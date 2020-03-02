Сейчас единственный оператор со связью в перегонах — «Мегафон».
- «Билайн», МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах метро Санкт-Петербурга, сообщили vc.ru представители операторов. Компании разделили зоны: МТС начал строительство на «синей» и «оранжевой» ветках, «Билайн» — на «красной» и «зелёной», а Tele2 — на «зелёной» и «фиолетовой».
- Строительство сетей в перегонах ведётся по единому техническому заданию на всех диапазонах частот для 2G/3G и 4G. Компании сотрудничают с разными поставщиками, ориентировочный срок окончания работ — 2021 год. Предполагается, что операторы смогут использовать фрагменты сетей друг друга. Сумму инвестиций они не раскрывают.
- В результате партнёры обещают пассажирам голосовую связь и скоростной мобильный интернет на всём пути следования. Сейчас компании обеспечивают связь в вестибюлях метро и на платформах станций.
- МТС начал строительство собственной инфраструктуры в метро Санкт-Петербурга в декабре 2019 года, писал в конце февраля 2020 года «Коммерсантъ». Примерный срок запуска сети на «синей» ветке — середина 2020 года. Оператор не раскрывает сумму инвестиций, но эксперты оценили её более чем в 1 млрд рублей.
- До сих пор связь в перегонах метро была только у «Мегафона», который в 2010 году приобрёл ЗАО «Метроком» с развитой сетью за 2 млрд рублей, напоминал «Ъ». Также Wi-Fi в петербургском метрополитене пассажирам предоставляет «МаксимаТелеком». В тоннелях и на станциях метро Москвы связь развивают Tele2, МТС, «Мегафон» и «Билайн».
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Andrew Simon
Ну молодцы, перекупят у мегафона часть проложенного излучающего кабеля, остальные деньги украдут, как всегда