Компания планирует сдавать его в аренду за $1000 в месяц.

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Стартап Somatic разработал коммерческого робота для уборки туалета, сообщает TechCrunch. Компания планирует сдавать его в аренду за $1000 в месяц.

В уборных всё прикручено к полу, что хорошо для робототехники — роботам нужно изучить комнату всего один раз, объясняет соучредитель компании Майкл Леви. С помощью VR-симулятора команда разработчиков показывает роботу, где нужно распылять чистящие средства или вытирать поверхность, пылесосить или сушить. Команда называет это «худшей видеоигрой», пишет TechCrunch.

После уборки робот самостоятельно едет на подзарядку и пополнение чистящих средств при необходимости. Согласно условиям аренды, робот будет работать около восьми часов в день. Он может самостоятельно перемещаться на лифте и открывать двери.