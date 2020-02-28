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Техника
Лиана Липанова
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The Information: Apple планирует выпустить клавиатуру для iPad со встроенным трекпадом Материал редакции

Компания может её представить вместе со следующей версией iPad Pro, говорит источник.

4 комментария
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Apple выпустит клавиатуру для планшетов iPad со встроенным трекпадом, сообщает The Information со ссылкой на источник.

Компания, вероятно, выпустит новинку в 2020 году вместе со следующей версией iPad Pro, говорит источник. Apple готовит клавиатуру к массовому производству, подрядчиком станет крупнейший сборщик iPhone, тайваньская Foxconn, отмечает издание.

Это очередной шаг Apple по переносу функций ноутбука в свои планшеты, пишет The Information.

В сентябре 2019 года компания уже добавила в операционную систему iPadOS поддержку мыши. Расширение можно включить в меню специальных возможностей, указывает издание.

#новость #apple

Техника
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4 комментария
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Станислав Назаров

1

Инновации которые мы заслужили 🥳

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Роман Петерсон

1

Эта странная новость хорошо сочетается со странной новостью из прошлого года - про специальную винду для двухэкранных ноутбуков. Что-то похожее было в 2006м, когда Микрософт, за год до появления первого айфона, внезапно представил кучу странных тачскринных пепяк под названием UMPC. Все тогда тоже подумали: "что это было?"

Короче, подозреваю, что Эппл готовит какой-то новый сдвиг парадигмы, шпионы сообщили Микрософту как это будет выглядеть и он, как и в случае с UMPC, опять пытается сыграть на опережение. В общем, не знаю как вы, а я запасаюсь попкорном.

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Михаил Потапов

Роман
0

Тоже о чем-то таком подумалось, хоть и не хочется впадать в конспирологию 

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Денис Кравцов

0

Сплошные сливы

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