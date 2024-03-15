Техника
Евгения Евсеева

Ритейлеры предупредили, что иностранные бренды бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию Статьи редакции

Они запрещают своим официальным поставщикам реэкспорт товаров, а если те нарушают запрет — разрывают договоры.

  • В частности, главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли на конференции, посвящённой ее финансовым итогам, заявил, что шведская Electrolux Group (Electrolux, Zanussi, AEG) ограничивает параллельный импорт своей продукции в Россию, пишет «Коммерсантъ».
  • По его словам, в сети товары Electrolux уже «представлены в ограниченном объёме». Механизм ограничений он не уточнил, но собеседник издания среди ритейлеров рассказал, что производители брендовой техники запрещают её реэкспорт в России своим официальным партнёрам в других странах. Нарушение запрета приводит к разрыву контракта.
  • Electrolux добивается блокировки размещения своих товаров даже на маркетплейсах, рассказал «Ъ» управляющий директор департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин. Но по его же словам, бренд к моменту ухода из страны «не занимал серьёзных позиций на рынке».
  • Левин также утверждает, что кроме Electrolux поставки через параллельный импорт начала отслеживать Groupe SEB (Tefal, Braun, Rowenta). Директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин говорит, что практика закреплять в контракте запрет на реэкспорт товаров в Россию «была замечена» ещё в 2022-м и 2023-м. Часть из брендов «даже инициировала проверки и наказывала партнёров, нарушивших это условие».
  • Источник «Ъ» среди топ-менеджеров крупного ритейлера рассказывает, что их сеть не продаёт товары Electrolux с февраля 2022 года. По его словам, поставки по параллельному импорту «дороже аналогов из других стран, соответственно, на этом невозможно заработать».

#новости #параллельныйимпорт #бытоваятехника

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48 комментариев
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 Игорь Алакчеев

Уйдут одни - придут другие.

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Andrey Kulakov

Действительно, какая разница - посудомойка от SEB или Kuppersberg/LEX/Weissgauff 😸

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John Smith

Большинству реально без разницы, они не покупают посудомойки за такую стоимость

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Тимур Тимуров

а какая разница по факту?

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Казбекина Инг

Скажу по собственному опыту: большая. Посудомойка одной немецкой фирмы моет посуду чище, а также сушит ее и тратит меньше времени, чем посудомойка другой фирмы, которая сломалась у меня через год)

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Александр П

Одна херня

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Леонид Бережной

Конечно, но будут хуже и дороже, иначе бы давно пришли.

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Влад Шушкевич

Вместо шведов и французов китайцы)

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giftmouse

если порыться в родовой каждого - там будет китаец

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Влад Шушкевич

При большом желании там и след Аненербе найти можно. Но зачем?

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quaitiz

Да вот если бы. Выбор бытовой техники стал меньше в разы. Холодильников, стиральных машин, варочных панелей, очень мало. Недавно пришлось покупать и был сильно удивлен тому, что осталось

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Человек Который

Уйдут и уйдут, че бухтеть. Это все роскошь ненужная россиянам. Жены посуду руками помоют.

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Алекс

Ужас какой, не дают себя наебывать. Вот мрази же! Это возмутительно!

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John Smith

Когда в штаты параллельным импортом доставляют товары это другое, да?

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Бифуркатор

о, классический ватный вотэбаутизм)

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Денис Демидов

Штаты под санкциями?

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Игорь Алакчеев

Разумеется.
Но мы четко разделяем народ и страну от правящих элит.

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Репин

Сяоми наше все

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Человек Который

Сяоми, Чери, Лифан. Список можно продолжать бесконечно.

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Алеоп

Походу, нашелся кто-то идейный, кому не нужны ни деньги, ни Путин

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Руслан Вильдеев

Спасибо ВВ, добро пожаловать в каменный век.

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Сам по себе

Всего 2 часа полёта и вы в цивилизованном мире... только вас там никто не ждёт....

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Казбекина Инг

А почему я должна бросать страну, в которой живу? Почему это нельзя сделать одному человеку, который всем портит жизнь, вместо миллионов?

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Человек Который

Так вы тогда и езжайте.

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Serge Chigirin

Печально

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Алеоп

Хотели Electrolux-ом закупиться на днях?

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Hub одного разработчика

Да какая разница? Намного же лучше когда на рынке есть из чего выбрать.

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Слегка Придурковатый

Назло маме отморожу уши.

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Александр П

Лол, по-моему с начала СВО магазинов Tefal только больше стало. Даже в Аутлете появился

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Влад Шушкевич

Если речь про всякие сковородки, то написать Tefal можно на чем угодно)

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Игорь Алакчеев

В любом случае, решение о начале СВО я целиком и полностью поддерживаю.

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Горка Тлетов

Почему не в окопе?

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Игорь Алакчеев

Каждый занят своим делом ;)

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Казбекина Инг

Да-да, кто-то руки-ноги теряет ради Пу и его друзей 🤣а кто-то - 15 рублей на комментариях зарабатывает 😍

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Асушник

Для особо непонятливых имеются аналогии. Можно поддерживать жёсткий запрет на продажу наркотиков, но не служить в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков. Можно поддерживать движения всяческих лгбт, но не состоять в их рядах. Можно поддерживать экологов, но не участвовать в их акциях.... Поддержка в данном случае как безвозмездный акт солидарности.

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Альвар

А потом в военкомате пускать слезы

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Влад Шушкевич

Ну а как иначе. Если бы не поддерживали, уже известно бы где находились.

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O-o

а борьбу с лабораториями, создающими этнически ориентированное биологическое оружие?

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Запопу Кусь

Бабло побеждает зло.

Дураки, которые любят играть политику, заработают меньше денег, обанкротятся и уйдут с рынка. 💁

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Казбекина Инг

Обанкротятся из-за российского рынка, который и так занимает меньше 2%? Серьезно?

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Альвар

Поясните, кто за это заплатит?

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Альвар

А можно узнать причину тряски такой?

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Redmadpanda
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Премудрый пискарь

Чё творят...

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Anti Anti

Если "невозможно заработать" — цель ограничений в основном уже достигнута. Остается меньшинство, которым вынь да подай конкретную марку, там цена и удобство не ограничитель.

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Strawberry Domestos

Как же теперь ракеты собирать то без стиральных машин и посудомоек...

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O-o

в грязном белье, очевидно

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Подментованный кот

К слову Electrolux то еще дерьмецо делают, крайне ненадежная техника

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