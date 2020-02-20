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Техника
Лиана Липанова
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Bloomberg: Apple впервые позволит владельцам iPhone и iPad менять браузер и почту по умолчанию Материал редакции

В случае изменений пользователи смогут автоматически открывать ссылки в любом браузере и запускать музыку из Spotify с помощью Siri, говорят источники.

  • Apple может предоставить владельцам iPhone и iPad возможность самостоятельно выбирать браузер и почту по умолчанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. С момента запуска App Store в 2008 году Apple не позволяла пользователям заменять предустановленные приложения. В Apple от комментариев отказались.
  • Сейчас браузер по умолчанию в устройствах Apple — Safari, а приложение для работы с почтой — «Почта». Пользователи могут устанавливать приложения и сторонних разработчиков, но при нажатии на ссылку сайт автоматически открывается в Safari.
  • Кроме того, Apple может позволить сторонним музыкальным сервисам работать с беспроводной колонкой HomePod, говорят источники издания. В 2019 году Spotify обвинила Apple в вытеснении конкурирующих сервисов, напомнив, что компания не позволяет сервису работать с HomePod и Siri. Сейчас музыкальным приложением по умолчанию является Apple Music.
  • Такие изменения на устройствах Apple только обсуждаются и находятся на ранней стадии разработки, уточняют источники. Новые возможности могут появиться на iPhone вместе с обновлением iOS 14, указывают собеседники издания.

#новость #apple #iphone

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30 комментариев
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Paul Denisevich

–1

Да, ты купил телефон за 1000 долларов и мы наконец-то позволим тебе поменять дефолтный браузер. Но ты всё равно там не расслабляйся. PS. Интересно будет посмотреть статистику дефолтных браузеров за первый месяц-два.

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Юрий Малков

Paul
11

Может телефон потому и стоит 1000 баксов, что сотни миллионов людей устраивает просто взять его в руки и пользоваться, как есть, зная, что это совершенно безопасно, удобно и клёво, не заморачиваясь установкой какой-нибудь Опера-мини, которая позволит сэкономить на трафике три рубля и шестьдесят две копейки?

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Paul Denisevich

Юрий
1

Возможно. Но я на Андроиде всю жизнь и ни разу не ставил себе Оперу Мини, и ничего не тормозит, и никаких проблем с безопасностью. Зато чувствую, что после покупки это мой телефон, а не всё ещё Эппла. Может, просто не надо покупать дешёвые вещи?) Телефоны за 1к и на Андроиде есть, те же Пиксели да Самсунги, которые в некоторых местах и Айфон уделывают.

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Николай Демидов

Paul
–1

 Зато чувствую, что после покупки это мой телефон

Ложное впечатление.
И это забавно.
Эпл с каждым годом позволяет пользователям больше.
А Гугл и производители, наоборот обрезают права во имя безопасности.

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Artem Petrenkov

Paul
1

Не так уж и принципиально. Всё равно на iOS они все используют эппловский движок.

Ответить

Paul Denisevich

Artem
–5

Хром и Сафари это как небо и земля. Несмотря на то, что оба на вебките.

Ответить

Artem Petrenkov

Paul
0

Хром и Сафари на macOS или на iOS?

Ответить

Blackrock

6

Вот так вот Путин подписал закон о предустановке российских приложений Эпл сразу убрал браузеры по умолчанию)))) 

Ответить

Павел Андрейчук

Blackrock
1

Эпл прогнулись под Путина 

Ответить

Blackrock

Павел
2

Путин нагнул Тима Кука

Ответить

Bogdan Shtepan

Blackrock
0

А он и не против)))

Ответить

Paul Denisevich

Blackrock
0

Учитывая, что Тим Кук гей, я думаю, что всё ок.

Ответить

Anton Bocharov

Blackrock
0

рынок России не является приоритетным для эппл

Ответить

Yury Kotov

4

Мне приложения Аппла по умолчанию нравятся, ждём соцсеть от Аппл!

Ответить

Игорь Сергеевич

1

Заголовок: «...apple ПОЗВОЛИТ», статья: «...apple МОЖЕТ позволить», чуть дальше в статье: «...apple не прокоментировали»😂😂😂

Ответить

Dimakey Lekko

Игорь
1

Типичное "по неопровергнутым данным".

Ответить

Андрей Суржиков

1

Когда случайно открываю Safari - там миллион вкладок, открытых из разных приложений. А их ещё и закрывать не удобно..

Ответить

Игорь Сергеевич

Андрей
0

Подержи пальчик на кнопочке «Зыкрыть» и Safari предложит тебе закрыть все вкладки. Можно в «Настройках» сделать так, чтобы вкладки автоматические закрывались через день, неделю или месяц.

Ответить

Aleksey Shmelev

0

Давно уж можно выбирать браузер и почту, разве нет?!

Ответить

Филипп Дмитров

Aleksey
0

В ios? нет и никогда не было возможным

Ответить

Павел Андрейчук

Aleksey
0

ставить "по умолчанию" нельзя было.

Ответить

Игорь Кравченко

0

Видимо они уже решили забить на Apple Music и пустить конкурентов))

Ответить

Nazar Zavyalov

Игорь
0

Пф, AM лучший стриминговый музыкальный апп на айос

Ответить

Anton Bocharov

Nazar
0

Почему? Я на айпаде гугл мьюзик слушаю и норм

Ответить

Anton Bocharov

0

Олег не даст соврать, но это тянет на революцию

Ответить

Nick Sidorov

0

Находятся на начальной стадии разработки... 
Что там можно 'разрабатывать' в выборе браузера при клике на ссылку... 

Ответить

Paul Denisevich

–1

"А разве так можно было?"

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Dmitriy Metelya

–1

Apple уже давно перестали быть Apple. Теперь они те, кем просят их стать клиенты в отзывах

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Михаил Горлов

–1

ну хоть что то для говнарей с опера мини)))

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Darya Svetikova

–6

Apple уже не тот😔

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