Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Техника
Галина Мубаракшина
567

Foxconn и американская Sentons разработают виртуальные кнопки для смартфонов Материал редакции

Кнопки могут быть установлены в любой части устройства — даже под боковой гранью.

4 комментария
В закладки

Американский разработчик сенсоров Sentons и тайваньский производитель электроники Foxconn договорились о совместном создании виртуальных кнопок для смартфонов. Об этом пишет VentureBeat.

Новые кнопки реагируют на жесты: нажатие, свайп и постукивание, — поясняет издание. Sentons планирует постепенно заместить ими обычные, механические — например, регулирования громкости. Кнопки «умеют» различать преднамеренные жесты и не реагировать на ошибочные.

Виртуальные кнопки — это выход для производителей смартфонов, ведь устройства становятся всё тоньше, рассказал VetureBeat генеральный директор Sentons Джесс Ли. Панель можно поместить в любой части смартфона, в том числе под боковой гранью.

Длина панели — 1,9 дюймов (4,8 см). Она включает 20 ультразвуковых дискретных датчиков субмикронного размера. В компании утверждают, что панель совместима с тонкими, складными и изогнутыми дисплеями.

В октябре 2019 года Sentons представила процессор и платформу SurfaceWave, которая позволяет создавать виртуальные кнопки и другие элементы управления приложениями, писал TechCrunch. Технология была использована Asus при создании игрового смартфона Asus ROG Phone. Сенсоры Air Triggers реагировали на нажатие на боковую часть смартфона.

#новость #смартфоны #foxconn

Техника
Подписан
Отписаться
Сегодня исполняется 100 лет пятому колесу
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","foxconn"], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 111593, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Mar 2020 22:23:08 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Илья Исерсон: «Агентства контекстной рекламы не могут, не умеют и не мотивированы делать нормально»
Интервью Катерины Ерошиной с Ильёй Исерсоном, владельцем контекстного рекламного агентства MOAB и семантического…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 111593, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111593\/get","add":"\/comments\/111593\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111593"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199117, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Антон Коровин

0

Скриньте, в каком-нибудь айфоне Apple назовут это своей инноваций и обзовут как-нибудь в стиле AirTouch

Ответить

Alexander Matveev

Антон
1

* SideTouch

Ответить

Антон Коровин

Alexander
1

Ставки приняты, ставок больше нет)

Ответить

Антон Коровин

Alexander
0

Хоум тоже могут заменить этим, так что мб и не side совсем

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Интервью со стартапом: Сэмпломат
Наш третий герой — компания «Сэмпломат». Команда занимается автоматизацией сэмплинга (раздача рекламных пробников). Про…
0
Орта
Подписан
Отписаться
Как бренду использовать гендерные темы – руководство от FleishmanHillard
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
0
Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
В Петербурге пройдет неделя дизайна
С 16 по 20 марта в лектории «Ясная поляна» пройдет восьмая тематическая неделя. На этот раз за 5 дней здесь выступят то…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergei Timofeyev
за день
Ох, как вы ошибаетесь )
Курс доллара на Мосбирже составил 72 рубля после падения российской валюты на праздниках
Тим Пазухин
за неделю
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Da Apricot

Сброс веса — это факен изи

Evgeniy Petrov

«Тинькофф Инвестиции…

евгений аношин

Курс рубля на Forex упал до…

Nikita Kolmogorov

Сброс веса — это факен изи

alex twit

Тред: пользователи Twitter…

Da Apricot

Сброс веса — это факен изи

Nikita Kolmogorov

Сброс веса — это факен изи

Laugh Radiant

COUB: Баги при конверсии видео

Da Apricot

Сброс веса — это факен изи

Nikita Kolmogorov

Сброс веса — это факен изи

Nikita Kolmogorov

Сброс веса — это факен изи

Злой Полушубок

Объясняем: почему нельзя…

Сергей Ермилов

Структура Роскомнадзора…

Антон Штадлер

«Тинькофф Инвестиции…

Da Apricot

Сброс веса — это факен изи

Антон Коровин

Foxconn и американская Sentons…

Юрий Малков

Сброс веса — это факен изи

Антон Коровин

Foxconn и американская Sentons…

Egor Glukhov

BuzzFeed: аналитическая…

Peter Kostjukov

Энциклопедия рекламы в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "95a69e39" } { "page_type": "default" }