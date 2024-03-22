Минцифры предложило смягчить требования допустимого радиочастотного излучения для сетей 5G — «Ъ»

Против этого выступает Роспотребнадзор.Представители Минцифры и Роспотребнадзора не смогли договориться по вопросу изменения СанПиНов, которые регулируют допустимое радиочастотное излучение 5G, рассказал источник «Ъ», знакомый с ходом совещания по «Стратегии развития связи до 2035 года».По его словам, министерство предлагает изменить действующие требования, чтобы упростить создание сети 5G. Однако Роспотребнадзор не согласен с результатами исследования о влиянии излучения на человека, которые приводит Минцифры.В министерстве опираются на исследование «НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова», которое называет безопасным для человека излучение мощностью до 10 мкВт в жилых помещениях и до 40 мкВт на улице, уточнил собеседник газеты на рынке. По действующим нормам, максимальное допустимое излучение на основных полосах сотовой связи составляет 10 мкВт.Минцифры считает целесообразным пересмотреть требования. По словам представителя ведомства, действующие нормы СанПиН «были разработаны в 1980-х годах и остаются одними из самых строгих в мире». Роспотребнадзор не видит оснований для пересмотра.В МТС, «Мегафоне» и «Вымпелкоме» согласны с позицией Минцифры. Операторы считают, что пересмотр требований по излучению «создаст условия» для развёртывания сетей 5G и последующих поколений. Повышение допустимой мощности сотовых станций наиболее актуально для покрытия трасс и малонаселённых районов, отмечает аналитик Алексей Бойко. Усиление сигнала в городах может улучшить качество связи в помещениях, добавляет он.#новости #минцифры #5g
так вроде же в РФ от него планировали отказаться и сразу 6Г развивать?
Не патриот ты Алёша.
Патриот не должен иметь хорошую память
Он по миру будет к 30 году у нас может лет через 10, ждать долго нужно сейчас менять сети чтобы вывозить траыик
Поцриоты сами себя не зачипируют
Через голову прыгнуть не получилось, видимо
А в глубинке новый троллейбус сожгли из-за информации, что он, внимание, ездит на 5G-излучении.
Так что не надо нам такого, дайте сразу 11G!
Предлагаю увеличить на порядок – 111-джи!