В конце марта россияне могут столкнуться с дефицитом техники Apple, говорит один из источников «Коммерсанта».
- Продажи iPhone в сети «Билайн» 9 марта 2020 года выросли на 49% по сравнению со 2 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Спрос превысил запланированный с учётом праздников, отмечают два источника газеты в двух крупнейших ритейлерах Apple. Это может быть связано с падением курса рубля, считает один из источников.
- Продажи смартфонов Samsung выросли на 45% за тот же период, уточнил представитель «Билайна». В компании отметили, что продажи выросли в праздники, когда действовали акции и скидки, поэтому напрямую связать спрос с падением курса рубля трудно. «Сейчас продажи устройств идут в штатном режиме», — заявил представитель «Билайна». В МТС и «Связном» заявили, что спрос на смартфоны был в пределах ожидаемого.
- Из-за повышенного спроса и перебоев с поставками в конце марта 2020 года в России может случиться дефицит техники Apple, считает один из собеседников издания. Например, Apple Watch Series 3 и iPad Pro по Москве в ближайшее время можно заказать только с 25 марта по 1 апреля. На сайте re:Store Apple Watch Series 3 отсутствуют.
- В феврале 2020 года Apple признала, что не сможет выполнить прогноз по выручке за начало 2020 года из-за вспышки коронавируса. Поставки смартфонов производителя во всём мире будут ограничены из-за медленного восстановления работы сборочных фабрик в Китае.
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Егор Корницкий
Ну, что за создание ажиотажа на пустом месте?!
1. Приводите пример увеличившегося спроса, без сравнения с предыдущим аналогичным периодом;
2. Делаете заявление об отсутствии товарной позиции (AW3), которая не актуальна (сейчас же Apple watch 5).
Можно ещё добавить, что iPhone4 вообще ни одного не нашли, все билайны проверили.
Avdotii PedishniiЕгор
Айфон 4 говоришь?)))
Дмитрий АлександровичЕгор
сейчас же Apple watch 5
Сейчас официально продаются дешевые AW3 и более дорогие AW5. Неактуальная линейка AW4.
Dc ManiacЕгор
Вангую - статистика на основе прошлогодних моделей !)
Продают 7-8-Х и часы 2-3-4
Так что вбросец очередной, не более того
Александр ШаблыкинЕгор
И верно !
Alexandr Simonov
Щас цены на на макароны с картошкой как скоканут и счастливым обладателям новых айфонов нечем будет кредиты выплачивать.
GüeroAlexandr
Тож подумал, что самое время закупаться техникой, пока доллар еще раз не подскочил. А на возможный предстоящий кризис с сокращениями и прочими плюшками пох. Кому нужны эти сбережения. Срочно скупайте еще кроссовки, потом будет из чего суп варить)
Артем ПавлючукGüero
Кирзу.
Avdotii Pedishnii
Как тебе такое, Тим Кук?
Артем ПавлючукAvdotii
Да-да, вы молодец.
Дмитрий Баданин
Помню истерику в 2014, когда люди телевизоры по несколько штук хватали. А потом на авито это все добро годами висело.
Антон ГрандДмитрий
Мне повезло я купил фотоаппарат и объектив за 48. А через месяц оно 68 стояло. Потом через год продал около 38-40.
Карфаген должен быть разрушенДмитрий
Покупать телевизор на продажу - это не очень умно, конечно. Но закупиться техникой самое время.
Под конец того же 2014 года я женился как раз, переехал в новую квартиру. Купил холодильник за 19900. Через неделю он стоил 40к. А через 2 месяца 48к. С остальной техникой то же самое было, может не так сильно поднялось, но на 70% минимум.
Vitold Sedyshev
Если всю страну начнут переводить на удаленку, то наличие телефона станет сомнительным, а вот хороший домашний компьютер станет преимуществом. Так что на их месте лучше купить приличный десктоп для работы из дома и VPN настроить заранее.
Make LuvVitold
Есть предпосылки?
Vitold SedyshevMake
Да, многие компании рассылают информационное письмо в котором рекомендуют сидеть дома при первых признаках соплей. Понятное дело, что больняков всем по плохому самочуствию не выпишут, так что скорее всего это предпосылки к массовой работе на удаленке. А многие и просто рады не ехать в офис (трата денег и времени на дорогу) и вовсе поспят лишний часик.
Nick Sidorov
А я предлагал уже фьючерсы на Айфоны 'придумать'
Vitold SedyshevNick
На самом деле может лучше сотрудников продавать так? Например маркетологи утром торгуються на отметке 1200 руб. за час и это самое высокое падение за неделю, в рост пошли учителя и портфель медицинских работников.
Павел РодюковNick
Причём, обязательно в рублях. Ну в баррелях
Павел Родюков
Твёрдая валюта )
Vlad Eliseev
Понятно, деревянные скидывают.
Vladislav EliseevVlad
Ты не мой родственник случаем :)
Vlad EliseevVladislav
Думаю нет)
Andrey KulakovVladislav
Андрей Киреев
Жидкая)))
Vladislav Eliseev
Привет, Декабрь 2014. Толпа, она такая толпа.
Евгений Лукин
Не аксессуар, а приданное
alex twit
В любой непонятной ситуации и далее по тексту