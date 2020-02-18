Galaxy Z Flip оснащен дисплеем Infinity Flex с ультратонким стеклом Samsung (UTG), обеспечивающим элегантный, премиальный внешний вид. Первая в своем роде технология UTG от Samsung отличается от технологий на других флагманских устройствах Galaxy.

Хотя дисплей и сгибается, с ним следует обращаться осторожно. Кроме того, Galaxy Z Flip имеет защитный слой поверх UTG, похожий на тот, что установлен на Galaxy Fold.

