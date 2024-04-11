Техника
Маша Цепелева

Apple разрешила ремонтировать iPhone с помощью б/у деталей Статьи редакции

А в настройках устройства можно будет посмотреть, какие запчасти использованы.

Фото Apple
  • С осени 2024 года Apple разрешит клиентам и независимым сервисным центрам использовать детали из старых устройств при ремонте. По данным TechCrunch, пока сервис будет доступен только для iPhone 15.
  • Устройства смогут определить, что в них установлена оригинальная деталь по заводской калибровке. На первом этапе ставить можно батареи, дисплеи, камеры и другое. В будущих моделях можно будет использовать б/у биометрические датчики.
  • Ремонтируемое устройство также сможет опознать деталь с украденного устройства. Оповещение сработает, если его бывший владелец включил блокировку активации или режим восстановления.
  • Посмотреть, какие запчасти установлены на iPhone после ремонта, можно будет в настройках.
  • Apple запустила программу Self Service Repair в 2022 году. Она позволила клиентам самостоятельно ремонтировать устройства с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании. При этом такой ремонт не аннулирует гарантию на устройство, если владелец не повредил его в процессе починки.
Мнения
Илья Склюев
«Вам потребуется их благословение»: сооснователь iFixit — о проблемах самостоятельного ремонта от Apple Статьи редакции

Кайл Винс считает, что компания будет мешать замене деталей программно и установит высокие цены на товары для ремонта.

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#новости #apple

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18 комментариев
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 Bobby Jazzz

Ужасно, еще не хватало б/у детали на айфоны штопать, потом с рук вообще не будут покупать!

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Krem-brulee

Так и до этого с рук не надо было покупать. Айфоны после покупки мало теряют в стоимости - и никогда не понимал людей, которые покупают б/у технику эпла, когда с небольшой доплатой можно взять новую

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Zloy Marketolog

Это вам кажется, что они мало теряют, мой ipad уже по 5000 продают на Авито. Я б за 15 продал, но за такую цену решил оставить как дисплей для чатов. А брал его на 60 вроде, он с сим-модулем

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Альвар

А Apple не хочет включить обратно Apple Pay в РФ?

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Денис Попович

щас звонил им говорят неа не хотим.

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Denis Kite

Ну для этого им придется заключить договор с подсканкционной ПС МИР, а это они сделать не могут, даже если бы хотели.

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Гриша Н.

Ну вы им напишите, мило попросите. Вдруг согласятся.

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ЯжПрограммист

Очень хотят, но следуют законам своей страны.

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S.Capusta

А если несогласен, то...

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Виктор

Спасибо

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Фанат Чайки О. (по 14.04.2024)

Неплохо для пользователей. @Невероятный Блондин, как тебе?

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Белый халат

поняли, что теряют львиную долю ЦА😆на ремонтах

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Oleg Kachalov
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Fred Han
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Sam Duke

как будто до этого не ставили б/у детали на айфон, а теперь официально компания заявила что можно все таки

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Ярослав Бондарь

Если только для iPhone 15, то зачем вообще об этом говорить? Не все же каждый год покупают новый телефон

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Денис Попович

Про пизженные доноры интересно. Отдал в сервис, заплатил деньги а потом владелец донора включил блокировку и окирпичил твой телефон так чтоли?

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Андрей

Там про опознание, а не окирпичивание.
Будет просто информация, что деталь пизженная.

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