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В январе 2020 года компания раздала сотрудникам 5 тысяч колонок.
На сайте «Авито» появились объявления о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся», сообщают «Ведомости». Официально устройства ещё не поступили в продажу.
Колонки появятся в продаже в интернет-магазине и в магазинах партнёров Mail.ru Group в первом квартале 2020 года за 6990 рублей, говорили в компании. Предзаказ был открыт в январе. Тогда же Mail.ru Group раздала сотрудникам 5 тысяч «Капсул», рассказали в компании.
«Капсулы» на «Авито» стоят от 6 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В стоимость устройства входят три месяца подписки на музыкальный плеер от «ВКонтакте». Несколько продавцов рассказали «Ведомостям», что получили колонки от сотрудников Mail.ru Group в подарок.
Один из собеседников издания заявил, что продаёт колонку из-за отсутствия возможности подключить её к смартфону Xiaomi. В Mail.ru Group отметили, что колонка синхронизируется с любым смартфоном.
«"Капсулы" — их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят», — прокомментировал представитель компании. По его словам, Mail.ru Group не беспокоит, что колонки появились в продаже до официального релиза — устройства ещё находятся на бета-тестировании и в них не работают некоторые функции. После релиза «умные» колонки обновятся, уточнил представитель компании.
Странно, что не на Юле :)
Eat your own food
Там их сразу сотрудников вычислят
да кому нужны эти умные колонки, зачем?
Я говорю про любые, в том числе Apple и Яндекс
Впечатление что многим нужно постоянно включать выключать музыку дома, а также узнавать погоду и курс доллара.
Так и есть. Искусственно создают себе проблему и героически её решают. Ну тупые.
Ну тупыми не стал бы называть, каждый упрощает жизнь как хочет. Но забавно когда человека парит включение выключение света живя в однушке - неоднократно наблюдал.
Лично вам наверное пока не нужны, если у вас есть 2 руки, две ноги и вы можете ходить и понимать что делать.
Берегите свое здоровье.
Есть люди, и их к сожалению, много, которые в силу своего здоровья не могут пользоваться компьютером и телевизором, но у них так же есть потребность в интернете, в покупках товаров через интернет и доступе к информации.
Умные колонки решают эту проблему.
Да нихуя они не решают проблему accessibility. Хотя бы один реальный кейс назовёшь, который решает именно «умная» колонка в РФ?
У меня от Яндекса - смотрю фильмы, ставлю таймеры когда готовлю, слушаю музыку... пылесос через нее включаю - удобно)
hdmi подключается
Ждем-с "умные" колонки "Тинькофф" с поддержкой голосового тролля "Олег". В стоимость будет входить три месяца ипотечного кредита (процент по кредиту станет известен после релиза, в бета-версии это 146% годовых). Синхронизируется только со смартфонами Xiaomi. При продаже устройства через Авито, банковский счет продавца автоматически блокируется и передается в распоряжение коллекторов.
Какая же она по внешнему виду ахуенная
Напоминает стилистику портала
Вполне разумный ход. Держать карманного тащмайора дома стремновато, а так хоть немного подзаработать можно.
Челу просто не нунжно было, а тут на хайпе по спекулятивной цене можно сбагрить. Какой-нить блогер купит для обзора
Мэйл сотрудникам их дарит, полагаю, что они и сливают на вторичку сие творение
очередная бестолковая колонка, которяа ничего не может, вроде обрубка от яндекс)))) включи выключи тв)))))
Странно, что Mail.ru Group пожидились выслать одну колонку на обзор в редакцию VC
Видел профайл какого-то топа на mail.ru он пытался впарить бесплатный мерч за какие-то невероятные баблосы. Корпоративная культура, однако
Мерч Яндекса регулярно всплывает на Авито. Причем разный. И тот, который разадают на разных конфах вроде Дзен-тусовок, и который только для сотрудников.
С Яндекс понятно, они его раздают. Мейлы жлобы, свой мерч не раздают, только сотрудникам.
Охренеть, срочно надо брать! Это еще круче чем купить айфон 13 до релиза.
Бесполезное исследование. То что колонка вас всегда слушает это и дураку понятно, т.к колонка должна же вас как-то услышать, когда вы её зовёте значит микрофон включен всегда. Поэтому я не понял что они там исследовали, ложные срабатывания на другие слова похоже, но уж никак не прослушку :)
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