Техника
Маша Цепелева

Nvidia представила GR00T — ИИ-платформу для обучения и развития роботов-гуманоидов Статьи редакции

Пока она доступна только некоторым разработчикам-партнёрам компании.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг показывает роботов-гуманоидов на конференции GTC 2024
  • Роботы на базе GR00T (Generalist Robot 00 Technology) смогут понимать человеческую речь и имитировать движения после наблюдений за действиями человека, рассказали в Nvidia. Они смогут быстро обучаться координации, ловкости и другим навыкам, чтобы «взаимодействовать с реальным миром».
  • Базовая модель общего назначения, которую использует GR00T, позволит роботам принимать текст, речь, видео или живое объяснение в качестве входных данных и использовать их для выполнения действий.
  • Компания также представила вычислительную платформу Jetson Thor для роботов-гуманоидов на базе однокристальной системы (SoC) Nvidia Thor и обновила робототехническую платформу Nvidia Isaac.
  • Jetson Thor может выполнять «сложные задачи» и «безопасно взаимодействовать с людьми и машинами», добавили в компании, но не пояснили, о каких именно задачах речь. Производительность его графического процессора в восемь раз выше, чем у предыдущей версии Jetson Orin, а процессора — в 2,6 раза выше.
  • Nvidia уже работает с партнёрами-разработчиками роботов: 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, XPENG Robotics и другими. Пока GR00T доступен только некоторым из них в режиме раннего доступа.
  • В марте 2024 года Figure AI показала видео с роботом-гуманоидом Figure 01, который мог различать речь, выполнять команды и размышлять, взаимодействуя с человеком. Для этого использовали мультимодальную модель, разработанную OpenAI.

#новости #nvidia #роботы

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4 комментария
Askar Tuleev

Мы все умрём.

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debil
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Андрей

Неквалифицированный труд сразу же переучится и найдет себе применение, когда через несколько лет научно технический прогресс разгонится до серийного производства?

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Вадим Д.
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