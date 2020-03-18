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Стоимость базовой модели на базе Intel Core i3 с 256 ГБ встроенной памяти — 89 990 pyблей.
Apple анонсировала обновление ноутбука MacBook Air с улучшенной клавиатурой и процессорами, а также вдвое увеличенным объемом памяти.
Обновленный ноутбук получил процессоры Intel Core 10-го поколения. Устройство в два раза быстрее, чем предыдущая модель, заявляет Apple.
Основным отличием нового MacBook Air стала клавиатура Magic Keyboard с улучшенным механизмом «ножницы» и ходом клавиш 1 мм, которая обеспечивает быстрое нажатие без залипаний. На клавиатуре установлен сканер отпечатков пальца Touch ID.
Также Apple увеличила объемы памяти в Mac Mini — теперь в базовой модели 256 ГБ памяти, она стоит $799, версия с 512 ГБ памяти стоит $1099.
Оооо i3 всего за 90к, бегууууу
Сарказм Он
Вам же экосистему продают. Вы ноутбук что бы работать покупаете или что бы экосистемой пользоваться?
Сарказм Офф
Чувствую себя старым - помню, как экосистемы называли "vendor lock-in".
на клавиатуре есть физическая клавиша Escape
Ну то что она у эйра и так была конечно же без разницы.
Ценники в сторе уже переписали, вчера заказал 16" в околотопе за 403к, сегодня этот же конфиг стоит 443к, успел мазафака.
сэкономил
У меня так же было, правда я младшую модель 16 дюймового успел за 181к ухватить в Tmall, а сейчас он стоит 200к;
Эх, сейчас бы i3 с 256 Гб за 90k взять.😌 Мечта!🙃
Комментарий удален
iPad на самом деле удобная штука
Деды интересуются - с какого года объем диска стал называться "памятью"
А как теперь называется у миллениалов ОЗУ?
Два порта USB-C и порт под наушники. Верните слот для SD, собаки!
Несмотря на мою нелюбовь к ябблу - а нах он, этот слот? Я бы его с удовольствием обменял на дополнительный юсб или дп или еще чего. А сд - ну, есть же кабели, переходники, вай-фай в конце концов.
Откуда эти данные об анонсах Apple? Ночью была презентация что ли?
Это называется маркетинг , эпл специально создаёт искусственные утечки данных , что бы подогреть спрос перед презентациями и продажами )
какого хрена. почему в 16 макбук еще не поставили новые процессоры.
Ну вы бы хотя бы поинтересовались, какие процессоры есть в 10 поколении Intel, сколько у них ядер/потоков, например. 😁 В MBP 16 ставят самые топовые процессоры.
ану просвети
Ну в 10-м поколении пока только энергоэффективный шлак с TDP 15W. Они хороши только для ультрабуков. Позже будут модели с TDP 35W. Тогда их и поставят на MBP 16.
Захотелось
Пойду покупать уже!
Магазины же закрыты))
А магазины Эпл были когда-либо открыты в России?))
Магазин в ЦУМе - официальный эппловский
i3
Опять Y-серия, да?
А я вот жду Pro 13 новую. От нее зависит останусь я в экосистеме яблока, или перейду на X1 Carbon + Android :D
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