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Стартап планировал продать до 100 000 устройств, но за полгода реализовал только 6000, говорят источники.
Американский разработчик гарнитуры дополненной реальности Magic Leap изучает дальнейшие варианты развития компании, в том числе создание партнёрства, продажу значительной доли или всего бизнеса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Magic Leap изучает потенциальные сделки с крупными технологическими компаниями, включая Facebook и Johnson & Johnson.
Один из источников уточнил, что пока переговоров Magic Leap и Facebook не было — соцсеть, которая сама развивает технологии виртуальной реальности и сталкивается с растущими тарифами, сейчас не заинтересована в стартапе. В Magic Leap, Facebook и Johnson & Johnson отказались от комментариев.
По данным Bloomberg, Magic Leap рассчитывает получить $10 млрд при продаже. Однако вопрос оценки компании может стать краеугольным камнем, поскольку покупателю придётся рискнуть и долгое время не получать существенную выручку, указывает агентство. Масштабируемость технологии также может стать проблемой.
Magic Leap основал Рони Абовиц в 2010 году, в 2014 году стартап представил первую разработку. Полноценную гарнитуру компания выпустила в августе 2018 года по цене $2295. С момента основания Magic Leap привлекла $2,6 млрд, в том числе от Google и Alibaba.
В декабре 2019 года источники The Information говорили, что гендиректор Magic Leap Рони Абовиц планировал продать 1 млн устройств в первый год выпуска, но затем руководство компании убедило его снизить прогноз до 100 000. Однако за первые полгода компании удалось найти покупателей только на 6000 гарнитур, писало издание.
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