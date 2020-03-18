Устройство будет стоить от 69 990 рублей, клавиатура — от 26 990 рублей.

В закладки Аудио

Apple представила новый iPad Pro со сканером LiDAR и поддержкой трекпадов. Устройство получило восьмиядерный процессор A12Z Bionic, что сделало его «быстрее и мощнее, чем большинство ноутбуков Windows».

Apple

iPad Pro получил две камеры: широкоугольный модуль Wide с разрешением 12 МП с поддержкой видео 4К и сверхширокоугольный сенсор Ultra Wide с разрешением 10 МП. Вторая камера позволяет захватить до двух раз больше пространства.

Устройство оснащено пятью микрофонами, которые обеспечивают студийное качество звука, заявили в Apple. Сочетание профессиональных камер, звука и большого дисплея делает iPad Pro универсальной мобильной студией для режиссёров, создателей видео, подкастов и других профессионалов, утверждают в компании.

Apple

У iPad Pro появился сенсор LiDAR, который позволяет измерять расстояние до окружающих объектов на отдалении до пяти метров. Датчик работает в помещениях и на улице на уровне фотонов и на скорости в наносекунды. Данные с камер, датчиков движения и обработка с помощью алгоритмов компьютерного зрения A12Z Bionic даст более чёткое понимание сцены, что нужно для приложений с дополненной реальностью.

Цены на iPad Pro для России:

11-дюймовая версия, 128 ГБ— от 69 990 рублей.

12,9-дюймовая версия, 128 ГБ — от 86 990 рублей.



Устройство уже доступно для заказа на сайте Apple, старт продаж в магазинах запланирован на конец марта 2020 года. Доступные цвета — серебристый и «серый космос».

Apple также показала кейс с клавиатурой Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Устройство будет поддерживать multi-touch жесты, подсветку клавиш и «плавную регулировку угла наклона». При перемещении пальцев по трекпаду, курсор будет «подсвечивать» элементы интерфейса.

Apple

Старт продаж клавиатуры запланирован на май 2020 года. Она будет стоить от 26 990 рублей.