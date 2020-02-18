«Яндекс» предложил пользователям бесплатное двухнедельное тестирование «Станции»
Материал редакции
Пользователи могут получить колонки в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
«Яндекс» начал бесплатно выдавать «умные» колонки «Станция» на двухнедельное тестирование, рассказали vc.ru в компании. Для этого пользователь должен оформить покупку с оплатой по частям через «Яндекс.Кассу», понадобится только паспорт.
Если вернуть колонку в течение двух недель, покупка будет отменена, а если пользователь решит оставить колонку, он сможет оплатить её на сайте или в приложении «Яндекс.Денег». При полной оплате в первые 30 дней колонка будет стоить 10 990 рублей. При оплате по частям платежи составят 2260 рублей в месяц в течение полугода или 1344 рублей в месяц в течение года.
Сейчас пользователи могут взять колонки на тесты на стендах «Яндекса» в ТЦ «Океания» и «Тройка» в Москве, в ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужная Плаза» в Санкт-Петербурге и в ТЦ «Радуга парк» и «Алатырь» в Екатеринбурге. В будущем такие стенды откроются в ТЦ «Мега» в этих городах.
«Яндекс» начал продавать «Станции» с поддержкой голосового помощника «Алиса» в июле 2018 года, в октябре 2019 года компания представила «Станцию Мини». Компания продаёт устройства в том числе по подписке. Количество проданных колонок в «Яндексе» не раскрывают.
По данным аналитической компании Canalys, с июля 2018 года по июнь 2019 года «Яндекс» поставил около 100 тысяч «Станций». При публикации финансовых результатов за 2019 год в компании говорили, что заработали на продаже «Станции», «Станции Мини» и партнёрских колонок с «Алисой» 1,5 млрд рублей.
Semyashkin Oleg
Две недели бесплатной прослушки в ваш дом!
Тимур ХахалевSemyashkin
Кому ты нужен?)
Вениамин ГригорьевТимур
Яндексу!
Semyashkin OlegТимур
Так у меня и Яндекса-то нет
Sergei TimofeyevSemyashkin
Олег, нельзя так!
Semyashkin OlegSergei
Простите, товарищ майор, бегу покупать
Sergei TimofeyevSemyash…
Я другого Олега призывал. Он не призвался!
ОлегSergei
Молодец.
Sergei TimofeyevОлег
Долго до вас доходит, товарищ майор.
ОлегSergei
Иногда и вовсе не доходит.
Vlad LimboОлег
К вам умных не берут?)
ОлегVlad
Потому что умные работают на себя, а остальные только думают, что они умные.
Vlad LimboОлег
Класс, я так и думал)
ОлегVlad
Ну и что с этим теперь делать? :)
Sergei TimofeyevОлег
Можно жить, а можно и повеситься :)
ОлегSergei
Не стоит портить такое красивое дерево.
Комментарий удален
ОлегВладисл…
Я обычно по классике. Яхты, старое «бургундское», виниловые пластинки, хорошие кожаные ботинки. Что-то я разошелся.
Комментарий удален
ОлегВладисл…
Про это вы два раза спрашивали и двадцать раз про то.
Комментарий удален
ОлегВладисл…
Угу, чтоб скоростной и безлимитный.
Эльдар МуртазинТимур
Он нужен рекламщикам. И Вы нужны. Мы все одинаково сильно им нужны.
Sergei TimofeyevЭльдар
Но хороший еврей всё и всем продаст: вам люди нужны - берите, но платите, вам сервисы - берите, платите. :) Я не осуждаю подход, просто все крутятся как могут.
Денис Колокольцев
да за эту хуергу яндекс доплачивать должен, поразительно насколько людям срать на свою приватность. понятно, что этой тенденции ни избежать, ни даже не переломить, но зачем эту штуку притаскивать к себе домой, еще и деньги за нее отдавать, это какой то верх эксгибиционизма. я вспоминаю старые добрые времена dial-up когда мы платили копеечку провайдеру за возможность хостить у него почту и домашнюю страничку, и никто ничего не индексировал и не торговал и не обменивался твоими данными направо и налево. сейчас от сбера до предиктивной клавиатуры, из каждой щели за тобой наблюдают, и тащить себе в дом это устройство это как кастинг на шоу за стеклом (олды помнят)
евгений аношинДенис
приватность у большинства существовала от силы последние 30 лет.
Sergei Timofeyevевгений
У меня её нет в квартире. Родителям о приватности рассказывал, но им пофигу... как товарищ майор из ФСИН. Им надо, значит будут шмонать!
Max LiboДенис
Чем же колонка от Яндекса нарушает приватность больше, чем любой мобильный телефон с вечновключенным микрофоном?
(Станцию, кста, можно из розетки вынуть)
Евгений ДроздовДенис
У меня она подключена к умному роутеру, который мониторит весь трафик. Так вот Станция почти постоянно что-то передаёт/получает. Даже ночью когда в комнате тихо.
Igor SemenovДенис
Сказал Денис Колокольцев, он же Денис Лопатин id30415588 в интернете. камон, всё уже и без колонки известно
Денис КолокольцевIgor
странная логика, можно ходить без трусов особенно летом в жару наверняка удобно, и камон - и без трусов окружающим все о вас известно, тем не менее пляжи для нудистов это скорее клуб для людей со специфическими вкусами, а не норма.
Ilya Makarov
Яндекс станция отличная вещь. Я наконец начал музыку дома слушать, когда не за компом) Дети тоже довольны.
Пробовал у них плагины, обычные загадки, математические задачи и прочее - в целом пользоваться можно но не очень удобно пока. Там нужно конкретные ключевые слова использовать.
Никита ВикторовIlya
А вот мини можно как-то подружить с умными розетками?
И какие-то свои команды зарулить на нее?
Stanislav Markovich ZhurakovskiyНикита
Да, легко
Dmitriy DovoSНикита
Любую Алису можно подружить с розетками - хоть в колонке (в любой, даже от партнёров), хоть в навигаторе или браузере
Вася Пражкин
Госдума могла бы специальный закон принять: "Всем взять Станцию с товарищем Майором", иначе - иностранный агент и в тюрьму.
Алексей КозловВася
Поправку в Конституцию надо.
Валерий Исаченков
Интересная «рассрочка» 13 560 ₽ (+23,38 %) за полгода и 16 128 ₽ (+46,75 %) за год... прям всем рассрочкам рассрочка)
Ilya MakarovВалерий
Возможно там подписка на яндекс.плюс включена.
Валерий ИсаченковIlya
да даже если подписку брать помесячно это 169×12=2028 ₽
Да и к станции в подарок вроде идёт полгода подписки и так.
ОлегIlya
Попробуйте посмотреть на Костоломе вроде где-то было в яндексе введите просто — Костолом ру.
Sam BeckettОлег
Это ваш новый сервис?
Комментарий удален
Евгений СмирновВалерий
Настоящих рассрочек уже и не осталось, наверное. Сейчас маркетолухи этим словом называют кредит при котором продавец делает банку скидку на часть набегающих процентов.
Ivano Digital
Что они будут делать с используемыми девайсами? Упаковывать и перепродавать, как новые?
Roman B
Фигня какая-то, так слона не продашь. Нужен закон, что все помещения должны быть оборудованы станциями в обязательном порядке. В целях безопасности, заботы и т.д. ну как обычно.
Ivano DigitalRoman
Предустановка колонок Яндекс во все помещения России
Sergei TimofeyevIvano
Погодите. Не предлагайте. Сейчас в жилье бизнес-класса другие фиговины внедряются. Просто вижу это изнутри.
Frederick Barbarossa
Disclaimer. Автор данного комментария ни в каком виде не аффилирован с компанией Я.
Пришел к выводу, что ЯМини - лучший подарок из тех, что когда-либо делал супруге. Стоит на кухне с момента запуска серии и она с удовольствием пользуется ей, как минимум, для прослушивания любимых радиостанций.
С другой стороны, в зале стоит полноценная Ястанция, которая, в основном, только отапливает радиатором комнату и кушает электричество.
Sergei TimofeyevFrederick
За женой следит? Подглядывает? )
Roman Platonov
Хотят быстрее приучишь людей к голосовым помощникам, чтобы быстрее собирать бигдату
Фёдор Дуров
Интересно, использованные колонки они будут продавать как новые, или с уценкой.
S.ZФёдор
Наверное пул колонок будет кочевать по 2 недели по людям
Татьяна БоброваФёдор
говорят, возвращенные устройства продавать не будут
Виктор Налейкин
Моей пожелой мамуле Mini - в самый раз. Когда на кухне вкусняшки готовит. А на счёт приватности - или сководка шипит, когда она одна, или вообще обесточена, когда беседуем.
В Яндексе не работаю и он мне не полатит.
Grigoriy ZubenkoВиктор
Обесточена) себе то хоть не врите
Nikita Kozlov
Почему кредит называют рассрочкой?
Рассрочкой принято называть такую форму кредита, когда заемщик не платит проценты, а платит только стоимость товара. Статья, в данном смысле, вводит в заблуждение, необходимо заменить слово "рассрочка" на "в кредит".
В остальном круто:) сам уже больше года пользуюсь и ребенок с ней разговаривает :D
Миша Воронкин
А я смогу если что просто забить на оплату?
Alexey MurzinМиша
Перестанет работать
ОлегAlexey
Что же делать?
Ivano Digital
А если взял Станцию, а квартира в течении двух недель сгорела вместе с ней, обяжут за нее платить?
Sergei TimofeyevIvano
По ГК - да.
Saucedo Puetz
Все же за две недели можно нарыть довольно много компромата на человека
Ivano Digital
У вас тут царапинка, теперь должны купить....
Евгений Дроздов
Моей Станции больше года. В целом я доволен. Но:
Иногда она сама включается и выключается как будто была кодовая фраза.
Иногда сильно тупит: говоришь ей включи что-нибудь (у меня есть розетка и пульт + увлажнитель xiaomi), а она музыку включает.
Если не знать скриптов/команд, то часто не понимает что ты от неё хочешь. Спрашиваешь какая погода, говорит температуру и осадки. Спрашиваешь: А ветер какой? Она тебе повторяет тоже самое ещё раз. Короче тупко.
К телеку ее никогда не подключал.
Вообще 11к для неё очень дорого. 5000 адекватная цена для Станции.
Dmitry Prudnikov
Пока в Яндексе не сделают нормальный эквалайзер для станции, то эта штука больше как игрушка. Дома стоит большая. Я ребёнку включаю всякие детские песни. Ну и погоду могу спросить. На этом ее функционал для меня заканчивается.
Звук из неё как из ведра - высоких нет, басы непонятные, хотя вроде начинка должна быть нормальная. При этом, всякие jbl, которые меньше размером, выдают намного качественнее звук.
Это к вопросу о прослушивании музыки через станцию
lakoros
Они её обновлять не планируют? Как "топовый продукт" за свою цену, она вообще нонсенс. Маленькие лучше.
Nikita Leventsev
Почему люди до сих пор парятся из-за приватности? Странные стереотипы)