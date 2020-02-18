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Техника
Татьяна Боброва
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«Яндекс» предложил пользователям бесплатное двухнедельное тестирование «Станции» Материал редакции

Пользователи могут получить колонки в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

  • «Яндекс» начал бесплатно выдавать «умные» колонки «Станция» на двухнедельное тестирование, рассказали vc.ru в компании. Для этого пользователь должен оформить покупку с оплатой по частям через «Яндекс.Кассу», понадобится только паспорт.
  • Если вернуть колонку в течение двух недель, покупка будет отменена, а если пользователь решит оставить колонку, он сможет оплатить её на сайте или в приложении «Яндекс.Денег». При полной оплате в первые 30 дней колонка будет стоить 10 990 рублей. При оплате по частям платежи составят 2260 рублей в месяц в течение полугода или 1344 рублей в месяц в течение года.
  • Сейчас пользователи могут взять колонки на тесты на стендах «Яндекса» в ТЦ «Океания» и «Тройка» в Москве, в ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужная Плаза» в Санкт-Петербурге и в ТЦ «Радуга парк» и «Алатырь» в Екатеринбурге. В будущем такие стенды откроются в ТЦ «Мега» в этих городах.

Прежде чем купить какую-то новинку, хочется убедиться, что она того стоит. Теперь любой может испытать «Станцию» у себя дома, а не на стенде, и оценить все плюсы голосового управления.

Думаю, многие потом просто не захотят с ней расстаться. Мы видим, что те, кто уже приобрёл колонки с «Алисой», регулярно пользуются ими спустя многие месяцы.

Роман Карлаш
директор по продажам «умных» устройств
  • «Яндекс» начал продавать «Станции» с поддержкой голосового помощника «Алиса» в июле 2018 года, в октябре 2019 года компания представила «Станцию Мини». Компания продаёт устройства в том числе по подписке. Количество проданных колонок в «Яндексе» не раскрывают.
  • По данным аналитической компании Canalys, с июля 2018 года по июнь 2019 года «Яндекс» поставил около 100 тысяч «Станций». При публикации финансовых результатов за 2019 год в компании говорили, что заработали на продаже «Станции», «Станции Мини» и партнёрских колонок с «Алисой» 1,5 млрд рублей.

#новость #яндексстанция #яндекс

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64 комментария
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Semyashkin Oleg

21

Две недели бесплатной прослушки в ваш дом!

Ответить

Тимур Хахалев

Semyashkin
7

Кому ты нужен?)

Ответить

Вениамин Григорьев

Тимур
5

Яндексу!

Ответить

Semyashkin Oleg

Тимур
0

Так у меня и Яндекса-то нет

Ответить

Sergei Timofeyev

Semyashkin
0

Олег, нельзя так!

Ответить

Semyashkin Oleg

Sergei
0

Простите, товарищ майор, бегу покупать

Ответить

Sergei Timofeyev

Semyash…
0

Я другого Олега призывал. Он не призвался!

Ответить

Олег

Sergei
–2

Молодец.

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

Долго до вас доходит, товарищ майор.

Ответить

Олег

Sergei
4

Иногда и вовсе не доходит.

Ответить

Vlad Limbo

Олег
0

К вам умных не берут?)

Ответить

Олег

Vlad
5

Потому что умные работают на себя, а остальные только думают, что они умные.

Ответить

Vlad Limbo

Олег
0

Класс, я так и думал)

Ответить

Олег

Vlad
–3

Ну и что с этим теперь делать? :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

Можно жить, а можно и повеситься :)

Ответить

Олег

Sergei
1

Не стоит портить такое красивое дерево.

Ответить

Комментарий удален

Олег

Владисл…
0

Я обычно по классике. Яхты, старое «бургундское», виниловые пластинки, хорошие кожаные ботинки. Что-то я разошелся.

Ответить

Комментарий удален

Олег

Владисл…
0

Про это вы два раза спрашивали и двадцать раз про то.

Ответить

Комментарий удален

Олег

Владисл…
0

Угу, чтоб скоростной и безлимитный.

Ответить

Эльдар Муртазин

Тимур
0

Он нужен рекламщикам. И Вы нужны. Мы все одинаково сильно им нужны.

Ответить

Sergei Timofeyev

Эльдар
0

Но хороший еврей всё и всем продаст: вам люди нужны - берите, но платите, вам сервисы - берите, платите. :) Я не осуждаю подход, просто все крутятся как могут.

Ответить

Денис Колокольцев

3

да за эту хуергу яндекс доплачивать должен, поразительно насколько людям срать на свою приватность. понятно, что этой тенденции ни избежать, ни даже не переломить, но зачем эту штуку притаскивать к себе домой, еще и деньги за нее отдавать, это какой то верх эксгибиционизма. я вспоминаю старые добрые времена dial-up когда мы платили копеечку провайдеру за возможность хостить у него почту и домашнюю страничку, и никто ничего не индексировал и не торговал и не обменивался твоими данными направо и налево. сейчас от сбера до предиктивной клавиатуры, из каждой щели за тобой наблюдают, и тащить себе в дом это устройство это как кастинг на шоу за стеклом (олды помнят)

Ответить

евгений аношин

Денис
1

 приватность у большинства существовала от силы последние 30 лет.

Ответить

Sergei Timofeyev

евгений
0

У меня её нет в квартире. Родителям о приватности рассказывал, но им пофигу... как товарищ майор из ФСИН. Им надо, значит будут шмонать!

Ответить

Max Libo

Денис
0

Чем же колонка от Яндекса нарушает приватность больше, чем любой мобильный телефон с вечновключенным микрофоном?

(Станцию, кста, можно из розетки вынуть)

Ответить

Евгений Дроздов

Денис
0

У меня она подключена к умному роутеру, который мониторит весь трафик. Так вот Станция почти постоянно что-то передаёт/получает. Даже ночью когда в комнате тихо.

Ответить

Igor Semenov

Денис
0

Сказал Денис Колокольцев, он же Денис Лопатин id30415588 в интернете. камон, всё уже и без колонки известно

Ответить

Денис Колокольцев

Igor
0

странная логика, можно ходить без трусов особенно летом в жару наверняка удобно, и камон - и без трусов окружающим все о вас известно, тем не менее пляжи для нудистов это скорее клуб для людей со специфическими вкусами, а не норма.

Ответить

Ilya Makarov

2

Яндекс станция отличная вещь. Я наконец начал музыку дома слушать, когда не за компом) Дети тоже довольны. 
Пробовал у них плагины, обычные загадки, математические задачи и прочее - в целом пользоваться можно но не очень удобно пока. Там нужно конкретные ключевые слова использовать.

Ответить

Никита Викторов

Ilya
0

А вот мини можно как-то подружить с умными розетками? 
И какие-то свои команды зарулить на нее?

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Никита
1

Да, легко

Ответить

Dmitriy DovoS

Никита
0

Любую Алису можно подружить с розетками - хоть в колонке (в любой, даже от партнёров), хоть в навигаторе или браузере

Ответить

Вася Пражкин

3

Госдума могла бы специальный закон принять: "Всем взять Станцию с товарищем Майором", иначе - иностранный агент и в тюрьму.

Ответить

Алексей Козлов

Вася
0

Поправку в Конституцию надо.

Ответить

Валерий Исаченков

2

Интересная «рассрочка» 13 560 ₽ (+23,38 %) за полгода и 16 128 ₽ (+46,75 %) за год... прям всем рассрочкам рассрочка)

Ответить

Ilya Makarov

Валерий
0

Возможно там подписка на яндекс.плюс включена. 

Ответить

Валерий Исаченков

Ilya
0

да даже если подписку брать помесячно это 169×12=2028 ₽
Да и к станции в подарок вроде идёт полгода подписки и так.

Ответить

Олег

Ilya
–7

Попробуйте посмотреть на Костоломе вроде где-то было в яндексе введите просто — Костолом ру.

Ответить

Sam Beckett

Олег
0

Это ваш новый сервис?

Ответить

Комментарий удален

Евгений Смирнов

Валерий
0

Настоящих рассрочек уже и не осталось, наверное. Сейчас маркетолухи этим словом называют кредит при котором продавец делает банку скидку на часть набегающих процентов.

Ответить

Ivano Digital

1

Что они будут делать с используемыми девайсами? Упаковывать и перепродавать, как новые?

Ответить

Roman B

1

Фигня какая-то, так слона не продашь. Нужен закон, что все помещения должны быть оборудованы станциями в обязательном порядке. В целях безопасности, заботы и т.д. ну как обычно.

Ответить

Ivano Digital

Roman
0

Предустановка колонок Яндекс во все помещения России

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivano
0

Погодите. Не предлагайте. Сейчас в жилье бизнес-класса другие фиговины внедряются. Просто вижу это изнутри.

Ответить

Frederick Barbarossa

0

Disclaimer. Автор данного комментария ни в каком виде не аффилирован с компанией Я.

Пришел к выводу, что ЯМини - лучший подарок из тех, что когда-либо делал супруге. Стоит на кухне с момента запуска серии и она с удовольствием пользуется ей, как минимум, для прослушивания любимых радиостанций.
 
С другой стороны, в зале стоит полноценная Ястанция, которая, в основном, только отапливает радиатором комнату и кушает электричество.

Ответить

Sergei Timofeyev

Frederick
1

За женой следит? Подглядывает? )

Ответить

Roman Platonov

0

Хотят быстрее приучишь людей к голосовым помощникам, чтобы быстрее собирать бигдату

Ответить

Фёдор Дуров

0

Интересно, использованные колонки они будут продавать как новые, или с уценкой. 

Ответить

S.Z

Фёдор
0

Наверное пул колонок будет кочевать по 2 недели по людям

Ответить

Татьяна Боброва

Фёдор
0

говорят, возвращенные устройства продавать не будут

Ответить

Виктор Налейкин

0

Моей пожелой мамуле Mini - в самый раз. Когда на кухне вкусняшки готовит. А на счёт приватности - или сководка шипит, когда она одна, или вообще обесточена, когда беседуем.

В Яндексе не работаю и он мне не полатит.

Ответить

Grigoriy Zubenko

Виктор
0

Обесточена) себе то хоть не врите

Ответить

Nikita Kozlov

0

Почему кредит называют рассрочкой?
Рассрочкой принято называть такую форму кредита, когда заемщик не платит проценты, а платит только стоимость товара. Статья, в данном смысле, вводит в заблуждение, необходимо заменить слово "рассрочка" на "в кредит".
В остальном круто:) сам уже больше года пользуюсь и ребенок с ней разговаривает :D

Ответить

Миша Воронкин

0

А я смогу если что просто забить на оплату?

Ответить

Alexey Murzin

Миша
0

Перестанет работать

Ответить

Олег

Alexey
0

Что же делать?

Ответить

Ivano Digital

0

А если взял Станцию, а квартира в течении двух недель сгорела вместе с ней, обяжут за нее платить?

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivano
0

По ГК - да.

Ответить

Saucedo Puetz

0

Все же за две недели можно нарыть довольно много компромата на человека

Ответить

Ivano Digital

0

У вас тут царапинка, теперь должны купить....

Ответить

Евгений Дроздов

0

Моей Станции больше года. В целом я доволен. Но:
Иногда она сама включается и выключается как будто была кодовая фраза.
Иногда сильно тупит: говоришь ей включи что-нибудь (у меня есть розетка и пульт + увлажнитель xiaomi), а она музыку включает.
Если не знать скриптов/команд, то часто не понимает что ты от неё хочешь. Спрашиваешь какая погода, говорит температуру и осадки. Спрашиваешь: А ветер какой? Она тебе повторяет тоже самое ещё раз. Короче тупко.

К телеку ее никогда не подключал.
Вообще 11к для неё очень дорого. 5000 адекватная цена для Станции.

Ответить

Dmitry Prudnikov

0

Пока в Яндексе не сделают нормальный эквалайзер для станции, то эта штука больше как игрушка. Дома стоит большая. Я ребёнку включаю всякие детские песни. Ну и погоду могу спросить. На этом ее функционал для меня заканчивается.
Звук из неё как из ведра - высоких нет, басы непонятные, хотя вроде начинка должна быть нормальная. При этом, всякие jbl, которые меньше размером, выдают намного качественнее звук.
Это к вопросу о прослушивании музыки через станцию

Ответить

lakoros

0

Они её обновлять не планируют? Как "топовый продукт" за свою цену, она вообще нонсенс. Маленькие лучше.

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Nikita Leventsev

0

Почему люди до сих пор парятся из-за приватности? Странные стереотипы)

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