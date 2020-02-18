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Производители должны будут устанавливать российские приложения на смартфоны с 1 июля 2020 года.
Китайская Xiaomi согласилась предустанавливать российские приложения на свои устройства перед продажей в России, сообщает RNS со ссылкой на компанию.
Xiaomi предустанавливает приложения от локальных разработчиков и в других странах, такая практика уже «тщательно отработана», сообщили в компании.
17 февраля 2020 года о готовности предустанавливать российские приложения на свои устройства сообщила Samsung. Компания не планирует уходить из России, уточнил её представитель. 18 февраля Asus сообщила, что начала предустанавливать на свои ноутбуки «Яндекс.Браузер».
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в декабре 2019 года. С 1 июля 2020 года предустановка станет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, компьютеров и Smart TV.
Вообще вся интрига в том что будет делать Apple. Все остальные то понятно без проблем, китайцам как мне кажется вообще пох что и куда ставить.
собственно я бы не сказал что интрига есть, ведь подобная практика для них не впервой- они уже сейчас предустанавливают для тех или иных стран разные приложения.
Честно, я пока вообще не очень понимаю что там и в каких количествах нужно ставить будет... и склоняюсь к тому что производителям проще согласиться, но мало ли бывает всякое.
дак какой-нибудь Ябузер, Вкшечку, Яндекс почту, мейл почту, да госуслуги, например.
ну в общем я виде я тоже представляю что это может быть, но ведь неточность формулировок дает пространство для маневров и разбирательств со всех сторон.
"китайцам как мне кажется вообще пох что и куда ставить."
Даже во время сборки Apple? Ну вот получается и нет интриги , Apple ничего не будет делать, за него все сделают китайцы.
Типо их даже не волнует, что это будет за ПО. Сразу на все согласны, как говорится, любой каприз за ваши деньги...
Кажется кто-то кукарекал "страна третьего мира, микро-рынок, всем будет похер", где вы все? Диванные экономисты
Вот шлюшки...
Вот же!! Мои любимые сиаоми прогнулись!
Да хуле они прогнулись то ? Это блять бизнес , он не думает что плохо что хорошо, какой режим хороший и его надо слушаться какой плохой.... Сказали установить ебанные госуслуги... Да как нехуй делать блять, они не с одним нашим сервисом не конкурируют, установить Яндекс почту ???? Да с удовольствием , немножко приструнить Гугл для них которые имеет их (китайские компании ) во все щели милое дело)))
А есть ссылка на реестр этого самого ПО, что конкретно и куда будут ставить?
Главное чтобы телевизоры не стали блокировать производители вслед за Самсунгом
Теперь окромя китайского мусора ещё и российский будет. Страшно представить, как это будет выглядеть.
Яндекс в шторке по дефолту, две поисковые строки и антивирус Касперского в фоне — то, о чем все мечтали
Будет выглядеть примерно так же, как и в других странах требующих предустановку того или иного локального ПО, нет?
1. Приведите наглядные примеры
2. Китайская прошивка сяоми даже без РФ софта выглядит страшно, а с Яндексом в шторке и товарищем майором будет только хуже
3. С чего вы взяли, что любой, даже негативный иностранный опыт нужно перенимать. И так нормально все пользовались, никто не жужжал и не просил это делать.
В том что он не негативный, например, нет? Я не вижу ничего плохого в том чтобы на государственном уровне поддерживался отечественный производитель, так сказать, в ином случае у нас весь мир станет гуглом, а особо недалёкие россияне будут верещать что мы ничего не производим, ко-ко-ко.
Пускай у отечественного производителя будет нормальный софт, тогда им и пользоваться будут и ставить пользователь будет его сам. А устанавливать всякую залупу, которая нарушает внешний вид, замедляет (типа товарища майора от Касперского) и с сомнительным функционалом не стоит.
В том то и дело что пользователи по большей части пользуются предустановленным софтом, тупо потому, что большинство пользователей не является продвинутыми, им просто нужен "какой-то" браузер, "какие-то" карты, "какая-то" поисковая система. И если у них это уже есть на телефоне, другого качать они не будут.
Предустановленные- не значит включенные по умолчанию и нагружающие систему.
Пример- как вам такой южнокорейский пример предустановленных приложений? :)
В том то и дело что пользователи по большей части пользуются предустановленным софтом
Статистика будет или это ощущения, основанные ни на чем?
И если у них это уже есть на телефоне, другого качать они не будут.
Аргументация вашего утверждения будет?
Пример- как вам такой южнокорейский пример предустановленных приложений?
А можно еще пример с Андроид 1.0? Кстати, Самсунг и сейчас ставит Фейсбук и еще что-то. Здесь у них было соглашение с AT&T, а у нас это все на гос. уровне — вы к сожалению не способны различить теплое и мягкое.
Есть разница с какого андроида пример? Я взял первый попавшийся, если вам нужен только свежий- гугл в помощь.
Аргументация- личный опыт, опыт ближайшего окружения, здравый смысл.
На "предустановленном" сафари я сидел 5 лет, и было пофиг, потому что он норм. А вот на предустановленном МИбраузере я сидел 0 дней- потому что дикое и лагающее дерьмо, пришлось поставить ябузер. Не был бы дерьмом- так бы и пользовался им.
Гуглхром не дерьмо, поэтому я так же пользовался бы им, например, и не установил бы Ябузер.
Поэтому позиция моя такова- либо не предустанавливать ничего вообще, либо предустанавливать локальные приложения в том числе.
Ну, видимо, Эппл мы будем получать только через авито.
Хотя, никто не мешает Эплу формально отказаться, но не запрещать при этом ставить ПО российским дистрибьюторам непосредственно на месте.
Как я понимаю, это нельзя будет сделать без штрафов.
Установить и мы сейчас можем...
18 февраля Asus сообщила, что начала предустанавливать на свои ноутбуки «Яндекс.Браузер».
Главное чтобы это говно можно было тут же удалить.
Я искренне не понимаю почему у всех так жопа горит от этого закона, ну установят госуслуги блять в телефон (которые кстати неплохой сервис то) и что изменится ?
Я на самом деле против всякого рода протекционизма за свободную торговлю и все дела , но мир устроен так что все страны этим сейчас злоупотребляют и лоббируют интересы своих компаний .
С чего такая уверенность, что будут только госуслуги? А Касперский, Яндекс браузер и прочая дублирующая залупа, которая уже есть на тех же Хуавеях это норм?
Можно обратиться к здравому смыслу ещё и сделать два вывода: 1. стоимость возрастёт, т.к. возрастут издержки. 2. Выглядеть будет страшно. Пользователь должен сам решить, что ставить, а что нет. Тем более есть уже негативный пример, когда без рута парашу от Яндекса нельзя было удалить
Сам решить? Я бы с удовольствием убрал бы Гугл карты (Яндекс карты в разы лучше имхо ) , гугл музыку.... Кароче все кроме хрома. Но не могу. При этом это сервисы даже не ксяумишные и хуавейные их вынуждает ставить гугл, поэтому дать лишних пиздюлей Гугл для китайских производителей милое дело
Когда Яндекс сделает свою ось, тогда пусть и ставят что хотят.
Андроид- открытая ось, как минимум.
И да, антимонопольное законодательство не просто так существует во всех странах.
Ты хочешь чтобы в принудительном порядке предустанавливали сырую( а новый продукт всегда сырой) ось от Яндекса на телефоны? Вот ты молодец^^
Ты походу даже мысль не смог уловить. Попробуй еще.
Не смущает, что кроме собственно софта, там может оказаться "лишний" корневой сертификат?
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