Cult of Mac: Apple отложила мартовскую презентацию и выпуск iPhone SE 2 из-за коронавируса и задержек в производстве
Материал редакции
Власти Калифорнии временно запретили массовые мероприятия с количеством участников от 1000 человек.
Apple отложила презентацию и возможный выпуск новой модели iPhone SE из-за задержек в производстве и вспышки коронавируса, сообщает Cult of Mac со ссылкой на источники. Сама компания не анонсировала презентацию — о ней сообщали источники iPhone-Ticker и других СМИ.
Такое решение было принято после того, как Департамент здравоохранения округа Санта-Клара запретил массовые мероприятия с количеством участников от 1000 человек. Запрет будет действовать с 11 марта по 1 апреля. Презентация должна была состояться в Apple Park в Калифорнии 31 марта, напоминает Cult of Mac. На мероприятии должны были присутствовать около 1000 участников.
В Санта-Кларе официально подтверждено 43 случая заражения новым коронавирусом Covid-19, один из заболевших умер. В штате Калифорния — 133 подтверждённых случая и два смертельных исхода. Всего в США зарегистрировано около 900 случаев, около 30 человек из них умерли.
Кроме того, на решение повлияли задержки в производстве «двух основных продуктов», каких именно — не уточняется.
Ранее Cult of Mac со ссылкой на аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо сообщало, что весной Apple выпустит 4,7-дюймовый iPhone SE 2. Он якобы будет стоить $399 (28,7 тысяч рублей) и будет называться iPhone SE 2 или iPhone 9. Дизайн смартфона будет такой же, как у iPhone 8, но устройство будет оснащено более быстрым процессором A13 Bionic и большим объёмом оперативной памяти.
Vladimir Pyatkevich
Коронавирус сделали, чтобы обломать всех, кто ждет iphone se2.
Михаил М
С этим коронавирусом куча людей вздохнула свободно, любой дедлайн можно отложить.
Вася ПражкинМихаил
Появилось время на раскачку?
Дмитрий ЗиновМихаил
Михаил, где макет?
Семен Давыдыч
Да уж, интересно, а праздники тоже отложат, ведь там значительно больше собирается, чем 1000 человек.
Михаил Гргоров
Походу короновирус вкинули чтобы сделать перезагрузку во всем мире...
Serge Sokolov
19 век кончился в 1914, а двадцатый в нынешнем 2020м
Макс Анисимов
Один китаец съел мышку с вирусом, как итог - рухнул мировой финансовый рынок.(