

Ответить

Alex Konin

0

Интересно чьи 160 каналов на приставке, Окко ведь не про ТВ.

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Saucedo Puetz

0

В этой окке и бесплатно смотреть нечего, а тут еще и деньги платить за приставку? Ну нафиг!

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