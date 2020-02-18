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Samsung представляет устройство как смартфон со стеклянным экраном, но по прочности он схож с пластиком, утверждает пользователь.
Блогер Зак Нельсон опубликовал на YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором проверил на прочность смартфон-раскладушку с гибким стеклянным экраном Galaxy Z Flip, внимание на ролик обратило The Verge. Он обнаружил, что «ультратонкий дисплей» смартфона можно «поцарапать ногтём».
Samsung утверждает, что сгибающийся экран сделан из стекла. Однако Нельсон провёл замеры по шкале твёрдости Мооса и обнаружил, что дисплей Galaxy Z Flip по прочности соответствует значению 2, как и у дисплеев с пластиковым экраном — например, такое же значение у гипса.
Гибкий экран Samsung Galaxy Fold по прочности соответствует значению 3, отмечает издание. В 2019 году перед стартом продаж смартфона некоторые технические обозреватели жаловались на проблемы с экраном.
Как выяснил блогер, острый предмет может повредить пиксели на Galaxy Z Flip. В компании заявили The Verge, что дисплей имеет дополнительный защитный слой.
Владельцы Galaxy Z Flip могут получить единоразовую замену экрана за $119 в рамках услуги Premier Service, добавили в компании. В будущем компания пообещала бесплатно устанавливать ещё один защитный слой.
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