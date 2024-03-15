Cкладной Pixel Fold, планшет Pixel Tabet и новые возможности ИИ — о чём рассказала Google на конференции I/O

Помимо новых устройств, компания представила второе поколение своей языковой модели, объявила о сотрудничестве с Adobe и показала инструмент для генерации музыки.