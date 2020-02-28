Компания может её представить вместе со следующей версией iPad Pro, говорит источник.

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Apple выпустит клавиатуру для планшетов iPad со встроенным трекпадом, сообщает The Information со ссылкой на источник.

Компания, вероятно, выпустит новинку в 2020 году вместе со следующей версией iPad Pro, говорит источник. Apple готовит клавиатуру к массовому производству, подрядчиком станет крупнейший сборщик iPhone, тайваньская Foxconn, отмечает издание.

Это очередной шаг Apple по переносу функций ноутбука в свои планшеты, пишет The Information.