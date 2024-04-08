Техника
Полина Лааксо

«Аквариус», Yadro и другие призвали запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков Статьи редакции

Они предлагают исключить из перечня электронику всех брендов.

  • Соответствующий документ АНО «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro, Depo, Kraftway, «Булат» и другие) направила в Минцифры, сообщили «Ведомости» со ссылкой на обращение и двоих собеседников на рынке электроники. В Минцифры подтвердили, что получили предложения, и обещали их проанализировать.
  • Авторы письма считают, что запрет на параллельный ввоз зарубежных устройств должен помочь продвинуть российские товары в рознице, а также простимулировать производство и закупку техники для массового сегмента. В «Рикор Электроникс» подчеркнули: российским компаниям «тяжело бороться с параллельным импортом и наплывом китайских конкурентов».
  • В «Инферите» и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники идею раскритиковали. Там полагают, что это приведёт к росту цен, создаст дефицит по некоторым категориям, увеличит долю «серого» импорта и ограничит конкуренцию.
  • В «Infoline-Аналитике» отметили, что российским разработчикам стоило бы выделить те категории, где у них и без ограничений есть потенциал развиваться и наращивать рыночную долю.
Источник фото: «Аквариус»
  • Летом 2023 года Минцифры рассказывало, что обсуждает возможность запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG, но подвижек с тех пор не было.
  • Тогда же «Вычислительная техника» предложила ограничить ввоз готовых серверов и систем хранения данных, но не препятствовать импорту плат, жёстких дисков и процессоров.

#новости #параллельныйимпорт

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 Слегка Придурковатый

А в «Рикор Электроникс» не назвали причину, почему им «тяжело бороться с параллельным импортом и наплывом китайских конкурентов»? Может, потому что их продукция неконкурентоспособна при свободном рынке? Не, не думали над этим?

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Альвар

Думали. Это другое

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Слегка Придурковатый

Тогда норм. Минцифры, запрещай!

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Премудрый пискарь

Может потому что их продукция в принципе отсутствует...

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Fallen-117

Не трясись. Верни кукуху свою на место. Как можно купить то, чего не существует?!
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Либерал-смузихлеб 3.0

Какой охуенный рофл, кидать китайский оем на i5/8/256 за 100к+

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Ага, с комплектующими знаменитой российской компании Intel

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Evgeny Safonov

За эту же цену хуавей на I7 с более тонкими рамками, алюминиевым корпусом и диском в 4 раза больше.

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Ale K

Ну так было бы проще.
Хотя я не знаю какие у нас есть отечественные смартфоны...

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Stanislav Lem

Всюду в магазинах импортный товар,
Запад получает сказочный навар.
Качество товара крайне высоко,
С ним соревноваться крайне нелегко.
А на товар российский крайне низкий спрос,
Всюду мы отстали, кроме папирос.
Обувь для мутантов, мебель для горилл,
А машины будто дьявол сотворил,
Для хромых дороги, мода для слепых,
Бритвы для бесстрашных, фильмы для тупых.
В этом положенье, сложном для страны
Все объединиться вместе мы должны.
Поддержи отечественного производителя! Незамедлительно.
Даже если то, что произвел он отвратительно - ему простительно.
Если не безразлична страна родная тебе
Ты поучаствовать лично должен в её судьбе!

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Stanislav Lem

Купи Yadro!

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Либерал-смузихлеб 3.0

Все вокруг молятся, чтобы Россия с ее ресурсами продолжала поставлять на мировой рынок только сырье и олигархов, не дай бог власть сменится и начнут занимать ниши

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Айрат Галиуллин

Хуясе, призвали. Не терпишь конкуренции, закрывайся нахер.

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Альвар

Это на загнивающем западе не можешь конкурировать, закрывайся. У нас все по человечески, не можешь конкурировать, закрой конкурента

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Santiago
Это на загнивающем западе не можешь конкурировать, закрывайся.

На каком именно загнивающем западе так, можно уточнить? Вроде у тебя в прошлой теме были сложности с определением этого понятия. Я к тому, что ни в ЕС, ни в США никакого "свободного рынка" нет, там везде заградительные пошлины и квоты на импорт, как раз для того, чтобы поддержать неспособных конкурировать своих производителей.

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Andrew Volosnikov

Ну, для начала сии господа научились бы выпускать всю требуемую номенклатуру, причем по конкурентной цене и требуемого качества. Ну или шильдик качественней клеить. Хотя... Зачем им это?

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Капитан Оче Видность

Сейчас будет применен проверенный на автопроме способ. На ВАЗе же сработало, пошлины на иномарки позволили-таки начать выпускать Гранту на МКПП без подушек и АБС по сладкой цене.

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Alexey

Завоняло АвтоВАЗом

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Спит и Вессон

Гавновозом

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Я сказал свое имя машине

Клоуны совсем охуели))

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Mikhail Dragunov

Даже и добавить то нечего, уёбки блть.

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Гражданин

🤡

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Премудрый пискарь

"запрет на параллельный ввоз зарубежных устройств должен помочь продвинуть российские товары в рознице"
Какие это? Китайский ноунейм из подвала за 10цен?

"а также простимулировать производство и закупку техники для массового сегмента."
Какое нах...производство? Нет у нас никакого производства!!!

"В «Рикор Электроникс» подчеркнули: российским компаниям «тяжело бороться с параллельным импортом и наплывом китайских конкурентов»."
....

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Вадим Д.

И остаться без смартфонов, планшетов и ноутбуков?
Какие, нахрен, российские товары?
Ноуты из гречки и ячменные смартфоны? Берестяные планшеты?
Ну хоть что-то выпустили бы, не оклеенное шильдиками, как ёлка шарами.

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hMsT

Как же эти барыги задолбали

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Вячеслав Грачунов

Они уху ели?

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Никита

"Летом 2023 года Минцифры рассказывало, что обсуждает возможность запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG, но подвижек с тех пор не было."

Да и LG как бы давно перестали завозить телефоны в РФ

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Dmitrii Alekseevich

LG приняла это близко к сердцу закрыла мобильное подразделение нафиг, чтобы уж никак не сконкурировать

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Yet Yet

Если я не путаю, то с 21 года LG вообще перестали производить телефоны

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Фоксик

Вспомнилось
https://youtu.be/0nJh6RH3bzw?feature=shared
Похоже российские смартфоны такие же будут

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Евгений Коростелев

Не получается клеить шильдик на китайскую срань дешевле чем у конкурентов, надо запретить конкурентов!

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Юрий Пепперони

Они свои ноутбуки видели? Лютая телепортация на 20 лет назад

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Valdis K.
Они предлагают исключить из перечня электронику всех брендов.-эмм он предлагает нам вернуться к общению через письма? Этот мир сошел с ума ,это уже перебор
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Мурат

Реально, не могут конкурировать и снова любимое русское слово "запретить". А я могу предложить минцифры закрыть этих утырков, так как они по факту предложили заплодить рынок своим говном по конским ценам? Почему только они что-то предлагают

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Fallen-117

Вот и любители давления государства на бизнес повылазили. Чемодан, вокзал...

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Aina Timo

А ну вас (всех таких) нах🤬й
Сперва "чемодан, вокзал", потом "раз свалил вот и не вякай"
Убого и предсказуемо

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Santiago

Нет, потом "раз свалил - значит предатель! как ты мог бросить Россию?!"

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Aina Timo

Ну или так. И чуть позже "а почем у вас айфон? А можешь привезти и такс-фри получить"

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Fallen-117

Это личный выбор каждого. Во все времена предатели были, есть и будут)

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Fallen-117

Не трясись! Я просто процитировал самое демократическое государство Европы, на которое функционеры ЕС призывали равняться.

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Santiago

Вот и вылез ура-патриот, который в прошлой теме орал, что сложности с платежами между Турцией и Россией это фейк и пропаганда Госдепа.

И тут внезапно в соседней новости

Из-за угрозы вторичных санкций и проблем с платежами экспорт из Турции в Россию по итогам первого квартала 2024 года упал на 32,1% в сравнении с 2023 годом. Основной спад наблюдался в табачной промышленности и секторах кожевенных и ювелирных изделий. О том, что проблемы с платежами сохраняются, рассказал и источник «РИА Новости» в одном из турецких госбанков.
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Fallen-117

Российские гос. СМИ врут или нет?

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Alex Ba

Ничего не будет, это не больше чем слова! Рыночек порешал уже всё

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Eddie II

Складывается ощущение, что АНО "Вычислительная техника" это иноагент от Китая.

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Станислав

Будут посланы нахуй 100%

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Николай Большаков

Почему сразу радикальные методы предлагают? Сразу запретить хотят. Точнее просят. И что это поможет продвинуть российские товары в рознице, а также простимулировать производство и закупку техники для массового сегмента? Да .. а конкурировать нормально? Тяжело бороться с наплывом.. это как раз и стимулирует к развитию.. конкуренция должна быть добросовестной.

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Aina Timo
Летом 2023 года Минцифры рассказывало, что обсуждает возможность запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG

По моему, с LG преуспели - кто видел в продаже смартфон от LG в последний раз? :)

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OZZ

Сами хотят псевдо Китай возить ;)

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