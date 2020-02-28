Власти хотели запустить сеть в десяти городах уже в 2022 году.

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Запуск сетей 5G в десяти городах России перенесли с 2022 на 2024 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по стратегическому развитию «Ростелекома» Алесю Мамчур.

Сроки по покрытию двигаются. Планы становятся чуть менее амбициозными. И планы по покрытию десяти городов-миллионников озвучиваются на 2024 год. Прежде всего это связано с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот. Алеся Мамчур директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» и «Ростех» внесли новые сроки в разработанную ими дорожную карту. Правительство ещё не одобрило документ, но его уже внесли в Минкомсвязи, указывает агентство. В нацпрограмме «Цифровая экономика» всё ещё указан 2022 год для запуска сетей 5G в десяти городах.