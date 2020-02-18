Производители должны будут устанавливать российские приложения на смартфоны с 1 июля 2020 года.

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Китайская Xiaomi согласилась предустанавливать российские приложения на свои устройства перед продажей в России, сообщает RNS со ссылкой на компанию.

Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме. пресс-служба Xiaomi

Xiaomi предустанавливает приложения от локальных разработчиков и в других странах, такая практика уже «тщательно отработана», сообщили в компании.

17 февраля 2020 года о готовности предустанавливать российские приложения на свои устройства сообщила Samsung. Компания не планирует уходить из России, уточнил её представитель. 18 февраля Asus сообщила, что начала предустанавливать на свои ноутбуки «Яндекс.Браузер».