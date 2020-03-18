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Техника
Татьяна Боброва
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Apple представила iPad Pro с 3D-камерой и поддержкой трекпада Материал редакции

Устройство будет стоить от 69 990 рублей, клавиатура — от 26 990 рублей.

36 комментариев
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Apple представила новый iPad Pro со сканером LiDAR и поддержкой трекпадов. Устройство получило восьмиядерный процессор A12Z Bionic, что сделало его «быстрее и мощнее, чем большинство ноутбуков Windows».

Apple

iPad Pro получил две камеры: широкоугольный модуль Wide с разрешением 12 МП с поддержкой видео 4К и сверхширокоугольный сенсор Ultra Wide с разрешением 10 МП. Вторая камера позволяет захватить до двух раз больше пространства.

Устройство оснащено пятью микрофонами, которые обеспечивают студийное качество звука, заявили в Apple. Сочетание профессиональных камер, звука и большого дисплея делает iPad Pro универсальной мобильной студией для режиссёров, создателей видео, подкастов и других профессионалов, утверждают в компании.

Apple

У iPad Pro появился сенсор LiDAR, который позволяет измерять расстояние до окружающих объектов на отдалении до пяти метров. Датчик работает в помещениях и на улице на уровне фотонов и на скорости в наносекунды. Данные с камер, датчиков движения и обработка с помощью алгоритмов компьютерного зрения A12Z Bionic даст более чёткое понимание сцены, что нужно для приложений с дополненной реальностью.

Цены на iPad Pro для России:

  • 11-дюймовая версия, 128 ГБ— от 69 990 рублей.
  • 12,9-дюймовая версия, 128 ГБ — от 86 990 рублей.

Устройство уже доступно для заказа на сайте Apple, старт продаж в магазинах запланирован на конец марта 2020 года. Доступные цвета — серебристый и «серый космос».

Apple также показала кейс с клавиатурой Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Устройство будет поддерживать multi-touch жесты, подсветку клавиш и «плавную регулировку угла наклона». При перемещении пальцев по трекпаду, курсор будет «подсвечивать» элементы интерфейса.

Apple

Старт продаж клавиатуры запланирован на май 2020 года. Она будет стоить от 26 990 рублей.

Apple

#новость #apple #ipad

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36 комментариев
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Nick Sidorov

21

Ну хоть какая-то интересная новость

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Евгений Киров

4

Apple сделала ноутбук? Не думаю, что их ждёт успех на этом рынке. Есть много достойных моделей от Sony, Samsung и Compaq.

Ответить

Евгений Лукьянов

Евгений
22

Тише ребят, он из прошлого. От нашей реальности у него может случиться нервный срыв

Ответить

Alex Sunseticy

Евгений
5

С подключением

Ответить

Артём А.

Евгений
2

Раскрою маленький секрет - эппл делает ноутбуки десятки лет и вполне успешны на этом рынке. 

Ответить

Konstantin

Артём
4

Compaq

Ответить

Евгений Киров

Konstantin
0

Справедливости ради, последнее предложение я потом дописал.

Ответить

Иван Ташкинов

Konstantin
0

Он бы ещё Vaio вспомнил 😂

Ответить

Дмитрий Цветков

Артём
3

кто-то не умеет в иронию... 

Ответить

Artem Shevchenko

Дмитрий
0

Ну ты умеешь однозначно))))

Ответить

Beryl Hardness

Евгений
0

Apple ждёт успех по-любому. Свой кусок торта от потребительского рынка они заполучат.

Их техника = стабильность. Но это может быть ценно только тем, кто работает с информацией на вес золота, где малейшие сбои могут привести к фатальным последствиям.

Ответить

Sabir Shakirov

3

По сути мак с тачскрином

Ответить

Hesus Man

Sabir
7

Ещё бы Макос поставить можно было туда

Ответить

Сергей Шилов

1

Большинство лэптопов на windows это ноуты за $200-400 с intel core i3
Так что такое себе сравнение

Ответить

Артём А.

Сергей
4

Прикол в том, что людям запоминается основа - "айпад быстрее ноутов на виндовс"
То, что ноуты, которые медленнее айпада стоят в 5-7 раз меньше - это уже "несущественные подробности"
И заметьте, это прям жесткий наезд на виндовс. О макоси то ничего не сказано)
Интересно, реально ли этот камень доходит до уровня ай3 или все таки ближе к пентиумам и селеронам.

Ответить

Тарас Рогаченко

2

Про Lidar брякнули и ничего не написали, исправляю цитатой с офф.сайта:

LiDAR (Light Detection and Ranging или «обнаружение и определение дальности с помощью света») — это технология измерения расстояния по длительности полёта света до объекта и обратно. Её использует NASA для подготовки следующей экспедиции на Марс. А мы уменьшили компоненты этой технологии до размеров тонкого и лёгкого iPad Pro.

Специально разработанный сканер LiDAR измеряет точное время прохождения света, отражённого от поверхности на дистанции до 5 метров. Он функционирует и в помещении, и на улице. Работает на уровне фотонов. Реагирует с наносекундной скоростью. И открывает колоссальные возможности для дополненной реальности и не только.

Сканер LiDAR взаимодействует с продвинутыми камерами и датчиками движения iPad Pro, а также с различными фреймворками iPadOS, чтобы определить глубину пространства. Такая комбинация технологической начинки, программного обеспечения и беспрецедентных инноваций позволяет утверждать: iPad Pro — это передовое устройство для дополненной реальности.

Ответить

Tien Vi

0

Почему нельзя сделать поддержку трекпада для iPad Pro 2018?

Ответить

Boris Rozenstein

Tien
3

Да будет она в iOS 13.4

Ответить

Evgeny Rodionov

Tien
1
Ответить

Gevorg Stepanyan

Tien
0

Было бы круто

Ответить

Vitold Sedyshev

Tien
–1

Убытки потому что это ...

Ответить

Иосиф Евсеев

0

Apple покидает еле живой сегмент планшетов и хочет сделать из них полноценные ноутбуки. Логично. Интересно, что получится.

Ответить

Владислав Романов

Иосиф
4

имхо кроме айпада планшетов сейчас нет. получается это рынок айпадов, а не планшетов)
надеюсь андройд-бояре заминусуют с криками, что _существуют_ другие планшеты. 

Ответить

Ivan Kalyuzhny

1

Вот это прикольно! 

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Murat Oshroev

1

Хочу

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Dmitriy Alekperov

1

возможно, что эта таблетка ещё и быстрее многих ноутов с макосью

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Ware Wow

–2

Теперь по 300 тысяч наверно будет

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Артём Иванов

Ware
2

Даже дешевле чем прошлый Ipad Pro на старте. При этом увеличен объем памяти на минимальной версии. Брал свою прошку прошлого поколения за 89990 на 64 гб.(((

Ответить

Комментарий удален

Roman Platonov

0

Походу они все весенние новинки так анонсируют

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Где бюджетный iPhone SE 2?

Ответить

Andre Macareno

Vitold
0

Так сейчас и не 31

Ответить

Денис Мамаев

0

3D камера это что за зверь?

Ответить

Роман Петерсон

Денис
0

В каждый пиксель записывается информация о его расстоянии от камеры

Ответить

Sergey Khabibullin

0

Устройство будет стоить от 69 990 рублей, клавиатура — от 26 990 рублей.

Не очень долго, наверное.

Ответить

Alexey Zhidkov

–2

Кмк стоит уточнить и разницу в цене для WiFi версий и WiFi+Cellular.
На кой ляд нужен айпад без доступа к интернету - не мобильненько.

Ответить

Владислав Романов

Alexey
0

подключиться к публичной вафле, либо расшарить с мобилы, либо роутер с симкой.

но енивей себе я буду брать с симкой.

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