Техника
Маша Цепелева

Конференция Google I/O 2024 пройдёт 14 мая Статьи редакции

Начало в 20:00 мск.

  • Google анонсировала конференцию для разработчиков, где представит новейшие технологии компании.
  • Презентация, скорее всего, будет сосредоточена на ИИ, считает The Verge. Также компания может рассказать о новых функциях в Android 15, обновлениях Gmail, «Google Фото» и других сервисов.
  • Вероятно, Google представит смартфон Pixel 8A — версию Pixel 8, но дешевле.
Техника
Артур Томилко
Cкладной Pixel Fold, планшет Pixel Tabet и новые возможности ИИ — о чём рассказала Google на конференции I/O 2023 Статьи редакции

Помимо новых устройств, компания представила второе поколение своей языковой модели, объявила о сотрудничестве с Adobe и показала инструмент для генерации музыки.

#новости #google

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24 комментария
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 Невероятный Блондин

Обещают представить исправленный и расово-неангажированный в пользу Н… (нейтральный) ИИ
https://vc.ru/services/1046727

Google приостановила генерацию изображений людей…
Компания принесла извинения в своем блоге за то, что намеренно настроила модель таким образом…
vc.ru
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Вася Пражкин

То есть белым тоже нальют?

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Запопу Кусь

Надо было переучиться на ИИ-разработчика ещё в прошлом году.
Подучить эти нейросетки, состряпать портфолио и готово 💁🚀
Сейчас бы уже в гугле работали.

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Юрий Б.

Что мешает переучиться в этом году?

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Запопу Кусь

По-моему хайп уже прошёл.

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Юрий Б.

Зато тупые каменты не напишут себя сами

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Арбузио Бандерос

Все получится, дерзайте, держим за вас кулачки

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Grisha

Ни разу не видел ни одного человека с телефоном Pixel. Интересно, где они все.

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Labeling

Перепись людей с Pixel объявляется открытой

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Евгений

Отдельная каста людей, но когда меня спрашивают что купить, предлагаю 6a. В итоге двое знакомых гоняют и не знают бед с 6а. Если выпустят 8а, возьму как рабочий наверное

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Eugene Churaev

Я пользуюсь:)

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Aname Marman

Как минимум 4 человека среди знакомых, топ за свои деньги, только не сяоми

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Lazy boy

Ну вот он я с Pixel 7 pro

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Anuar Balgimbayev

У меня pixel 8 pro, селфи в личку могу кинуть

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Альвар

Google Pay когда в РФ заработает?

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Denkotovskiy

Когда президент поменяется, сейчас (в воскресенье) самое время на это повлиять, правда, не факт, что получится.

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vinniy pogreb

Как только, так сразу)

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Eddie II

Сразу после окончания трёхдневной специальной операции. Не скоро...

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Альвар

Прям в этот же день?

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Игорь Лу

Сколько в этот раз прозвучит "AI" в докладе Сундара Пичаи? Делаем ставки!

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Rokia Acirbal

Ух ты уже пиксель 8 выходит ничего себе, ну точнее должен выйти , вот интересно какой он будет по программному обеспечению

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Aname Marman

8а, 8 ещё в том году в продажу вышли

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OneIgor
Презентация, скорее всего, будет сосредоточена на ИИ- я так и знал!🤣🤣🤣Их смартфоны вообще пользуются популярностью?
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Sherry Price

интересно, что они представят на конференции , а можно будет онлайн за этим наблюдать или это закрытое мероприятие?

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21 комментарий
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