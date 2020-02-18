Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены — это скажется на доходах компании.
- Apple заявила, что прогноз по выручке за второй квартал 2020 финансового года, который компания опубликовала в январе, невыполним из-за вспышки коронавируса нового типа Covid-19. Компания не стала раскрывать новый прогноз по выручке.
- В январе 2020 года Apple прогнозировала рост выручки по втором квартале финансового года на 9-15% — от $63 млрд до $67 млрд. Второй квартал финансового года закончится в марте 2020 года.
- Компания объяснила снижение прогноза тем, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за медленных темпов восстановления работы заводов Apple в Китае. Сборочные фабрики китайских поставщиков Apple находятся в 500 км от города Ухань в Китае — эпицентра распространения нового коронавируса. Ранее сотрудникам предприятий временно запретили выходить на работу из-за карантина. Дефицит смартфонов скажется на доходах компании по всему миру, объяснили в Apple.
- Кроме того, Apple не сможет выполнить прогноз по выручке из-за падения продаж в Китае. 1 февраля 2020 года компания временно закрыла все офисы и офлайн-магазины в Китае. Магазины дистрибьюторов Apple работают в сокращенные часы и с очень низким трафиком покупателей, отмечается в сообщении.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Валерий Никнейм
Удобно. Теперь любой косяк в 2020 году можно объяснять вспышкой коронавируса.
На 9 мая поздравили всех ветеринаров? Вспышка коронавируса!
Курьер привёз подгоревшую пиццу? Вспышка коронавируса!
В лифте кто-то нассал? Вспышка коронавируса!
Ivan NezgovorovВалерий
Узкий
Alexey TykhonovВалерий
О наболевшем?
Roman Platonov
Ну все, можно цены поднимать на отгруженные айфоны)
Sergei Timofeyev
Засудить вирус!
Serge Sokolov
Придется старые размедлять?
Владислав
Ну не выполнит и не выполнит. Не каждый прям месяц айфоны все покупают, а это же не хлеб.