Прямой эфир
больше миллиона раз
Но на устройствах перестала работать камера, Bluetooth и другие функции.
Американский стартап Corellium представил программу Project Sandcastle, которая позволяет запустить операционную систему Android для iPhone, передаёт Vice. Это первая успешная попытка установки Android на iPhone, утверждает издание.
Разработчикам удалось установить Android на iPhone 7 и 7 Plus и iPod Touch. Они используют джейлбрейк checkra1n, который не действует на iPhone 11.
Однако текущая версия Android на iPhone не поддерживает работу камеры, аудиовыход, мобильный интернет (только Wi-Fi) и Bluetooth. Кроме того, пользователи не смогут устанавливать новые приложения из Google Play — смартфон будет иметь доступ к системному хранилищу только для чтения.
В августе 2019 года Apple подала в суд на Corellium и обвинила компанию в нарушении авторских прав: стартап создавал и продавал виртуальные копии iOS.
Ух, классно
Я бы попробовал на свой поставить, если бы он не был настолько древним :)
Ура, жду!)) У афона на самом деле красивые аппараты, осталось дать возможность убрать вср@тую iOS.
Мож вам ещё 2ю симку и слот под карту?
Блоги компаний
Показать еще