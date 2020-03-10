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Кнопки могут быть установлены в любой части устройства — даже под боковой гранью.
Американский разработчик сенсоров Sentons и тайваньский производитель электроники Foxconn договорились о совместном создании виртуальных кнопок для смартфонов. Об этом пишет VentureBeat.
Новые кнопки реагируют на жесты: нажатие, свайп и постукивание, — поясняет издание. Sentons планирует постепенно заместить ими обычные, механические — например, регулирования громкости. Кнопки «умеют» различать преднамеренные жесты и не реагировать на ошибочные.
Виртуальные кнопки — это выход для производителей смартфонов, ведь устройства становятся всё тоньше, рассказал VetureBeat генеральный директор Sentons Джесс Ли. Панель можно поместить в любой части смартфона, в том числе под боковой гранью.
Длина панели — 1,9 дюймов (4,8 см). Она включает 20 ультразвуковых дискретных датчиков субмикронного размера. В компании утверждают, что панель совместима с тонкими, складными и изогнутыми дисплеями.
В октябре 2019 года Sentons представила процессор и платформу SurfaceWave, которая позволяет создавать виртуальные кнопки и другие элементы управления приложениями, писал TechCrunch. Технология была использована Asus при создании игрового смартфона Asus ROG Phone. Сенсоры Air Triggers реагировали на нажатие на боковую часть смартфона.
Скриньте, в каком-нибудь айфоне Apple назовут это своей инноваций и обзовут как-нибудь в стиле AirTouch
* SideTouch
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