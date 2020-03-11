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Техника
Лиана Липанова
2754

Продажи iPhone в российских магазинах выросли в полтора раза 9 марта на фоне падения рубля Материал редакции

В конце марта россияне могут столкнуться с дефицитом техники Apple, говорит один из источников «Коммерсанта».

  • Продажи iPhone в сети «Билайн» 9 марта 2020 года выросли на 49% по сравнению со 2 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Спрос превысил запланированный с учётом праздников, отмечают два источника газеты в двух крупнейших ритейлерах Apple. Это может быть связано с падением курса рубля, считает один из источников.
  • Продажи смартфонов Samsung выросли на 45% за тот же период, уточнил представитель «Билайна». В компании отметили, что продажи выросли в праздники, когда действовали акции и скидки, поэтому напрямую связать спрос с падением курса рубля трудно. «Сейчас продажи устройств идут в штатном режиме», — заявил представитель «Билайна». В МТС и «Связном» заявили, что спрос на смартфоны был в пределах ожидаемого.
  • Из-за повышенного спроса и перебоев с поставками в конце марта 2020 года в России может случиться дефицит техники Apple, считает один из собеседников издания. Например, Apple Watch Series 3 и iPad Pro по Москве в ближайшее время можно заказать только с 25 марта по 1 апреля. На сайте re:Store Apple Watch Series 3 отсутствуют.
  • В феврале 2020 года Apple признала, что не сможет выполнить прогноз по выручке за начало 2020 года из-за вспышки коронавируса. Поставки смартфонов производителя во всём мире будут ограничены из-за медленного восстановления работы сборочных фабрик в Китае.

#новость #apple

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28 комментариев
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Егор Корницкий

14

Ну, что за создание ажиотажа на пустом месте?!

1. Приводите пример увеличившегося спроса, без сравнения с предыдущим аналогичным периодом;

2. Делаете заявление об отсутствии товарной позиции (AW3), которая не актуальна (сейчас же Apple watch 5).

Можно ещё добавить, что iPhone4 вообще ни одного не нашли, все билайны проверили.

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Avdotii Pedishnii

Егор
0

Айфон 4 говоришь?)))

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Дмитрий Александрович

Егор
1

сейчас же Apple watch 5

Сейчас официально продаются дешевые AW3 и более дорогие AW5. Неактуальная линейка AW4.

Ответить

Dc Maniac

Егор
0

Вангую - статистика на основе прошлогодних моделей !)
Продают 7-8-Х  и часы 2-3-4

Так что вбросец очередной, не более того

Ответить

Александр Шаблыкин

Егор
0

И верно !

Ответить

Alexandr Simonov

12

Щас цены на на макароны с картошкой как скоканут и счастливым обладателям новых айфонов нечем будет кредиты выплачивать.

Ответить

Güero

Alexandr
0

Тож подумал, что самое время закупаться техникой, пока доллар еще раз не подскочил. А на возможный предстоящий кризис с сокращениями и прочими плюшками пох. Кому нужны эти сбережения. Срочно скупайте еще кроссовки, потом будет из чего суп варить)

Ответить

Артем Павлючук

Güero
0

Кирзу.

Ответить

Avdotii Pedishnii

2

Как тебе такое, Тим Кук?

Ответить

Артем Павлючук

Avdotii
3

Да-да, вы молодец. 

Ответить

Дмитрий Баданин

2

Помню истерику в 2014, когда люди телевизоры по несколько штук хватали. А потом на авито это все добро годами висело.

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Антон Гранд

Дмитрий
1

Мне повезло я купил фотоаппарат и объектив за 48. А через месяц оно 68 стояло. Потом через год продал около 38-40.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Дмитрий
0

Покупать телевизор на продажу - это не очень умно, конечно. Но закупиться техникой самое время.
Под конец того же 2014 года я женился как раз, переехал в новую квартиру. Купил холодильник за 19900. Через неделю он стоил 40к. А через 2 месяца 48к. С остальной техникой то же самое было, может не так сильно поднялось, но на 70% минимум.

Ответить

Vitold Sedyshev

2

Если всю страну начнут переводить на удаленку, то наличие телефона станет сомнительным, а вот хороший домашний компьютер станет преимуществом. Так что на их месте лучше купить приличный десктоп для работы из дома и VPN настроить заранее.

Ответить

Make Luv

Vitold
0

Есть предпосылки?

Ответить

Vitold Sedyshev

Make
2

Да, многие компании рассылают информационное письмо в котором рекомендуют сидеть дома при первых признаках соплей. Понятное дело, что больняков всем по плохому самочуствию не выпишут, так что скорее всего это предпосылки к массовой работе на удаленке. А многие и просто рады не ехать в офис (трата денег и времени на дорогу) и вовсе поспят лишний часик.

Ответить

Nick Sidorov

0

А я предлагал уже фьючерсы на Айфоны 'придумать' 

Ответить

Vitold Sedyshev

Nick
4

На самом деле может лучше сотрудников продавать так? Например маркетологи утром торгуються на отметке 1200 руб. за час и это самое высокое падение за неделю, в рост пошли учителя и портфель медицинских работников.

Ответить

Павел Родюков

Nick
1

Причём, обязательно в рублях. Ну в баррелях

Ответить

Павел Родюков

0

Твёрдая валюта )

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Vlad Eliseev

0

Понятно, деревянные скидывают.

Ответить

Vladislav Eliseev

Vlad
0

Ты не мой родственник случаем :)

Ответить

Vlad Eliseev

Vladislav
0

Думаю нет)

Ответить

Andrey Kulakov

Vladislav
0
Ответить

Андрей Киреев

0

Жидкая)))

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Vladislav Eliseev

0

Привет, Декабрь 2014. Толпа, она такая толпа. 

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Евгений Лукин

0

Не аксессуар, а приданное 

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alex twit

0

В любой непонятной ситуации и далее по тексту

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