Apple вместо электромобиля решила сосредоточиться на разработке домашних роботов — Bloomberg Статьи редакции
Как именно будет выглядеть робот, какие у него функции и выпустят ли его — неизвестно.
- Следующим «крупным проектом» компании после того, как она свернула разработку беспилотного электромобиля, может стать робототехника, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на собеседников в компании.
- По словам источников, инженеры Apple уже работают над мобильным роботом, который сможет «следить за домом». Также компания создала усовершенствованное настольное домашнее устройство, которое может перемещать дисплей в разные стороны и управлять робототехникой.
- Разработки пока на ранней стадии, выпустят ли их — пока неясно, отмечает Гурман.
- Собеседники издания утверждают, что в разработке уже несколько лет находится роботизированный «умный» дисплей, но руководство не уверено, стоит ли вообще развивать это направление. Одной из возможностей устройства может стать имитация движений головы собеседника — например, кивка — во время звонка по FaceTime. Но в компании не уверены, что люди будут готовы платить за дисплей «большие деньги».
- При этом недавно как минимум одну бывшую команду разработчиков из проекта электромобиля перевели на работу над домашними устройствами и робототехникой. По словам источников, «теоретически» операционную систему для электрокара могут адаптировать под роботов.
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При Джобсе такого не было.
ОС для кара? Забудьте, он для дома.
ОС для дома? В разработке.
ОС для дома на колесиках? Бинго!!!!
Подумал что наконец трансформера сделают, а там монитор какой-то. Расстраивает эппл
не какой-то, а монитор который кивает, проявите уважение
Я в никаких роботов не верю 😒
Это слишком сложная задача.
Только если роботы пылесосы 🤭
Робот пылесос от Apple было бы интересно увидеть.
Робот Джонни, с собирательным образом на базе Джобса?
Единственный робот от Эппл, который будет пользоваться успехом - это Преподобный Лионель.
Сечёте? А? Как вам шуточка?
Ну да, какой автомобиль, если столько времени уходит на не понятно что
Так мониторы уже морда книга проверила. Оказалась туфта полная. Сделать робота для домашних целей пока не реально как бы.
Единственное, что можно сделать это видео звонки в виде псевдо голографии, к примеру размером полтора метра на метр.
- iChef, приготовь мне лазанью.
- Я не буду готовить вам лазанью, вместо этого я приготовлю вам бургер.
- То что нужно, iChef! Ненавижу лазанью!
Не смогли засунуть 1000 индусов под капот?
Особенно нравились посты местных комментаторов под новостями о биометрической или самостоятельной оплате через приложение в российских магазинах и приведении ими в пример магазинов Амазона
Вода на полигоне закончилась не вовремя...