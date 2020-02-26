Разработку системы возглавил бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский, говорят источники.
- «Сбербанк» разрабатывает собственную мультимедийную платформу для автомобилей с голосовым помощником, похожую на «Яндекс.Авто», сообщили источники «Коммерсанта». В «Сбербанке» отказались от комментариев.
- Работу над системой возглавил бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский, говорит один из источников газеты. По словам другого собеседника издания, в «Сбербанк» перешла большая часть команды «Яндекс.Авто».
- Василевский действительно ушёл из компании после пяти лет работы, подтвердили в «Яндексе». В LinkedIn Василевский указал, что с декабря 2019 года является гендиректором SberDigitalAuto, пишет издание.
- Мультимедийная система станет частью экосистемы «Сбербанка», утверждает один из источников «Коммерсанта». Для её разработки компания будет сотрудничать с картографическими сервисами и музыкальными приложениями, уточняет газета.
- Например, одним из партнёров системы может стать стриминговый сервис Spotify, который готовится к запуску в России, говорят источники издания. Кроме того, в августе 2019 года источники РБК сообщали, что «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке картографического сервиса «2ГИС».
- Также банк внедрит в мультимедийную систему голосового помощника — компания уже оснастила голосовым ассистентом ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.
- «Яндекс» представил «Яндекс.Авто» в сентябре 2017 года. В системе есть навигатор, прогноз погоды, звонки, музыкальный плеер и другое.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Сбербанк.Авто – автоматическая уплата штрафов
Валерий Никнейм
Слушайте, ну это уже смешно. Или, наоборот, несмешно. Что дальше? Сбер.Такси, Сбер.Объявления, Сбер.Знакомства, Сбер.Мессенджер, Сбер.Соцсеть, Сбер.Документы, Сбер.Гороскопы, Сбер.Мемасы? Обязательно копировать всё, что существует?
Евгений Бокерев
У сбарбанка мнооого денег, он потянет и новую платформу
Ваня Пупкмн
В тему призывается Иван Норф, пожалуй, лучший автопродакт в России.
Дмитрий Задорожный
Я понимаю стремление Сбера залезть везде, но зачем авто ему (не приложение по автокредиту и не маркетплейс)? Представляю как рождается такие идеи.
- Так, у нас прибыль за квартал снова выше прогноза, какое новое направление замутим?
- А давайте покрутим барабан
Ivan IllynДмитрий
А какие проблемы? Предлагаете, как обычно, вложить в бессмысленные бумажки, типа госдолга Штатов? Спасибо.
Дмитрий Лукьяненко
Пока будешь ехать, оформишь 2 кредита и 3 карты.