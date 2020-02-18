Прежде чем купить какую-то новинку, хочется убедиться, что она того стоит. Теперь любой может испытать «Станцию» у себя дома, а не на стенде, и оценить все плюсы голосового управления.

Думаю, многие потом просто не захотят с ней расстаться. Мы видим, что те, кто уже приобрёл колонки с «Алисой», регулярно пользуются ими спустя многие месяцы.