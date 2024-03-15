Ритейлеры предупредили, что иностранные бренды бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию Статьи редакции
Они запрещают своим официальным поставщикам реэкспорт товаров, а если те нарушают запрет — разрывают договоры.
- В частности, главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли на конференции, посвящённой ее финансовым итогам, заявил, что шведская Electrolux Group (Electrolux, Zanussi, AEG) ограничивает параллельный импорт своей продукции в Россию, пишет «Коммерсантъ».
- По его словам, в сети товары Electrolux уже «представлены в ограниченном объёме». Механизм ограничений он не уточнил, но собеседник издания среди ритейлеров рассказал, что производители брендовой техники запрещают её реэкспорт в России своим официальным партнёрам в других странах. Нарушение запрета приводит к разрыву контракта.
- Electrolux добивается блокировки размещения своих товаров даже на маркетплейсах, рассказал «Ъ» управляющий директор департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин. Но по его же словам, бренд к моменту ухода из страны «не занимал серьёзных позиций на рынке».
- Левин также утверждает, что кроме Electrolux поставки через параллельный импорт начала отслеживать Groupe SEB (Tefal, Braun, Rowenta). Директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин говорит, что практика закреплять в контракте запрет на реэкспорт товаров в Россию «была замечена» ещё в 2022-м и 2023-м. Часть из брендов «даже инициировала проверки и наказывала партнёров, нарушивших это условие».
- Источник «Ъ» среди топ-менеджеров крупного ритейлера рассказывает, что их сеть не продаёт товары Electrolux с февраля 2022 года. По его словам, поставки по параллельному импорту «дороже аналогов из других стран, соответственно, на этом невозможно заработать».
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Уйдут одни - придут другие.
Действительно, какая разница - посудомойка от SEB или Kuppersberg/LEX/Weissgauff 😸
Большинству реально без разницы, они не покупают посудомойки за такую стоимость
а какая разница по факту?
Скажу по собственному опыту: большая. Посудомойка одной немецкой фирмы моет посуду чище, а также сушит ее и тратит меньше времени, чем посудомойка другой фирмы, которая сломалась у меня через год)
Одна херня
Конечно, но будут хуже и дороже, иначе бы давно пришли.
Вместо шведов и французов китайцы)
если порыться в родовой каждого - там будет китаец
При большом желании там и след Аненербе найти можно. Но зачем?
Да вот если бы. Выбор бытовой техники стал меньше в разы. Холодильников, стиральных машин, варочных панелей, очень мало. Недавно пришлось покупать и был сильно удивлен тому, что осталось
Уйдут и уйдут, че бухтеть. Это все роскошь ненужная россиянам. Жены посуду руками помоют.
Ужас какой, не дают себя наебывать. Вот мрази же! Это возмутительно!
Когда в штаты параллельным импортом доставляют товары это другое, да?
о, классический ватный вотэбаутизм)
Штаты под санкциями?
Разумеется.
Но мы четко разделяем народ и страну от правящих элит.
Сяоми наше все
Сяоми, Чери, Лифан. Список можно продолжать бесконечно.
Походу, нашелся кто-то идейный, кому не нужны ни деньги, ни Путин
Спасибо ВВ, добро пожаловать в каменный век.
Всего 2 часа полёта и вы в цивилизованном мире... только вас там никто не ждёт....
А почему я должна бросать страну, в которой живу? Почему это нельзя сделать одному человеку, который всем портит жизнь, вместо миллионов?
Так вы тогда и езжайте.
Печально
Хотели Electrolux-ом закупиться на днях?
Да какая разница? Намного же лучше когда на рынке есть из чего выбрать.
Назло маме отморожу уши.
Лол, по-моему с начала СВО магазинов Tefal только больше стало. Даже в Аутлете появился
Если речь про всякие сковородки, то написать Tefal можно на чем угодно)
В любом случае, решение о начале СВО я целиком и полностью поддерживаю.
Почему не в окопе?
Каждый занят своим делом ;)
Да-да, кто-то руки-ноги теряет ради Пу и его друзей 🤣а кто-то - 15 рублей на комментариях зарабатывает 😍
Для особо непонятливых имеются аналогии. Можно поддерживать жёсткий запрет на продажу наркотиков, но не служить в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков. Можно поддерживать движения всяческих лгбт, но не состоять в их рядах. Можно поддерживать экологов, но не участвовать в их акциях.... Поддержка в данном случае как безвозмездный акт солидарности.
А потом в военкомате пускать слезы
Ну а как иначе. Если бы не поддерживали, уже известно бы где находились.
а борьбу с лабораториями, создающими этнически ориентированное биологическое оружие?
Бабло побеждает зло.
Дураки, которые любят играть политику, заработают меньше денег, обанкротятся и уйдут с рынка. 💁
Обанкротятся из-за российского рынка, который и так занимает меньше 2%? Серьезно?
Поясните, кто за это заплатит?
А можно узнать причину тряски такой?
Чё творят...
Если "невозможно заработать" — цель ограничений в основном уже достигнута. Остается меньшинство, которым вынь да подай конкретную марку, там цена и удобство не ограничитель.
Как же теперь ракеты собирать то без стиральных машин и посудомоек...
в грязном белье, очевидно
К слову Electrolux то еще дерьмецо делают, крайне ненадежная техника