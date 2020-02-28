В январе 2020 года компания раздала сотрудникам 5 тысяч колонок.

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На сайте «Авито» появились объявления о продаже «умных» колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся», сообщают «Ведомости». Официально устройства ещё не поступили в продажу.

Колонки появятся в продаже в интернет-магазине и в магазинах партнёров Mail.ru Group в первом квартале 2020 года за 6990 рублей, говорили в компании. Предзаказ был открыт в январе. Тогда же Mail.ru Group раздала сотрудникам 5 тысяч «Капсул», рассказали в компании.

«Капсулы» на «Авито» стоят от 6 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. В стоимость устройства входят три месяца подписки на музыкальный плеер от «ВКонтакте». Несколько продавцов рассказали «Ведомостям», что получили колонки от сотрудников Mail.ru Group в подарок.

Один из собеседников издания заявил, что продаёт колонку из-за отсутствия возможности подключить её к смартфону Xiaomi. В Mail.ru Group отметили, что колонка синхронизируется с любым смартфоном.