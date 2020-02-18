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Техника
Лиана Липанова
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Apple признала, что не выполнит прогноз по выручке за начало 2020 года из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены — это скажется на доходах компании.

  • Apple заявила, что прогноз по выручке за второй квартал 2020 финансового года, который компания опубликовала в январе, невыполним из-за вспышки коронавируса нового типа Covid-19. Компания не стала раскрывать новый прогноз по выручке.
  • В январе 2020 года Apple прогнозировала рост выручки по втором квартале финансового года на 9-15% — от $63 млрд до $67 млрд. Второй квартал финансового года закончится в марте 2020 года.
  • Компания объяснила снижение прогноза тем, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за медленных темпов восстановления работы заводов Apple в Китае. Сборочные фабрики китайских поставщиков Apple находятся в 500 км от города Ухань в Китае — эпицентра распространения нового коронавируса. Ранее сотрудникам предприятий временно запретили выходить на работу из-за карантина. Дефицит смартфонов скажется на доходах компании по всему миру, объяснили в Apple.
  • Кроме того, Apple не сможет выполнить прогноз по выручке из-за падения продаж в Китае. 1 февраля 2020 года компания временно закрыла все офисы и офлайн-магазины в Китае. Магазины дистрибьюторов Apple работают в сокращенные часы и с очень низким трафиком покупателей, отмечается в сообщении.

#новость #apple

Техника
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7 комментариев
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Валерий Никнейм

2

Удобно. Теперь любой косяк в 2020 году можно объяснять вспышкой коронавируса. 

На 9 мая поздравили всех ветеринаров? Вспышка коронавируса!
Курьер привёз подгоревшую пиццу? Вспышка коронавируса!
В лифте кто-то нассал? Вспышка коронавируса!

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Ivan Nezgovorov

Валерий
0

Узкий

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Alexey Tykhonov

Валерий
0

О наболевшем?

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Roman Platonov

2

Ну все, можно цены поднимать на отгруженные айфоны)

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Sergei Timofeyev

1

Засудить вирус! 

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Serge Sokolov

1

Придется старые размедлять?

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Владислав

0

Ну не выполнит и не выполнит. Не каждый прям месяц айфоны все покупают, а это же не хлеб.

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