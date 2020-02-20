В случае изменений пользователи смогут автоматически открывать ссылки в любом браузере и запускать музыку из Spotify с помощью Siri, говорят источники.
- Apple может предоставить владельцам iPhone и iPad возможность самостоятельно выбирать браузер и почту по умолчанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. С момента запуска App Store в 2008 году Apple не позволяла пользователям заменять предустановленные приложения. В Apple от комментариев отказались.
- Сейчас браузер по умолчанию в устройствах Apple — Safari, а приложение для работы с почтой — «Почта». Пользователи могут устанавливать приложения и сторонних разработчиков, но при нажатии на ссылку сайт автоматически открывается в Safari.
- Кроме того, Apple может позволить сторонним музыкальным сервисам работать с беспроводной колонкой HomePod, говорят источники издания. В 2019 году Spotify обвинила Apple в вытеснении конкурирующих сервисов, напомнив, что компания не позволяет сервису работать с HomePod и Siri. Сейчас музыкальным приложением по умолчанию является Apple Music.
- Такие изменения на устройствах Apple только обсуждаются и находятся на ранней стадии разработки, уточняют источники. Новые возможности могут появиться на iPhone вместе с обновлением iOS 14, указывают собеседники издания.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","iphone","apple"],
"comments": 30,
"likes": 3,
"favorites": 4,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "tech",
"id": 108181,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 20 Feb 2020 16:33:31 +0300",
"is_special": false }
Paul Denisevich
Да, ты купил телефон за 1000 долларов и мы наконец-то позволим тебе поменять дефолтный браузер. Но ты всё равно там не расслабляйся. PS. Интересно будет посмотреть статистику дефолтных браузеров за первый месяц-два.
Юрий МалковPaul
Может телефон потому и стоит 1000 баксов, что сотни миллионов людей устраивает просто взять его в руки и пользоваться, как есть, зная, что это совершенно безопасно, удобно и клёво, не заморачиваясь установкой какой-нибудь Опера-мини, которая позволит сэкономить на трафике три рубля и шестьдесят две копейки?
Paul DenisevichЮрий
Возможно. Но я на Андроиде всю жизнь и ни разу не ставил себе Оперу Мини, и ничего не тормозит, и никаких проблем с безопасностью. Зато чувствую, что после покупки это мой телефон, а не всё ещё Эппла. Может, просто не надо покупать дешёвые вещи?) Телефоны за 1к и на Андроиде есть, те же Пиксели да Самсунги, которые в некоторых местах и Айфон уделывают.
Николай ДемидовPaul
Зато чувствую, что после покупки это мой телефон
Ложное впечатление.
И это забавно.
Эпл с каждым годом позволяет пользователям больше.
А Гугл и производители, наоборот обрезают права во имя безопасности.
Artem PetrenkovPaul
Не так уж и принципиально. Всё равно на iOS они все используют эппловский движок.
Paul DenisevichArtem
Хром и Сафари это как небо и земля. Несмотря на то, что оба на вебките.
Artem PetrenkovPaul
Хром и Сафари на macOS или на iOS?
Blackrock
Вот так вот Путин подписал закон о предустановке российских приложений Эпл сразу убрал браузеры по умолчанию))))
Павел АндрейчукBlackrock
Эпл прогнулись под Путина
BlackrockПавел
Путин нагнул Тима Кука
Bogdan ShtepanBlackrock
А он и не против)))
Paul DenisevichBlackrock
Учитывая, что Тим Кук гей, я думаю, что всё ок.
Anton BocharovBlackrock
рынок России не является приоритетным для эппл
Yury Kotov
Мне приложения Аппла по умолчанию нравятся, ждём соцсеть от Аппл!
Игорь Сергеевич
Заголовок: «...apple ПОЗВОЛИТ», статья: «...apple МОЖЕТ позволить», чуть дальше в статье: «...apple не прокоментировали»😂😂😂
Dimakey LekkoИгорь
Типичное "по неопровергнутым данным".
Андрей Суржиков
Когда случайно открываю Safari - там миллион вкладок, открытых из разных приложений. А их ещё и закрывать не удобно..
Игорь СергеевичАндрей
Подержи пальчик на кнопочке «Зыкрыть» и Safari предложит тебе закрыть все вкладки. Можно в «Настройках» сделать так, чтобы вкладки автоматические закрывались через день, неделю или месяц.
Aleksey Shmelev
Давно уж можно выбирать браузер и почту, разве нет?!
Филипп ДмитровAleksey
В ios? нет и никогда не было возможным
Павел АндрейчукAleksey
ставить "по умолчанию" нельзя было.
Игорь Кравченко
Видимо они уже решили забить на Apple Music и пустить конкурентов))
Nazar ZavyalovИгорь
Пф, AM лучший стриминговый музыкальный апп на айос
Anton BocharovNazar
Почему? Я на айпаде гугл мьюзик слушаю и норм
Anton Bocharov
Олег не даст соврать, но это тянет на революцию
Nick Sidorov
Находятся на начальной стадии разработки...
Что там можно 'разрабатывать' в выборе браузера при клике на ссылку...
Paul Denisevich
"А разве так можно было?"
Dmitriy Metelya
Apple уже давно перестали быть Apple. Теперь они те, кем просят их стать клиенты в отзывах
Михаил Горлов
ну хоть что то для говнарей с опера мини)))
Darya Svetikova
Apple уже не тот😔