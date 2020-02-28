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Власти хотели запустить сеть в десяти городах уже в 2022 году.
Запуск сетей 5G в десяти городах России перенесли с 2022 на 2024 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по стратегическому развитию «Ростелекома» Алесю Мамчур.
«Ростелеком» и «Ростех» внесли новые сроки в разработанную ими дорожную карту. Правительство ещё не одобрило документ, но его уже внесли в Минкомсвязи, указывает агентство. В нацпрограмме «Цифровая экономика» всё ещё указан 2022 год для запуска сетей 5G в десяти городах.
В июне 2019 года бывший вице-премьер Максим Акимов заявлял, что в первую очередь 5G появится в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В первом городе сеть должна была появиться в 2021 году, а в 2022 году — уже в десяти.
Ну что, придётся ждать. Спасибо вам, военные, что защищаете нашу страну от вражеского 5G! Спасибо, Минпромторг, что так помогаешь отечественной микроэлектронике, что нихера нет.
Объективно, есть какие-то неудобства, связанные с тем, что 5G будет недоступен в РФ ближайшие 2 года?
Очень простые — в технологической гонке счёт обычно на месяцы идёт. А тут четыре года! Поэтому и грустно
Ну мы ж типо местами великая держава. Ракеты там есть, Искандеры. А умный город только один, и тот с натяжкой. 5G ведь нужен как можно быстрее из-за интернета вещей скорее
Еще бы вещи и их проникновение в дома пользователей появились до появления 5G
Нам-то чего гоняться? Мы — потребители мобильных технологий. А как пользователю, чего не хватает на LTE?
5G нужно не ради порно в 8k онлайн. А ради интернета вещей, умных городов и оцифрованной промышленности
Моя подождать еще несколько лет, пока мой холодильник мне ночью не даст залезть в него с целью "шоб сожрать?" :) Но я почему-то думаю, что кабельный интернет быстрее развивается и покрывает описанные задачи.
Возможно, вы правы. Но складывается обывательское ощущение, что Ростелеком уже все веси закабелил. Как минимум промышленные.
Когда военные занимали эти частоты, 5G и в проекте не было. А теперь всю орбитальную группировку нужно перезапускать.
Поражает то, что в Казахстане уже появилась 5G сеть)
Непонятно, что не так с отечественным оборудованием? Не успевают заклеивать слово Хуавей на железках наклейками маде ин русия?
Интересно при этом что в комментариях часто любят писать про продвинутость сотовой связи в России, когда в десятках стран 5G уже реально запущен в коммерческую эксплутацию и используется, пока Россия откатилась в конец первой сотни стран по скорости мобильного интернета: https://www.speedtest.net/global-index .
Можно также вспомнить аналогичную ситуацию с eSIM, который уже запущен даже в Таджикистане, Украине, Казахстане, Кыргызстане: https://support.apple.com/en-us/HT209096 .
Прогрессивную ставку НДФЛ рассмотрят в 2024 году, запуск 5G тоже - что там у нас ещё особенного и интересного хотят отложить/перенести на этот "особенный" год?
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