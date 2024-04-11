Apple разрешила ремонтировать iPhone с помощью б/у деталей Статьи редакции
А в настройках устройства можно будет посмотреть, какие запчасти использованы.
- С осени 2024 года Apple разрешит клиентам и независимым сервисным центрам использовать детали из старых устройств при ремонте. По данным TechCrunch, пока сервис будет доступен только для iPhone 15.
- Устройства смогут определить, что в них установлена оригинальная деталь по заводской калибровке. На первом этапе ставить можно батареи, дисплеи, камеры и другое. В будущих моделях можно будет использовать б/у биометрические датчики.
- Ремонтируемое устройство также сможет опознать деталь с украденного устройства. Оповещение сработает, если его бывший владелец включил блокировку активации или режим восстановления.
- Посмотреть, какие запчасти установлены на iPhone после ремонта, можно будет в настройках.
- Apple запустила программу Self Service Repair в 2022 году. Она позволила клиентам самостоятельно ремонтировать устройства с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании. При этом такой ремонт не аннулирует гарантию на устройство, если владелец не повредил его в процессе починки.
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Ужасно, еще не хватало б/у детали на айфоны штопать, потом с рук вообще не будут покупать!
Так и до этого с рук не надо было покупать. Айфоны после покупки мало теряют в стоимости - и никогда не понимал людей, которые покупают б/у технику эпла, когда с небольшой доплатой можно взять новую
Это вам кажется, что они мало теряют, мой ipad уже по 5000 продают на Авито. Я б за 15 продал, но за такую цену решил оставить как дисплей для чатов. А брал его на 60 вроде, он с сим-модулем
А Apple не хочет включить обратно Apple Pay в РФ?
щас звонил им говорят неа не хотим.
Ну для этого им придется заключить договор с подсканкционной ПС МИР, а это они сделать не могут, даже если бы хотели.
Ну вы им напишите, мило попросите. Вдруг согласятся.
Очень хотят, но следуют законам своей страны.
А если несогласен, то...
Спасибо
Неплохо для пользователей. @Невероятный Блондин, как тебе?
поняли, что теряют львиную долю ЦА😆на ремонтах
как будто до этого не ставили б/у детали на айфон, а теперь официально компания заявила что можно все таки
Если только для iPhone 15, то зачем вообще об этом говорить? Не все же каждый год покупают новый телефон
Про пизженные доноры интересно. Отдал в сервис, заплатил деньги а потом владелец донора включил блокировку и окирпичил твой телефон так чтоли?
Там про опознание, а не окирпичивание.
Будет просто информация, что деталь пизженная.