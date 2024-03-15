Конференция Google I/O 2024 пройдёт 14 мая Статьи редакции
Начало в 20:00 мск.
- Google анонсировала конференцию для разработчиков, где представит новейшие технологии компании.
- Презентация, скорее всего, будет сосредоточена на ИИ, считает The Verge. Также компания может рассказать о новых функциях в Android 15, обновлениях Gmail, «Google Фото» и других сервисов.
- Вероятно, Google представит смартфон Pixel 8A — версию Pixel 8, но дешевле.
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Обещают представить исправленный и расово-неангажированный в пользу Н… (нейтральный) ИИ
https://vc.ru/services/1046727
То есть белым тоже нальют?
Надо было переучиться на ИИ-разработчика ещё в прошлом году.
Подучить эти нейросетки, состряпать портфолио и готово 💁🚀
Сейчас бы уже в гугле работали.
Что мешает переучиться в этом году?
По-моему хайп уже прошёл.
Зато тупые каменты не напишут себя сами
Все получится, дерзайте, держим за вас кулачки
Ни разу не видел ни одного человека с телефоном Pixel. Интересно, где они все.
Перепись людей с Pixel объявляется открытой
Отдельная каста людей, но когда меня спрашивают что купить, предлагаю 6a. В итоге двое знакомых гоняют и не знают бед с 6а. Если выпустят 8а, возьму как рабочий наверное
Я пользуюсь:)
Как минимум 4 человека среди знакомых, топ за свои деньги, только не сяоми
Ну вот он я с Pixel 7 pro
У меня pixel 8 pro, селфи в личку могу кинуть
Google Pay когда в РФ заработает?
Когда президент поменяется, сейчас (в воскресенье) самое время на это повлиять, правда, не факт, что получится.
Как только, так сразу)
Сразу после окончания трёхдневной специальной операции. Не скоро...
Прям в этот же день?
Сколько в этот раз прозвучит "AI" в докладе Сундара Пичаи? Делаем ставки!
Ух ты уже пиксель 8 выходит ничего себе, ну точнее должен выйти , вот интересно какой он будет по программному обеспечению
8а, 8 ещё в том году в продажу вышли
интересно, что они представят на конференции , а можно будет онлайн за этим наблюдать или это закрытое мероприятие?