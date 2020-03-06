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Техника
Татьяна Боброва
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«Ведомости»: операторы не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для сетей 5G Материал редакции

Это отложит запуск 5G минимум на 2021 год, пишет газета.

  • Сотовые операторы пока не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G, поскольку Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не разрешила им работать в диапазонах, в которых сейчас работает связь 2G, 3G и LTE, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
  • В Минкомсвязи не ответили, почему пункт об использовании этих частот исчез из проекта решения комиссии. Собеседники газеты говорят, что против высказались представители сразу нескольких ведомств, среди которых ФСБ и «Роскосмос».
  • Госкомпании, чьё оборудование работает на смежных частотах, опасаются, что 5G в перечисленных в решении ГКРЧ диапазонах будет создавать помехи их радиооборудованию, пояснил один из источников. В частности, речь идёт о системах космической связи.
  • Газета пишет, что частоты, о которых говорилось в проекте решения ГКРЧ, позволяют реализовать совмещение сетей 5G и LTE в одном канале — это позволило бы быстро запустить сети без полной замены оборудования. Первые базовые станции 5G заработали бы уже весной 2020 года, а масштабное покрытие появилось бы к концу года. Из-за переноса решения, более или менее крупные сети 5G заработают не раньше 2021 года.
  • Согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», сети 5G должны появиться в десяти городах в 2022 году. В конце февраля 2020 года «Ростелеком» сообщил о возможном переносе срока запуска сетей на два года.
Операторы лишились еще одной возможности быстро…
Чиновники не дают использовать для этого частоты, ранее выданные для уже работающих сетей 2G, 3G и…
www.vedomosti.ru

#новость#5g#телеком

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1 комментарий
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Макар Брельгин

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Как скоро мой LTE будет просто E?

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