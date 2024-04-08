«Аквариус», Yadro и другие призвали запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков Статьи редакции
Они предлагают исключить из перечня электронику всех брендов.
- Соответствующий документ АНО «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro, Depo, Kraftway, «Булат» и другие) направила в Минцифры, сообщили «Ведомости» со ссылкой на обращение и двоих собеседников на рынке электроники. В Минцифры подтвердили, что получили предложения, и обещали их проанализировать.
- Авторы письма считают, что запрет на параллельный ввоз зарубежных устройств должен помочь продвинуть российские товары в рознице, а также простимулировать производство и закупку техники для массового сегмента. В «Рикор Электроникс» подчеркнули: российским компаниям «тяжело бороться с параллельным импортом и наплывом китайских конкурентов».
- В «Инферите» и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники идею раскритиковали. Там полагают, что это приведёт к росту цен, создаст дефицит по некоторым категориям, увеличит долю «серого» импорта и ограничит конкуренцию.
- В «Infoline-Аналитике» отметили, что российским разработчикам стоило бы выделить те категории, где у них и без ограничений есть потенциал развиваться и наращивать рыночную долю.
- Летом 2023 года Минцифры рассказывало, что обсуждает возможность запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG, но подвижек с тех пор не было.
- Тогда же «Вычислительная техника» предложила ограничить ввоз готовых серверов и систем хранения данных, но не препятствовать импорту плат, жёстких дисков и процессоров.
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А в «Рикор Электроникс» не назвали причину, почему им «тяжело бороться с параллельным импортом и наплывом китайских конкурентов»? Может, потому что их продукция неконкурентоспособна при свободном рынке? Не, не думали над этим?
Думали. Это другое
Тогда норм. Минцифры, запрещай!
Может потому что их продукция в принципе отсутствует...
Не трясись. Верни кукуху свою на место. Как можно купить то, чего не существует?!
https://www.ozon.ru/category/noutbuki-15692/aquarius-33194045/
Какой охуенный рофл, кидать китайский оем на i5/8/256 за 100к+
Ага, с комплектующими знаменитой российской компании Intel
За эту же цену хуавей на I7 с более тонкими рамками, алюминиевым корпусом и диском в 4 раза больше.
Ну так было бы проще.
Хотя я не знаю какие у нас есть отечественные смартфоны...
Всюду в магазинах импортный товар,
Запад получает сказочный навар.
Качество товара крайне высоко,
С ним соревноваться крайне нелегко.
А на товар российский крайне низкий спрос,
Всюду мы отстали, кроме папирос.
Обувь для мутантов, мебель для горилл,
А машины будто дьявол сотворил,
Для хромых дороги, мода для слепых,
Бритвы для бесстрашных, фильмы для тупых.
В этом положенье, сложном для страны
Все объединиться вместе мы должны.
Поддержи отечественного производителя! Незамедлительно.
Даже если то, что произвел он отвратительно - ему простительно.
Если не безразлична страна родная тебе
Ты поучаствовать лично должен в её судьбе!
Купи Yadro!
Все вокруг молятся, чтобы Россия с ее ресурсами продолжала поставлять на мировой рынок только сырье и олигархов, не дай бог власть сменится и начнут занимать ниши
Хуясе, призвали. Не терпишь конкуренции, закрывайся нахер.
Это на загнивающем западе не можешь конкурировать, закрывайся. У нас все по человечески, не можешь конкурировать, закрой конкурента
На каком именно загнивающем западе так, можно уточнить? Вроде у тебя в прошлой теме были сложности с определением этого понятия. Я к тому, что ни в ЕС, ни в США никакого "свободного рынка" нет, там везде заградительные пошлины и квоты на импорт, как раз для того, чтобы поддержать неспособных конкурировать своих производителей.
Ну, для начала сии господа научились бы выпускать всю требуемую номенклатуру, причем по конкурентной цене и требуемого качества. Ну или шильдик качественней клеить. Хотя... Зачем им это?
Сейчас будет применен проверенный на автопроме способ. На ВАЗе же сработало, пошлины на иномарки позволили-таки начать выпускать Гранту на МКПП без подушек и АБС по сладкой цене.
Завоняло АвтоВАЗом
Гавновозом
Клоуны совсем охуели))
Даже и добавить то нечего, уёбки блть.
🤡
"запрет на параллельный ввоз зарубежных устройств должен помочь продвинуть российские товары в рознице"
Какие это? Китайский ноунейм из подвала за 10цен?
"а также простимулировать производство и закупку техники для массового сегмента."
Какое нах...производство? Нет у нас никакого производства!!!
"В «Рикор Электроникс» подчеркнули: российским компаниям «тяжело бороться с параллельным импортом и наплывом китайских конкурентов»."
....
И остаться без смартфонов, планшетов и ноутбуков?
Какие, нахрен, российские товары?
Ноуты из гречки и ячменные смартфоны? Берестяные планшеты?
Ну хоть что-то выпустили бы, не оклеенное шильдиками, как ёлка шарами.
Как же эти барыги задолбали
Они уху ели?
"Летом 2023 года Минцифры рассказывало, что обсуждает возможность запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG, но подвижек с тех пор не было."
Да и LG как бы давно перестали завозить телефоны в РФ
LG приняла это близко к сердцу закрыла мобильное подразделение нафиг, чтобы уж никак не сконкурировать
Если я не путаю, то с 21 года LG вообще перестали производить телефоны
Вспомнилось
https://youtu.be/0nJh6RH3bzw?feature=shared
Похоже российские смартфоны такие же будут
Не получается клеить шильдик на китайскую срань дешевле чем у конкурентов, надо запретить конкурентов!
Они свои ноутбуки видели? Лютая телепортация на 20 лет назад
Реально, не могут конкурировать и снова любимое русское слово "запретить". А я могу предложить минцифры закрыть этих утырков, так как они по факту предложили заплодить рынок своим говном по конским ценам? Почему только они что-то предлагают
Вот и любители давления государства на бизнес повылазили. Чемодан, вокзал...
А ну вас (всех таких) нах🤬й
Сперва "чемодан, вокзал", потом "раз свалил вот и не вякай"
Убого и предсказуемо
Нет, потом "раз свалил - значит предатель! как ты мог бросить Россию?!"
Ну или так. И чуть позже "а почем у вас айфон? А можешь привезти и такс-фри получить"
Это личный выбор каждого. Во все времена предатели были, есть и будут)
Не трясись! Я просто процитировал самое демократическое государство Европы, на которое функционеры ЕС призывали равняться.
Вот и вылез ура-патриот, который в прошлой теме орал, что сложности с платежами между Турцией и Россией это фейк и пропаганда Госдепа.
И тут внезапно в соседней новостиИз-за угрозы вторичных санкций и проблем с платежами экспорт из Турции в Россию по итогам первого квартала 2024 года упал на 32,1% в сравнении с 2023 годом. Основной спад наблюдался в табачной промышленности и секторах кожевенных и ювелирных изделий. О том, что проблемы с платежами сохраняются, рассказал и источник «РИА Новости» в одном из турецких госбанков.
Российские гос. СМИ врут или нет?
Ничего не будет, это не больше чем слова! Рыночек порешал уже всё
Складывается ощущение, что АНО "Вычислительная техника" это иноагент от Китая.
Будут посланы нахуй 100%
Почему сразу радикальные методы предлагают? Сразу запретить хотят. Точнее просят. И что это поможет продвинуть российские товары в рознице, а также простимулировать производство и закупку техники для массового сегмента? Да .. а конкурировать нормально? Тяжело бороться с наплывом.. это как раз и стимулирует к развитию.. конкуренция должна быть добросовестной.
По моему, с LG преуспели - кто видел в продаже смартфон от LG в последний раз? :)
Сами хотят псевдо Китай возить ;)