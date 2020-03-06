Но на устройствах перестала работать камера, Bluetooth и другие функции.

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Американский стартап Corellium представил программу Project Sandcastle, которая позволяет запустить операционную систему Android для iPhone, передаёт Vice. Это первая успешная попытка установки Android на iPhone, утверждает издание.

Разработчикам удалось установить Android на iPhone 7 и 7 Plus и iPod Touch. Они используют джейлбрейк checkra1n, который не действует на iPhone 11.

Однако текущая версия Android на iPhone не поддерживает работу камеры, аудиовыход, мобильный интернет (только Wi-Fi) и Bluetooth. Кроме того, пользователи не смогут устанавливать новые приложения из Google Play — смартфон будет иметь доступ к системному хранилищу только для чтения.

Результаты тестирования Project Sandcastle на различных моделях iPhone Vice