Техника
Евгения Евсеева

Apple вместо электромобиля решила сосредоточиться на разработке домашних роботов — Bloomberg Статьи редакции

Как именно будет выглядеть робот, какие у него функции и выпустят ли его — неизвестно.

  • Следующим «крупным проектом» компании после того, как она свернула разработку беспилотного электромобиля, может стать робототехника, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на собеседников в компании.
  • По словам источников, инженеры Apple уже работают над мобильным роботом, который сможет «следить за домом». Также компания создала усовершенствованное настольное домашнее устройство, которое может перемещать дисплей в разные стороны и управлять робототехникой.
  • Разработки пока на ранней стадии, выпустят ли их — пока неясно, отмечает Гурман.
  • Собеседники издания утверждают, что в разработке уже несколько лет находится роботизированный «умный» дисплей, но руководство не уверено, стоит ли вообще развивать это направление. Одной из возможностей устройства может стать имитация движений головы собеседника — например, кивка — во время звонка по FaceTime. Но в компании не уверены, что люди будут готовы платить за дисплей «большие деньги».
  • При этом недавно как минимум одну бывшую команду разработчиков из проекта электромобиля перевели на работу над домашними устройствами и робототехникой. По словам источников, «теоретически» операционную систему для электрокара могут адаптировать под роботов.

#новости #apple

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14 комментариев
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 Zloy Sniper

При Джобсе такого не было.

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Nix Green

ОС для кара? Забудьте, он для дома.
ОС для дома? В разработке.
ОС для дома на колесиках? Бинго!!!!

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Voronov

Подумал что наконец трансформера сделают, а там монитор какой-то. Расстраивает эппл

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t t
а там монитор какой-то

не какой-то, а монитор который кивает, проявите уважение

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Запопу Кусь

Я в никаких роботов не верю 😒
Это слишком сложная задача.
Только если роботы пылесосы 🤭

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Бинарный Ёж

Робот пылесос от Apple было бы интересно увидеть.

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Вадим Д.

Робот Джонни, с собирательным образом на базе Джобса?

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Слегка Придурковатый

Единственный робот от Эппл, который будет пользоваться успехом - это Преподобный Лионель.

Сечёте? А? Как вам шуточка?

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Grisha
Собеседники издания утверждают, что в разработке уже несколько лет находится роботизированный «умный» дисплей, но руководство не уверено, стоит ли вообще развивать это направление

Ну да, какой автомобиль, если столько времени уходит на не понятно что

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Станислав

Так мониторы уже морда книга проверила. Оказалась туфта полная. Сделать робота для домашних целей пока не реально как бы.
Единственное, что можно сделать это видео звонки в виде псевдо голографии, к примеру размером полтора метра на метр.

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Andrey Kulakov

- iChef, приготовь мне лазанью.
- Я не буду готовить вам лазанью, вместо этого я приготовлю вам бургер.
- То что нужно, iChef! Ненавижу лазанью!

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Дмитрий

Не смогли засунуть 1000 индусов под капот?

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Alex Nikiforov

Особенно нравились посты местных комментаторов под новостями о биометрической или самостоятельной оплате через приложение в российских магазинах и приведении ими в пример магазинов Амазона

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Сергей Леопольдович

Вода на полигоне закончилась не вовремя...

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11 комментариев
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