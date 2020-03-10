Кнопки могут быть установлены в любой части устройства — даже под боковой гранью.

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Американский разработчик сенсоров Sentons и тайваньский производитель электроники Foxconn договорились о совместном создании виртуальных кнопок для смартфонов. Об этом пишет VentureBeat.

Новые кнопки реагируют на жесты: нажатие, свайп и постукивание, — поясняет издание. Sentons планирует постепенно заместить ими обычные, механические — например, регулирования громкости. Кнопки «умеют» различать преднамеренные жесты и не реагировать на ошибочные.

Виртуальные кнопки — это выход для производителей смартфонов, ведь устройства становятся всё тоньше, рассказал VetureBeat генеральный директор Sentons Джесс Ли. Панель можно поместить в любой части смартфона, в том числе под боковой гранью.

Длина панели — 1,9 дюймов (4,8 см). Она включает 20 ультразвуковых дискретных датчиков субмикронного размера. В компании утверждают, что панель совместима с тонкими, складными и изогнутыми дисплеями.