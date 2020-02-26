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Техника
Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: «Сбербанк» создаст собственную мультимедийную платформу для автомобилей — аналог «Яндекс.Авто» Материал редакции

Разработку системы возглавил бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский, говорят источники.

  • «Сбербанк» разрабатывает собственную мультимедийную платформу для автомобилей с голосовым помощником, похожую на «Яндекс.Авто», сообщили источники «Коммерсанта». В «Сбербанке» отказались от комментариев.
  • Работу над системой возглавил бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский, говорит один из источников газеты. По словам другого собеседника издания, в «Сбербанк» перешла большая часть команды «Яндекс.Авто».
  • Василевский действительно ушёл из компании после пяти лет работы, подтвердили в «Яндексе». В LinkedIn Василевский указал, что с декабря 2019 года является гендиректором SberDigitalAuto, пишет издание.
  • Мультимедийная система станет частью экосистемы «Сбербанка», утверждает один из источников «Коммерсанта». Для её разработки компания будет сотрудничать с картографическими сервисами и музыкальными приложениями, уточняет газета.
  • Например, одним из партнёров системы может стать стриминговый сервис Spotify, который готовится к запуску в России, говорят источники издания. Кроме того, в августе 2019 года источники РБК сообщали, что «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке картографического сервиса «2ГИС».
  • Также банк внедрит в мультимедийную систему голосового помощника — компания уже оснастила голосовым ассистентом ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.
  • «Яндекс» представил «Яндекс.Авто» в сентябре 2017 года. В системе есть навигатор, прогноз погоды, звонки, музыкальный плеер и другое.

#новость #сбербанк

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7 комментариев
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f003u

2

Сбербанк.Авто – автоматическая уплата штрафов

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Валерий Никнейм

1

Слушайте, ну это уже смешно. Или, наоборот, несмешно. Что дальше? Сбер.Такси, Сбер.Объявления, Сбер.Знакомства, Сбер.Мессенджер, Сбер.Соцсеть, Сбер.Документы, Сбер.Гороскопы, Сбер.Мемасы? Обязательно копировать всё, что существует?

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Евгений Бокерев

1

У сбарбанка мнооого денег, он потянет и новую платформу

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Ваня Пупкмн

0

В тему призывается Иван Норф, пожалуй, лучший автопродакт в России.

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Дмитрий Задорожный

0

Я понимаю стремление Сбера залезть везде, но зачем авто ему (не приложение по автокредиту и не маркетплейс)? Представляю как рождается такие идеи.
- Так, у нас прибыль за квартал снова выше прогноза, какое новое направление замутим?
- А давайте покрутим барабан

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Ivan Illyn

Дмитрий
0

А какие проблемы? Предлагаете, как обычно, вложить в бессмысленные бумажки, типа госдолга Штатов? Спасибо.

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Дмитрий Лукьяненко

0

Пока будешь ехать, оформишь 2 кредита и 3 карты.

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