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Техника
Лиана Липанова
3106

На «Авито» появились объявления о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group до официального релиза Материал редакции

В январе 2020 года компания раздала сотрудникам 5 тысяч колонок.

38 комментариев
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На сайте «Авито» появились объявления о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся», сообщают «Ведомости». Официально устройства ещё не поступили в продажу.

Колонки появятся в продаже в интернет-магазине и в магазинах партнёров Mail.ru Group в первом квартале 2020 года за 6990 рублей, говорили в компании. Предзаказ был открыт в январе. Тогда же Mail.ru Group раздала сотрудникам 5 тысяч «Капсул», рассказали в компании.

«Капсулы» на «Авито» стоят от 6 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В стоимость устройства входят три месяца подписки на музыкальный плеер от «ВКонтакте». Несколько продавцов рассказали «Ведомостям», что получили колонки от сотрудников Mail.ru Group в подарок.

Один из собеседников издания заявил, что продаёт колонку из-за отсутствия возможности подключить её к смартфону Xiaomi. В Mail.ru Group отметили, что колонка синхронизируется с любым смартфоном.

«"Капсулы" — их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят», — прокомментировал представитель компании. По его словам, Mail.ru Group не беспокоит, что колонки появились в продаже до официального релиза — устройства ещё находятся на бета-тестировании и в них не работают некоторые функции. После релиза «умные» колонки обновятся, уточнил представитель компании.

#новость #mailrugroup #капсула

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38 комментариев
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true iBegginer

11

Странно, что не на Юле :)

Eat your own food

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Yan Purvenes

true
3

Там их сразу сотрудников вычислят

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Michael Budanov

Yan
1

И съедят, да. 

Ответить

Григорий Догонин

8

да кому нужны эти умные колонки, зачем?
Я говорю про любые, в том числе Apple и Яндекс

Ответить

Da Apricot

Григорий
2

Впечатление что многим нужно постоянно включать выключать музыку дома, а также узнавать погоду и курс доллара.

Ответить

Пластиковое Окно

Da
0

Так и есть. Искусственно создают себе проблему и героически её решают. Ну тупые. 

Ответить

Da Apricot

Пластиковое
1

Ну тупыми не стал бы называть, каждый упрощает жизнь как хочет. Но забавно когда человека парит включение выключение света живя в однушке - неоднократно наблюдал.

Ответить

Pavel Sharonov

Григорий
1

Лично вам наверное пока не нужны, если у вас есть 2 руки, две ноги и вы можете ходить и понимать что делать. 
Берегите свое здоровье.
Есть люди, и их к сожалению, много, которые в силу своего здоровья не могут пользоваться компьютером и телевизором, но у них так же есть потребность в интернете, в покупках товаров через интернет и доступе к информации.
Умные колонки решают эту проблему.

Ответить

Пластиковое Окно

Pavel
2

Да нихуя они не решают проблему accessibility. Хотя бы один реальный кейс назовёшь, который решает именно «умная» колонка в РФ?

Ответить

Михаил Михаил

Григорий
0

У меня от Яндекса - смотрю фильмы, ставлю таймеры когда готовлю, слушаю музыку... пылесос через нее включаю - удобно)

Ответить

Евгений

Михаил
0

А как фильмы ею смотреть? По BT?

Ответить

Pavel Zhukov

Евгений
0

hdmi подключается

Ответить

Олег

Pavel
0

Надо в телеке включать вход и в ноуте выход.

Ответить

Pavel Zhukov

Олег
0

А в Олеге что надо включать?)

Ответить

Олег

Pavel
13

Мозги.

Ответить

pit chernoff

7

Ждем-с "умные" колонки "Тинькофф" с поддержкой голосового тролля "Олег". В стоимость будет входить три месяца ипотечного кредита (процент по кредиту станет известен после релиза, в бета-версии это 146% годовых). Синхронизируется только со смартфонами Xiaomi. При продаже устройства через Авито, банковский счет продавца автоматически блокируется и передается в распоряжение коллекторов.

Ответить

Артур

5

Какая же она по внешнему виду ахуенная

Напоминает стилистику портала

Ответить

pit chernoff

Артур
2

Напоминает стилистику самого дешевого китайского ширпотреба.

Ответить

Ilgar Dadashov

4

Сотрудники конвертируют новогодние подарки в прибавку к зп :)

Ответить

Евгений Петров

2

Вполне разумный ход. Держать карманного тащмайора дома стремновато, а так хоть немного подзаработать можно.

Ответить

Паронормальный

Евгений
0

Челу просто не нунжно было, а тут на хайпе по спекулятивной цене можно сбагрить. Какой-нить блогер купит для обзора

Ответить

Michael Petrov

Паронормальный
0

вы серьезно считаете, что по ним есть хайп?

Ответить

Дмитрий Крестов

2

Мэйл сотрудникам их дарит, полагаю, что они и сливают на вторичку сие творение

Ответить

Mika Rasulov

Дмитрий
0

Кажись, не зашло...

Ответить

Yury Shabanov

2

очередная бестолковая колонка, которяа ничего не может, вроде обрубка от яндекс)))) включи выключи тв)))))

Ответить

Игорь Крафт

1

Класс! На рекламу тратиться ненадо!!!! В Авито все завалите колонками !!!

Ответить

Паронормальный

1

Странно, что Mail.ru Group пожидились выслать одну колонку на обзор в редакцию VC

Ответить

Паронормальный

0

Видел профайл какого-то топа на mail.ru он пытался впарить бесплатный мерч за какие-то невероятные баблосы. Корпоративная культура, однако

Ответить

Sergey Vlasov

Паронормальный
0

Мерч Яндекса регулярно всплывает на Авито. Причем разный. И тот, который разадают на разных конфах вроде Дзен-тусовок, и который только для сотрудников.

Ответить

Паронормальный

Sergey
–1

С Яндекс понятно, они его раздают. Мейлы жлобы, свой мерч не раздают, только сотрудникам.

Ответить

Full Name

0

А Окко Смартбоксов - нет :)

Ответить

WPSTUDIO

0

https://tjournal.ru/145565 тут и колонку от МТС продавали)

Ответить

Паронормальный

0
Ответить

Egor Galstuk

0

Программисты опять с жиру бесятся, аж бесплатные дивайсы распродают.

Ответить

Da Apricot

0

Охренеть, срочно надо брать! Это еще круче чем купить айфон 13 до релиза.

Ответить

Yury Shabanov

Da
0

скоро и он на авите появится))))

Ответить

Serge Sokolov

0

А тем временем исследование показало 
https://www.ixbt.com/news/2020/02/24/issledovanie-pokazalo-chto-umnye-kolonki-mogut-mnogokratno-zapisyvat-polzovatelej-v-techenie-dnja-bez-ih-vedoma.html?fbclid=IwAR2RI7IOvOqx3zFT8WAPtdfZWOW_RqRwIQJA8cAx7UKG6OVdERRsuVLpcJU

Ответить

Роман Габидулин

Serge
0

Бесполезное исследование. То что колонка вас всегда слушает это и дураку понятно, т.к колонка должна же вас как-то услышать, когда вы её зовёте значит микрофон включен всегда. Поэтому я не понял что они там исследовали, ложные срабатывания на другие слова похоже, но уж никак не прослушку :)

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