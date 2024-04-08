Выручка Apple в России упала более чем в 23 раза год к году — до 3,6 млрд рублей Статьи редакции
Чистый годовой убыток компании — 1 млрд рублей.
- Выручка российского юрлица Apple в 2023 году составила 3,6 млрд рублей. Это примерно в 23,6 раза меньше, чем в 2022-м, тогда показатель равнялся 85 млрд рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на налоговую отчётность компании.
- Чистый убыток подразделения за 2023 год составил чуть более 1 млрд рублей. В 2022-м этот показатель равнялся 6,5 млрд рублей.
- Apple приостановила продажи в России в марте 2022 года. В марте 2023-го компания прекратила гарантийное обслуживание Mac и iPad в стране. Но её российская «дочка» «Эппл рус» рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства, пишет издание.
- В январе 2024 года Apple оплатила в России штраф в размере 1,1 млрд рублей. Его определила ФАС из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях.
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Не рой другому яму - сам в неё попадёшь 😌
Хотели навредить нам, а в итоге навредили сами себе 💁
Скорее они укрылись от шквала говна, если бы они "не ушли"
Ну гугл не ушёл и где шквал какуль?
Где отмена гугла?
Нету.
Вам просто промыли мозги 🧠💁
Смысле "не ушел"? Купите рекламу, приложение, оплатите подписку напрямую, оплатите картой через Google Pay, итд.
Ой, да ладно, все под шквалом говна со всех сторон
Перенесли бы штаб квартиру из США в РФ и все было бы хорошо
А как вы связываете санкции и данный инцидент? Какая связь между событиями??
Где-то убавилось, где-то прибавилось
Хотели бы - изолировали бы инстаграм и тикток. Нехай там по 8+8 часов залипать и не тупеть!
Интересно, какие у них остались расходы. Ну, кроме штрафов и налогов
Санкции нам только на пользу. (Госдеп США, 2022).
А как вы связываете санкции и данный инцидент? Какая связь между событиями?
Перестали получать свою процент за все транзакции Apple Pay, сильно усложнились покупки в App store и как следствие снизилась их доля.
А господи) я новости перепутал , это да. В другом посте читал про то как у Boing оторвалась часть двигателя. Связь между выручкой Apple в РФ очевидна и лежит на поверхности. Это да
Ну кстати много они не потеряли , на самом деле это копейки , хотя с другой стороны это в любом случае репутационный ущерб , хоть и в малом , очень малом количестве
Ну тут действительно, бумеранг жизни, когда уходили о последствиях для себя не подумали?!
Чел, официально у них все плохо. На деле наоборот даже все прекрасно. Они просто увеличили экспорт в 2-3 раза в соседние страны и тем самым оттуда они едут в Россию, но при этом они не платят налоги в РФ
Таможня наша явно не думала о последствиях бро)
Если сложить всех параллельных, то она как бы ещё и не выросла.
А кто просил уходить?
В дружественных странах совокупно выручка могла вырасти и поболее. Откуда-то же везут девайсы.
Apple представила отчет за 4 квартал 2023 финансового года
Результаты (GAAP) г/г:
• Выручка: 89,5 млрд.$ (-0,7%)
• Операционная прибыль: 26,9 млрд.$ (+8,3%)
• Чистая прибыль: 22,9 млрд.$ (+10,8%)
• EPS: 1,46$ (+13%)
Это к тому, как все плохо в Эппл, потому что они из РФ ушли