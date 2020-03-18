Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Техника
Евгений Делюкин
8105

Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Air с клавиатурой-«ножницами» Материал редакции

Стоимость базовой модели на базе Intel Core i3 с 256 ГБ встроенной памяти — 89 990 pyблей.

50 комментариев
В закладки

Apple анонсировала обновление ноутбука MacBook Air с улучшенной клавиатурой и процессорами, а также вдвое увеличенным объемом памяти.

Обновленный ноутбук получил процессоры Intel Core 10-го поколения. Устройство в два раза быстрее, чем предыдущая модель, заявляет Apple.

Основным отличием нового MacBook Air стала клавиатура Magic Keyboard с улучшенным механизмом «ножницы» и ходом клавиш 1 мм, которая обеспечивает быстрое нажатие без залипаний. На клавиатуре установлен сканер отпечатков пальца Touch ID.

Также Apple увеличила объемы памяти в Mac Mini — теперь в базовой модели 256 ГБ памяти, она стоит $799, версия с 512 ГБ памяти стоит $1099.

#новость #apple

Техника
Подписан
Отписаться
Apple представила iPad Pro с 3D-камерой и поддержкой трекпада
Устройство будет стоить от 69 990 рублей, клавиатура — от 26 990 рублей.
11
23
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 50, "likes": 23, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 113249, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Mar 2020 15:26:04 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 113249, "author_id": 124903, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/113249\/get","add":"\/comments\/113249\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/113249"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199117, "last_count_and_date": null }
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ruslan Saidov

9

Где мой se2 ?

Ответить

Evgeny Shershukov

–5

Оооо i3 всего за 90к, бегууууу

Ответить

Nesterov Igor

Evgeny
5

Сарказм Он
Вам же экосистему продают. Вы ноутбук что бы работать покупаете или что бы экосистемой пользоваться?
Сарказм Офф

Ответить

Артур

Nesterov
0

Кстати, если бы речь шла о смартфоне, то там да. Только ради экосистемы устройств и можно было бы покупать

Ответить

Egor Glukhov

Артур
2

Чувствую себя старым - помню, как экосистемы называли "vendor lock-in".

Ответить

nevergiveup team2018

Nesterov
0

Ценник бы погуманнее..

Ответить

Gleb kosenkov

Evgeny
4

Сегодня 90к, завтра уже 100к, послезавтра 110к...

Ответить

Nikita Kharchenko

6

на клавиатуре есть физическая клавиша Escape

Ну то что она у эйра и так была конечно же без разницы.

Ответить

Евгений Делюкин

Nikita
0

Спасибо, поправил

Ответить

Yosha

5

Ценники в сторе уже переписали, вчера заказал 16" в околотопе за 403к, сегодня этот же конфиг стоит 443к, успел мазафака.

Ответить

Гриша Булыжников

Yosha
1

сэкономил

Ответить

Yosha

Гриша
1

И даже с переписанными ценниками, покупка РСТ выгоднее серовозов, такой вот нонсенс приподнёс курс.

Ответить

Гриша Булыжников

Yosha
0

да ладно, на сколько

Ответить

Yosha

Гриша
0

Не намного, на 7-12к всего, вижу US конфиг как у меня, на авито за 450к.

Ответить

Олча Артна

Yosha
0

У меня так же было, правда я младшую модель 16 дюймового успел за 181к ухватить в Tmall, а сейчас он стоит 200к;

Ответить

Артур

Yosha
0

Зачем копить деньги в пынебаксах, если можно копить в валюте

Ответить

Виталий

–5

Эх, сейчас бы i3 с 256 Гб за 90k взять.😌 Мечта!🙃

Ответить

Комментарий удален

Yury Kotov

2

iPad на самом деле удобная штука

Ответить

Василий

Yury
4

Для чего? 

Ответить

Pixel Lens

Василий
2

Звонить же

Ответить

Filipp Dev

Василий
1

Для просмотра порнухи, экран хороший

Ответить

Сергей Токарев

3

Деды интересуются - с какого года объем диска стал называться "памятью"

А как теперь называется у миллениалов ОЗУ?

Ответить

Евгений Делюкин

Сергей
0

Оперативная память?

Ответить

Vasily Makrov

0

Два порта USB-C и порт под наушники. Верните слот для SD, собаки!

Ответить

Pixel Lens

Vasily
3

Несмотря на мою нелюбовь к ябблу - а нах он, этот слот? Я бы его с удовольствием обменял на дополнительный юсб или дп или еще чего. А сд - ну, есть же кабели, переходники, вай-фай в конце концов. 

Ответить

Arthur Niazyan

Pixel
0

картридеры

Ответить

Pixel Lens

1

Рамки толстенные ппц. Не круто.

Ответить

Stacy Sizova

–2

Откуда эти данные об анонсах Apple? Ночью была презентация что ли?

Ответить

Евгений Делюкин

Stacy
3

Только что выпустили пресс-релизы
https://www.apple.com/newsroom/

Ответить

Юрий Датский

Stacy
–8

Это называется маркетинг , эпл специально создаёт искусственные утечки данных , что бы подогреть спрос перед презентациями и продажами )

Ответить

Гриша Булыжников

0

какого хрена. почему в 16 макбук еще не поставили новые процессоры.

Ответить

Иван Ташкинов

Гриша
0

Ну вы бы хотя бы поинтересовались, какие процессоры есть в 10 поколении Intel, сколько у них ядер/потоков, например. 😁 В MBP 16 ставят самые топовые процессоры.

Ответить

Гриша Булыжников

Иван
0

ану просвети

Ответить

Иван Ташкинов

Гриша
0

Ну в 10-м поколении пока только энергоэффективный шлак с TDP 15W. Они хороши только для ультрабуков. Позже будут модели с TDP 35W. Тогда их и поставят на MBP 16.

Ответить

Иван Вялков

–3

За 90к? Я думал, от 100к будет

Ответить

Sergei Bolotov

0

Захотелось

Ответить

Егор Жуланов

Sergei
1

Сереж, определенно надо брать))

Ответить

Виталий Маклагин

–1

Пойду покупать уже!

Ответить

Dmitry Ievlev

Виталий
0

Магазины же закрыты))

Ответить

Золотое Руно

Dmitry
3

А магазины Эпл были когда-либо открыты в России?))

Ответить

Vasily Makrov

Золотое
0

Магазин в ЦУМе - официальный эппловский

Ответить

Nesterov Igor

Vasily
4

Почему Apple не в курсе?

Ответить

Andre Macareno

0

i3

Опять Y-серия, да?

Ответить

Andre Macareno

Andre
0

А, ну да, похоже, i3-10110Y, i5-10310Y и i7-10510Y ставят, грустно

Ответить

Тарас Василівський

0

Клавиатура разве не та что в 2019 года версиях?

Ответить

Игорь Крафт

0

Круто

Ответить

one you follow

0

Что по wi-fi 6?

Ответить

Sofiya Shornikova

0

Интересно потянет ли теперь air работу в пакете Adobe

Ответить

Egor Glukhov

0

Ну представила, и что?

Ответить

Константин Шукалов

0

А я вот жду Pro 13 новую. От нее зависит останусь я в экосистеме яблока, или перейду на X1 Carbon + Android :D

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Одноклассники
Подписан
Отписаться
Как вести бизнес в условиях карантина
Мы подготовили чек-лист с советами, которые помогут предпринимателям пережить период карантина и сохранить бизнес.
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
МегаФон выпустил новое приложение: можно решить все вопросы, не выходя из дома
Абоненты оператора все чаще решают свои вопросы на ходу — в мобильном приложении. И уже тем более они не хотят тратить …
1
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Стратегии быстрого выхода на глобальный рынок от экспертов Московского акселератора
Специально для нашего блога два международных эксперта, которые читают лекции участникам «Московского акселератора», по…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Trifonov
за день
> Кроме того, на три года необходимо ввести мораторий на проверки ресторанов и гостиниц, говорится в письме. Ага, и шлюх с икоркой. 
Рестораны и отели попросили правительство России освободить бизнес от налогов, арендной платы и проверок из-за Covid-19
Alex Petrov
за неделю
Я "жулик" и горжусь этим! И мне похер,  что думает Путин и "народ" который он сам себе придумал.  Продавцы это становой хребет экономики, если бы не они и маркетологи то мы бы вместе с Путиным, до сих пор подтирали бы…
«Я/мы жулики»: сервис для предпринимателей «Точка» ответил на слова Владимира Путина о малом бизнесе в России
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Vasily Matyashin

«Про важность навыков говорят…

Viacheslav Karpizin

«Про важность навыков говорят…

Pavel Voronkov

222 иконки для ИТ-компаний…

Виктор Карпов

Кто такой поведенческий…

Dmitry Anisimov

Организатор арт-вечеринок с…

Egor Glukhov

Apple представила новый…

Artem Shevchenko

Apple представила iPad Pro с…

Евгений Делюкин

Apple представила новый…

Константин Шукалов

Apple представила новый…

Andrew Simon

«Про важность навыков говорят…

Konstantin Kanin

Как зарабатывать 24 млн рублей…

Egor Glukhov

Apple представила новый…

Andrew Simon

Что такое ЧСВ, и почему оно…

Anna Nelson

Что такое ЧСВ, и почему оно…

Viacheslav Karpizin

«Про важность навыков говорят…

Артур

Apple представила новый…

Pavel Voronkov

Исследование Nielsen о продажах…

Олча Артна

Apple представила новый…

Mikhail Bobko

«Про важность навыков говорят…

Иван Яковлев

Какими альтернативами…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "f86a314c" } { "page_type": "default" }