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Компания может её представить вместе со следующей версией iPad Pro, говорит источник.
Apple выпустит клавиатуру для планшетов iPad со встроенным трекпадом, сообщает The Information со ссылкой на источник.
Компания, вероятно, выпустит новинку в 2020 году вместе со следующей версией iPad Pro, говорит источник. Apple готовит клавиатуру к массовому производству, подрядчиком станет крупнейший сборщик iPhone, тайваньская Foxconn, отмечает издание.
Это очередной шаг Apple по переносу функций ноутбука в свои планшеты, пишет The Information.
В сентябре 2019 года компания уже добавила в операционную систему iPadOS поддержку мыши. Расширение можно включить в меню специальных возможностей, указывает издание.
Эта странная новость хорошо сочетается со странной новостью из прошлого года - про специальную винду для двухэкранных ноутбуков. Что-то похожее было в 2006м, когда Микрософт, за год до появления первого айфона, внезапно представил кучу странных тачскринных пепяк под названием UMPC. Все тогда тоже подумали: "что это было?"
Короче, подозреваю, что Эппл готовит какой-то новый сдвиг парадигмы, шпионы сообщили Микрософту как это будет выглядеть и он, как и в случае с UMPC, опять пытается сыграть на опережение. В общем, не знаю как вы, а я запасаюсь попкорном.
Тоже о чем-то таком подумалось, хоть и не хочется впадать в конспирологию
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