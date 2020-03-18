Стоимость базовой модели на базе Intel Core i3 с 256 ГБ встроенной памяти — 89 990 pyблей.

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Apple анонсировала обновление ноутбука MacBook Air с улучшенной клавиатурой и процессорами, а также вдвое увеличенным объемом памяти.

Обновленный ноутбук получил процессоры Intel Core 10-го поколения. Устройство в два раза быстрее, чем предыдущая модель, заявляет Apple.

Основным отличием нового MacBook Air стала клавиатура Magic Keyboard с улучшенным механизмом «ножницы» и ходом клавиш 1 мм, которая обеспечивает быстрое нажатие без залипаний. На клавиатуре установлен сканер отпечатков пальца Touch ID.