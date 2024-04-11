Техника
Таня Боброва

Стартап Humane открыл продажи «умной» броши AI Pin по цене от $699 Статьи редакции

Устройство доступно в США.

  • Пользователи из других стран могут подписаться на обновления, чтобы узнать о начале продаж. AI Pin выпускается в трёх цветах: Eclipse (цена — $699, около 65 тысяч рублей по курсу на 11 апреля 2024 года), Lunar и Equinox ($799, около 74 тысяч), сообщила компания. Также нужна подписка за $24 в месяц.
Скриншот с сайта 
  • Компания начала продажи и аксессуаров: кейсов для зарядки ($149), зажимов для крепления устройства к одежде ($39) и ремням или сумкам ($49), цветных кейсов для самого устройства ($29) и других.
  • AI Pin оснащена микрофоном, динамиком, камерой на 13 мегапикселей, датчиками движения и глубины, а также лазерным проектором. Работает на микропроцессоре Snapdragon от Qualcomm и ОС Cosmos. По задумке устройство крепится на одежду как брошка с помощью магнитов. Доступно управление голосом, жестами и касанием.
  • С помощью устройства можно находить ответы на «любые вопросы», звонить и отправлять сообщения, делать заметки, переводить иноязычную речь, слушать музыку, снимать фотографии и 15-секундные видео.
Техника
Полина Лааксо
Стартап Humane выходцев из Apple представил AI Pin — «умную» брошь за $699 с ИИ от OpenAI и лазерным проектором Статьи редакции

В США предзаказ откроют 16 ноября 2023 года. Поставки запланировали на начало 2024-го.

#новости #aipin

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13 комментариев
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 Я сказал свое имя машине

Набиулиной надо такую

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Santiago

Зашел в тред специально, чтобы лайкнуть этот коммент.

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Jonas Kotovsky

школьники оценят такую брошь , как раз подойдет для списывания

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Алексей Ермолов

да и студенты тоже

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Елена Алексанян

Хорошо

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RegularCustomer
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Golohod

Поиграться или как подарок нормально

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Aina Timo / wdroid.net

пелевенская "кукуха" :)

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Andrey Berezenkov

Go Pro, с новыми функциями. Реинкарнация.

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Альвар

@Запопу Кусь такая вещь точно нужна

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Людвиг Фрезенбург

А где фанатики цукера, говорящие что всё это говно, надо в вливаться в фейспук?

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Алексей Ермолов

И когда в России такая появится?

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Слегка Придурковатый

"Equinox"

Хороший альбом у Жарра. Кассета была заслушана до дыр. Надо переслушать.

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