«Ведомости»: операторы не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для сетей 5G
Материал редакции
Это отложит запуск 5G минимум на 2021 год, пишет газета.
Сотовые операторы пока не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G, поскольку Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не разрешила им работать в диапазонах, в которых сейчас работает связь 2G, 3G и LTE, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
В Минкомсвязи не ответили, почему пункт об использовании этих частот исчез из проекта решения комиссии. Собеседники газеты говорят, что против высказались представители сразу нескольких ведомств, среди которых ФСБ и «Роскосмос».
Госкомпании, чьё оборудование работает на смежных частотах, опасаются, что 5G в перечисленных в решении ГКРЧ диапазонах будет создавать помехи их радиооборудованию, пояснил один из источников. В частности, речь идёт о системах космической связи.
Газета пишет, что частоты, о которых говорилось в проекте решения ГКРЧ, позволяют реализовать совмещение сетей 5G и LTE в одном канале — это позволило бы быстро запустить сети без полной замены оборудования. Первые базовые станции 5G заработали бы уже весной 2020 года, а масштабное покрытие появилось бы к концу года. Из-за переноса решения, более или менее крупные сети 5G заработают не раньше 2021 года.
Согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», сети 5G должны появиться в десяти городах в 2022 году. В конце февраля 2020 года «Ростелеком» сообщил о возможном переносе срока запуска сетей на два года.
Макар Брельгин
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