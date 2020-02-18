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Техника
Лиана Липанова
1466

Xiaomi вслед за Samsung согласилась на предустановку российских приложений на свои устройства Материал редакции

Производители должны будут устанавливать российские приложения на смартфоны с 1 июля 2020 года.

42 комментария
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Китайская Xiaomi согласилась предустанавливать российские приложения на свои устройства перед продажей в России, сообщает RNS со ссылкой на компанию.

Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме.

пресс-служба Xiaomi

Xiaomi предустанавливает приложения от локальных разработчиков и в других странах, такая практика уже «тщательно отработана», сообщили в компании.

17 февраля 2020 года о готовности предустанавливать российские приложения на свои устройства сообщила Samsung. Компания не планирует уходить из России, уточнил её представитель. 18 февраля Asus сообщила, что начала предустанавливать на свои ноутбуки «Яндекс.Браузер».

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в декабре 2019 года. С 1 июля 2020 года предустановка станет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, компьютеров и Smart TV.

#новость #xiaomi #законороссийскомпо

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42 комментария
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ЯжПрограммист

29

Вообще вся интрига в том что будет делать Apple. Все остальные то понятно без проблем, китайцам как мне кажется вообще пох что и куда ставить.

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Павел Андрейчук

ЯжПрограммист
3

собственно я бы не сказал что интрига есть, ведь подобная практика для них не впервой- они уже сейчас предустанавливают для тех или иных стран разные приложения.

Ответить

ЯжПрограммист

Павел
1

Честно, я пока вообще не очень понимаю что там и в каких количествах нужно ставить будет... и склоняюсь к тому что производителям проще согласиться, но мало ли бывает всякое.

Ответить

Павел Андрейчук

ЯжПрограммист
0

дак какой-нибудь Ябузер, Вкшечку, Яндекс почту, мейл почту, да госуслуги, например.

Ответить

ЯжПрограммист

Павел
0

ну в общем я виде я тоже представляю что это может быть, но ведь неточность формулировок дает пространство для маневров и разбирательств со всех сторон. 

Ответить

Alex Petrov

ЯжПрограммист
1

"китайцам как мне кажется вообще пох что и куда ставить."
Даже во время сборки Apple?  Ну вот получается и нет интриги , Apple ничего не будет делать, за него все сделают китайцы.

Ответить

Алексей Земцов

5

Типо их даже не волнует, что это будет за ПО. Сразу на все согласны, как говорится, любой каприз за ваши деньги...

Ответить

Станислав Калашников

Алексей
8

Нет оснований не доверять т-щу майору.

Ответить

Ware Wow

Алексей
0

трояны там будут имхо

Ответить

Станислав Калашников

Ware
2

"Имхо"? Ваша скромность совершенно неуместна.

Ответить

Вадим Колесник

5

ПСС.. парень, смартфон без ПО нужен? Модель 2019 года!

Ответить

Anton Reut

3

Кажется кто-то кукарекал "страна третьего мира, микро-рынок, всем будет похер", где вы все? Диванные экономисты

Ответить

Maximka Eronin

–1

Вот шлюшки...

Ответить

Станислав Калашников

Maximka
10

Ваш комментарий оскорбляет честных проституток!

Ответить

Konstantin K

3

Вот же!! Мои любимые сиаоми прогнулись!

Ответить

Александр Стриго

Konstantin
1

Да хуле они прогнулись то ? Это блять бизнес , он не думает что плохо что хорошо, какой режим хороший и его надо слушаться какой плохой.... Сказали установить ебанные госуслуги... Да как нехуй делать блять, они не с одним нашим сервисом не конкурируют, установить Яндекс почту ???? Да с удовольствием , немножко приструнить Гугл для них которые имеет их (китайские компании ) во все щели милое дело)))

Ответить

ЯжПрограммист

2

А есть ссылка на реестр этого самого ПО, что конкретно и куда будут ставить?

Ответить

Артем Голендберг

ЯжПрограммист
1

А реестра то нет, его не придумали

Ответить

Roman Platonov

2

Главное чтобы телевизоры не стали блокировать производители вслед за Самсунгом

Ответить

Vitaly Tolstykh

1

Вопрос уже стоит не в предустановке, а в удаляемости. 

Ответить

Igor Chimbur

–1

Теперь окромя китайского мусора ещё и российский будет. Страшно представить, как это будет выглядеть.
Яндекс в шторке по дефолту, две поисковые строки и антивирус Касперского в фоне — то, о чем все мечтали

Ответить

Павел Андрейчук

Igor
1

Будет выглядеть примерно так же, как и в других странах требующих предустановку того или иного локального ПО, нет?

Ответить

Igor Chimbur

Павел
2

1. Приведите наглядные примеры
2. Китайская прошивка сяоми даже без РФ софта выглядит страшно, а с Яндексом в шторке и товарищем майором будет только хуже
3. С чего вы взяли, что любой, даже негативный иностранный опыт нужно перенимать. И так нормально все пользовались, никто не жужжал и не просил это делать. 

Ответить

Павел Андрейчук

Igor
–4

В том что он не негативный, например, нет? Я не вижу ничего плохого в том чтобы на государственном уровне поддерживался отечественный производитель, так сказать, в ином случае у нас весь мир станет гуглом, а особо недалёкие россияне будут верещать что мы ничего не производим, ко-ко-ко.

Ответить

Igor Chimbur

Павел
2

Пускай у отечественного производителя будет нормальный софт, тогда им и пользоваться будут и ставить пользователь будет его сам. А устанавливать всякую залупу, которая нарушает внешний вид, замедляет (типа товарища майора от Касперского) и с сомнительным функционалом не стоит.

Ответить

Павел Андрейчук

Igor
0

В том то и дело что пользователи по большей части пользуются предустановленным софтом, тупо потому, что большинство пользователей не является продвинутыми, им просто нужен "какой-то" браузер, "какие-то" карты, "какая-то" поисковая система. И если у них это уже есть на телефоне, другого качать они не будут.

Предустановленные- не значит включенные по умолчанию и нагружающие систему.

Пример- как вам такой южнокорейский пример предустановленных приложений? :)

Ответить

Igor Chimbur

Павел
0

 В том то и дело что пользователи по большей части пользуются предустановленным софтом

Статистика будет или это ощущения, основанные ни на чем?
 И если у них это уже есть на телефоне, другого качать они не будут.

Аргументация вашего утверждения будет?

 Пример- как вам такой южнокорейский пример предустановленных приложений? 

А можно еще пример с Андроид 1.0? Кстати, Самсунг и сейчас ставит Фейсбук и еще что-то. Здесь у них было соглашение с AT&T, а у нас это все на гос. уровне — вы к сожалению не способны различить теплое и мягкое.

Ответить

Павел Андрейчук

Igor
0

Есть разница с какого андроида пример? Я взял первый попавшийся, если вам нужен только свежий- гугл в помощь.
Аргументация- личный опыт, опыт ближайшего  окружения, здравый смысл.
На "предустановленном" сафари я сидел 5 лет, и было пофиг, потому что он норм. А вот на предустановленном  МИбраузере я сидел 0  дней- потому что дикое и лагающее дерьмо, пришлось поставить ябузер. Не был бы дерьмом-  так бы и пользовался им.

Гуглхром не дерьмо, поэтому я так же  пользовался бы им, например, и не установил бы Ябузер.

Поэтому позиция моя такова- либо не предустанавливать ничего вообще, либо предустанавливать локальные приложения в том числе.

Ответить

Useforlogin

0

Ну, видимо, Эппл мы будем получать только через авито. 

Хотя, никто не мешает Эплу формально отказаться, но не запрещать при этом ставить ПО российским дистрибьюторам непосредственно на месте. 

Ответить

Ernest

Useforlogin
0

Как я понимаю, это нельзя будет сделать без штрафов. 

Установить и мы сейчас можем...

Ответить

Константин Рогов

0

18 февраля Asus сообщила, что начала предустанавливать на свои ноутбуки «Яндекс.Браузер».

Главное чтобы это говно можно было тут же удалить.

Ответить

Александр Стриго

0

Я искренне не понимаю почему у всех так жопа горит от этого закона, ну установят госуслуги блять в телефон (которые кстати неплохой сервис то) и что изменится ?
Я на самом деле против всякого рода протекционизма за свободную торговлю и все дела , но мир устроен так что все страны этим сейчас злоупотребляют и лоббируют интересы своих компаний .

Ответить

Igor Chimbur

Александр
0

С чего такая уверенность, что будут только госуслуги? А Касперский, Яндекс браузер и прочая дублирующая залупа, которая уже есть на тех же Хуавеях это норм? 
Можно обратиться к здравому смыслу ещё и сделать два вывода: 1. стоимость возрастёт, т.к. возрастут издержки. 2. Выглядеть будет страшно. Пользователь должен сам решить, что ставить, а что нет. Тем более есть уже негативный пример, когда без рута парашу от Яндекса нельзя было удалить

Ответить

Александр Стриго

Igor
0

Сам решить? Я бы с удовольствием убрал бы Гугл карты (Яндекс карты в разы лучше имхо ) , гугл музыку.... Кароче все кроме хрома. Но не могу. При этом это сервисы даже не ксяумишные и хуавейные их вынуждает ставить гугл, поэтому дать лишних пиздюлей Гугл для китайских производителей милое дело

Ответить

Igor Chimbur

Александр
0

Когда Яндекс сделает свою ось, тогда пусть и ставят что хотят.

Ответить

Павел Андрейчук

Igor
0

Андроид- открытая ось, как минимум.
И да, антимонопольное законодательство не просто так существует во всех странах.

Ты хочешь чтобы в принудительном порядке предустанавливали сырую( а новый продукт всегда сырой) ось от Яндекса на телефоны? Вот ты молодец^^

Ответить

Igor Chimbur

Павел
0

Ты походу даже мысль не смог уловить. Попробуй еще.

Ответить

Павел Андрейчук

Igor
0

взаимно.

Ответить

Станислав Мурсаев

Александр
0

Не смущает, что кроме собственно софта, там может оказаться "лишний" корневой сертификат?

Ответить

Алексей Шатаев

0

Надеюсь можно будет удалить

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Дмитрий Тенетович

0

И в Android One?

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Vladimir Chyorniy

–1

А я вчера говорил))) хаха

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