Стартап Humane открыл продажи «умной» броши AI Pin по цене от $699 Статьи редакции
Устройство доступно в США.
- Пользователи из других стран могут подписаться на обновления, чтобы узнать о начале продаж. AI Pin выпускается в трёх цветах: Eclipse (цена — $699, около 65 тысяч рублей по курсу на 11 апреля 2024 года), Lunar и Equinox ($799, около 74 тысяч), сообщила компания. Также нужна подписка за $24 в месяц.
- Компания начала продажи и аксессуаров: кейсов для зарядки ($149), зажимов для крепления устройства к одежде ($39) и ремням или сумкам ($49), цветных кейсов для самого устройства ($29) и других.
- AI Pin оснащена микрофоном, динамиком, камерой на 13 мегапикселей, датчиками движения и глубины, а также лазерным проектором. Работает на микропроцессоре Snapdragon от Qualcomm и ОС Cosmos. По задумке устройство крепится на одежду как брошка с помощью магнитов. Доступно управление голосом, жестами и касанием.
- С помощью устройства можно находить ответы на «любые вопросы», звонить и отправлять сообщения, делать заметки, переводить иноязычную речь, слушать музыку, снимать фотографии и 15-секундные видео.
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Набиулиной надо такую
Зашел в тред специально, чтобы лайкнуть этот коммент.
школьники оценят такую брошь , как раз подойдет для списывания
да и студенты тоже
Хорошо
Поиграться или как подарок нормально
пелевенская "кукуха" :)
Go Pro, с новыми функциями. Реинкарнация.
@Запопу Кусь такая вещь точно нужна
А где фанатики цукера, говорящие что всё это говно, надо в вливаться в фейспук?
И когда в России такая появится?
"Equinox"
Хороший альбом у Жарра. Кассета была заслушана до дыр. Надо переслушать.