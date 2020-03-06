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Техника
Лиана Липанова
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Американский стартап Corellium выпустил бета-версию программы для установки Android на iPhone Материал редакции

Но на устройствах перестала работать камера, Bluetooth и другие функции.

5 комментариев
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Американский стартап Corellium представил программу Project Sandcastle, которая позволяет запустить операционную систему Android для iPhone, передаёт Vice. Это первая успешная попытка установки Android на iPhone, утверждает издание.

Разработчикам удалось установить Android на iPhone 7 и 7 Plus и iPod Touch. Они используют джейлбрейк checkra1n, который не действует на iPhone 11.

Однако текущая версия Android на iPhone не поддерживает работу камеры, аудиовыход, мобильный интернет (только Wi-Fi) и Bluetooth. Кроме того, пользователи не смогут устанавливать новые приложения из Google Play — смартфон будет иметь доступ к системному хранилищу только для чтения.

Результаты тестирования Project Sandcastle на различных моделях iPhone Vice

В августе 2019 года Apple подала в суд на Corellium и обвинила компанию в нарушении авторских прав: стартап создавал и продавал виртуальные копии iOS.

#iphone#apple#android

Техника
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Меня зовут Александр и вот уже больше десяти лет я ежедневно изучаю бытовую технику.
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5 комментариев
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Dmitry Egorov

0

Ух, классно

Я бы попробовал на свой поставить, если бы он не был настолько древним :)

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Andrew Krew

0

Зачем?

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tom muntyan

–2

Ура, жду!)) У афона на самом деле красивые аппараты, осталось дать возможность убрать вср@тую iOS.

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Андрей Степанов

tom
0

Мож вам ещё 2ю симку и слот под карту? 

Ответить

tom muntyan

Андрей
–1

Why not?)

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