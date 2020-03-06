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Техника
Лиана Липанова
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Видео: коммерческий робот для уборки туалета от американского стартапа Somatic Материал редакции

Компания планирует сдавать его в аренду за $1000 в месяц.

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Стартап Somatic разработал коммерческого робота для уборки туалета, сообщает TechCrunch. Компания планирует сдавать его в аренду за $1000 в месяц.

В уборных всё прикручено к полу, что хорошо для робототехники — роботам нужно изучить комнату всего один раз, объясняет соучредитель компании Майкл Леви. С помощью VR-симулятора команда разработчиков показывает роботу, где нужно распылять чистящие средства или вытирать поверхность, пылесосить или сушить. Команда называет это «худшей видеоигрой», пишет TechCrunch.

После уборки робот самостоятельно едет на подзарядку и пополнение чистящих средств при необходимости. Согласно условиям аренды, робот будет работать около восьми часов в день. Он может самостоятельно перемещаться на лифте и открывать двери.

У Somatic уже есть несколько клиентов, включая Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google, отмечает издание.

#видео#роботы

Техника
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Меня зовут Александр и вот уже больше десяти лет я ежедневно изучаю бытовую технику.
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