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Техника
Лиана Липанова
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Видео: блогер смог поцарапать «ультратонкое стекло» на Galaxy Z Flip ногтём Материал редакции

Samsung представляет устройство как смартфон со стеклянным экраном, но по прочности он схож с пластиком, утверждает пользователь.

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Блогер Зак Нельсон опубликовал на YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором проверил на прочность смартфон-раскладушку с гибким стеклянным экраном Galaxy Z Flip, внимание на ролик обратило The Verge. Он обнаружил, что «ультратонкий дисплей» смартфона можно «поцарапать ногтём».

Samsung утверждает, что сгибающийся экран сделан из стекла. Однако Нельсон провёл замеры по шкале твёрдости Мооса и обнаружил, что дисплей Galaxy Z Flip по прочности соответствует значению 2, как и у дисплеев с пластиковым экраном — например, такое же значение у гипса.

Гибкий экран Samsung Galaxy Fold по прочности соответствует значению 3, отмечает издание. В 2019 году перед стартом продаж смартфона некоторые технические обозреватели жаловались на проблемы с экраном.

JerryRigEverything

Как выяснил блогер, острый предмет может повредить пиксели на Galaxy Z Flip. В компании заявили The Verge, что дисплей имеет дополнительный защитный слой.

Galaxy Z Flip оснащен дисплеем Infinity Flex с ультратонким стеклом Samsung (UTG), обеспечивающим элегантный, премиальный внешний вид. Первая в своем роде технология UTG от Samsung отличается от технологий на других флагманских устройствах Galaxy.

Хотя дисплей и сгибается, с ним следует обращаться осторожно. Кроме того, Galaxy Z Flip имеет защитный слой поверх UTG, похожий на тот, что установлен на Galaxy Fold.

Samsung

Владельцы Galaxy Z Flip могут получить единоразовую замену экрана за $119 в рамках услуги Premier Service, добавили в компании. В будущем компания пообещала бесплатно устанавливать ещё один защитный слой.

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#samsung #galaxy

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