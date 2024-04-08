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Выручка Apple в России упала более чем в 23 раза год к году — до 3,6 млрд рублей Статьи редакции

Чистый годовой убыток компании — 1 млрд рублей.

  • Выручка российского юрлица Apple в 2023 году составила 3,6 млрд рублей. Это примерно в 23,6 раза меньше, чем в 2022-м, тогда показатель равнялся 85 млрд рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на налоговую отчётность компании.
  • Чистый убыток подразделения за 2023 год составил чуть более 1 млрд рублей. В 2022-м этот показатель равнялся 6,5 млрд рублей.
  • Apple приостановила продажи в России в марте 2022 года. В марте 2023-го компания прекратила гарантийное обслуживание Mac и iPad в стране. Но её российская «дочка» «Эппл рус» рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства, пишет издание.
  • В январе 2024 года Apple оплатила в России штраф в размере 1,1 млрд рублей. Его определила ФАС из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях.

#новости #apple

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 Запопу Кусь

Не рой другому яму - сам в неё попадёшь 😌
Хотели навредить нам, а в итоге навредили сами себе 💁

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умный человек

Скорее они укрылись от шквала говна, если бы они "не ушли"

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Запопу Кусь

Ну гугл не ушёл и где шквал какуль?
Где отмена гугла?
Нету.
Вам просто промыли мозги 🧠💁

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Peter Dmitrienko

Смысле "не ушел"? Купите рекламу, приложение, оплатите подписку напрямую, оплатите картой через Google Pay, итд.

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Михаил Котов

Ой, да ладно, все под шквалом говна со всех сторон

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Альвар

Перенесли бы штаб квартиру из США в РФ и все было бы хорошо

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Robert47

А как вы связываете санкции и данный инцидент? Какая связь между событиями??

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DxdV
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Sёma Dråkx

Где-то убавилось, где-то прибавилось

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Nix Green

Хотели бы - изолировали бы инстаграм и тикток. Нехай там по 8+8 часов залипать и не тупеть!

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умный человек

Интересно, какие у них остались расходы. Ну, кроме штрафов и налогов

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Подментованный кот

Санкции нам только на пользу. (Госдеп США, 2022).

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Robert47

А как вы связываете санкции и данный инцидент? Какая связь между событиями?

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Подментованный кот

Перестали получать свою процент за все транзакции Apple Pay, сильно усложнились покупки в App store и как следствие снизилась их доля.

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Robert47

А господи) я новости перепутал , это да. В другом посте читал про то как у Boing оторвалась часть двигателя. Связь между выручкой Apple в РФ очевидна и лежит на поверхности. Это да

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Robert47

Ну кстати много они не потеряли , на самом деле это копейки , хотя с другой стороны это в любом случае репутационный ущерб , хоть и в малом , очень малом количестве

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Вдова Кличко

Ну тут действительно, бумеранг жизни, когда уходили о последствиях для себя не подумали?!

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Sanya

Чел, официально у них все плохо. На деле наоборот даже все прекрасно. Они просто увеличили экспорт в 2-3 раза в соседние страны и тем самым оттуда они едут в Россию, но при этом они не платят налоги в РФ

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Борис Интеграторов

Таможня наша явно не думала о последствиях бро)

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Вадим Д.

Если сложить всех параллельных, то она как бы ещё и не выросла.

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Альвар
Чистый годовой убыток компании — 1 млрд рублей.

А кто просил уходить?

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Zloy Sniper

В дружественных странах совокупно выручка могла вырасти и поболее. Откуда-то же везут девайсы.

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Soviet Pooh

Apple представила отчет за 4 квартал 2023 финансового года

Результаты (GAAP) г/г:
• Выручка: 89,5 млрд.$ (-0,7%)
• Операционная прибыль: 26,9 млрд.$ (+8,3%)
• Чистая прибыль: 22,9 млрд.$ (+10,8%)
• EPS: 1,46$ (+13%)

Это к тому, как все плохо в Эппл, потому что они из РФ ушли

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