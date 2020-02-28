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Техника
Лиана Липанова
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«Ростелеком» сообщил о возможном сдвиге срока запуска 5G в России до 2024 года Материал редакции

Власти хотели запустить сеть в десяти городах уже в 2022 году.

23 комментария
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Запуск сетей 5G в десяти городах России перенесли с 2022 на 2024 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по стратегическому развитию «Ростелекома» Алесю Мамчур.

Сроки по покрытию двигаются. Планы становятся чуть менее амбициозными. И планы по покрытию десяти городов-миллионников озвучиваются на 2024 год. Прежде всего это связано с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот.

Алеся Мамчур
директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» и «Ростех» внесли новые сроки в разработанную ими дорожную карту. Правительство ещё не одобрило документ, но его уже внесли в Минкомсвязи, указывает агентство. В нацпрограмме «Цифровая экономика» всё ещё указан 2022 год для запуска сетей 5G в десяти городах.

В июне 2019 года бывший вице-премьер Максим Акимов заявлял, что в первую очередь 5G появится в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В первом городе сеть должна была появиться в 2021 году, а в 2022 году — уже в десяти.

#новость #телеком #5g

Техника
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23 комментария
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Дмитрий Лебедев

7

Нежили развито - нех**й начинать...

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

5

Ну что, придётся ждать. Спасибо вам, военные, что защищаете нашу страну от вражеского 5G! Спасибо, Минпромторг, что так помогаешь отечественной микроэлектронике, что нихера нет.

Ответить

Родион Галанев

Stanislav
0

Объективно, есть какие-то неудобства, связанные с тем, что 5G будет недоступен в РФ ближайшие 2 года?

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Родион
3

Очень простые — в технологической гонке счёт обычно на месяцы идёт. А тут четыре года! Поэтому и грустно

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Ware Wow

Stanislav
1

не будет отставания. в других странах тоже не будет глобального покрытия вот так сразу. а юзать до 2024 реально негде будет все равно. только на уровне прототипов имхо имеет смысл.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Ware
0

Ну мы ж типо местами великая держава. Ракеты там есть, Искандеры. А умный город только один, и тот с натяжкой. 5G ведь нужен как можно быстрее из-за интернета вещей скорее

Ответить

Родион Галанев

Stanisl…
2

Еще бы вещи и их проникновение в дома пользователей появились до появления 5G

Ответить

Родион Галанев

Stanislav
0

Нам-то чего гоняться? Мы — потребители мобильных технологий. А как пользователю, чего не хватает на LTE?

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Родион
1

5G нужно не ради порно в 8k онлайн. А ради интернета вещей, умных городов и оцифрованной промышленности

Ответить

Родион Галанев

Stanisl…
0

Моя подождать еще несколько лет, пока мой холодильник мне ночью не даст залезть в него с целью "шоб сожрать?" :) Но я почему-то думаю, что кабельный интернет быстрее развивается и покрывает описанные задачи.

Ответить

Stanislav

Родион
0

В том-то и дело, что нет. Не покрывает ни разу. Так случилось, что мы очень Большая по площади страна.

Ответить

Родион Галанев

Stanisl…
0

Возможно, вы правы. Но складывается обывательское ощущение, что Ростелеком уже все веси закабелил. Как минимум промышленные.

Ответить

Stanislav

Родион
1

Я реально очень жалею, что нет. Ещё было бы круто, если была бы конкуренция

Ответить

Alexander Markin

Stanislav
0

Когда военные занимали эти частоты, 5G и в проекте не было. А теперь всю орбитальную группировку нужно перезапускать.

Ответить

Александр Демёхин

4

Поражает то, что в Казахстане уже появилась 5G сеть)

Ответить

Родион Галанев

Александр
2

НурсултанG

Ответить

chachalava

2

Непонятно, что не так с отечественным оборудованием? Не успевают заклеивать слово Хуавей на железках наклейками маде ин русия?

Ответить

Андрей Ковалевский

2

Интересно при этом что в комментариях часто любят писать про продвинутость сотовой связи в России, когда в десятках стран 5G уже реально запущен в коммерческую эксплутацию и используется, пока Россия откатилась в конец первой сотни стран по скорости мобильного интернета: https://www.speedtest.net/global-index .

Можно также вспомнить аналогичную ситуацию с eSIM, который уже запущен даже в Таджикистане, Украине, Казахстане, Кыргызстане: https://support.apple.com/en-us/HT209096 .

Ответить

Женя Не

1

Потом скажут что это не возможно

Ответить

Aleksey Bobkov

0

инновации & модернизации

Ответить

Самир Гурбанов

0

Как раз к выборам президента 24 года!
5 Generation of Putin

Ответить

Roman Vinogradov

0

У меня в Волгограде LTE не везде ловит, так что

Ответить

енот

0

Прогрессивную ставку НДФЛ рассмотрят в 2024 году, запуск 5G тоже - что там у нас ещё особенного и интересного хотят отложить/перенести на этот "особенный" год?

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