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оказалась нейронной сетью
Устройство будет стоить от 69 990 рублей, клавиатура — от 26 990 рублей.
Apple представила новый iPad Pro со сканером LiDAR и поддержкой трекпадов. Устройство получило восьмиядерный процессор A12Z Bionic, что сделало его «быстрее и мощнее, чем большинство ноутбуков Windows».
iPad Pro получил две камеры: широкоугольный модуль Wide с разрешением 12 МП с поддержкой видео 4К и сверхширокоугольный сенсор Ultra Wide с разрешением 10 МП. Вторая камера позволяет захватить до двух раз больше пространства.
Устройство оснащено пятью микрофонами, которые обеспечивают студийное качество звука, заявили в Apple. Сочетание профессиональных камер, звука и большого дисплея делает iPad Pro универсальной мобильной студией для режиссёров, создателей видео, подкастов и других профессионалов, утверждают в компании.
У iPad Pro появился сенсор LiDAR, который позволяет измерять расстояние до окружающих объектов на отдалении до пяти метров. Датчик работает в помещениях и на улице на уровне фотонов и на скорости в наносекунды. Данные с камер, датчиков движения и обработка с помощью алгоритмов компьютерного зрения A12Z Bionic даст более чёткое понимание сцены, что нужно для приложений с дополненной реальностью.
Цены на iPad Pro для России:
Устройство уже доступно для заказа на сайте Apple, старт продаж в магазинах запланирован на конец марта 2020 года. Доступные цвета — серебристый и «серый космос».
Apple также показала кейс с клавиатурой Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Устройство будет поддерживать multi-touch жесты, подсветку клавиш и «плавную регулировку угла наклона». При перемещении пальцев по трекпаду, курсор будет «подсвечивать» элементы интерфейса.
Старт продаж клавиатуры запланирован на май 2020 года. Она будет стоить от 26 990 рублей.
Apple сделала ноутбук? Не думаю, что их ждёт успех на этом рынке. Есть много достойных моделей от Sony, Samsung и Compaq.
Тише ребят, он из прошлого. От нашей реальности у него может случиться нервный срыв
Compaq
кто-то не умеет в иронию...
Apple ждёт успех по-любому. Свой кусок торта от потребительского рынка они заполучат.
Их техника = стабильность. Но это может быть ценно только тем, кто работает с информацией на вес золота, где малейшие сбои могут привести к фатальным последствиям.
По сути мак с тачскрином
Большинство лэптопов на windows это ноуты за $200-400 с intel core i3
Так что такое себе сравнение
Прикол в том, что людям запоминается основа - "айпад быстрее ноутов на виндовс"
То, что ноуты, которые медленнее айпада стоят в 5-7 раз меньше - это уже "несущественные подробности"
И заметьте, это прям жесткий наезд на виндовс. О макоси то ничего не сказано)
Интересно, реально ли этот камень доходит до уровня ай3 или все таки ближе к пентиумам и селеронам.
Про Lidar брякнули и ничего не написали, исправляю цитатой с офф.сайта:
LiDAR (Light Detection and Ranging или «обнаружение и определение дальности с помощью света») — это технология измерения расстояния по длительности полёта света до объекта и обратно. Её использует NASA для подготовки следующей экспедиции на Марс. А мы уменьшили компоненты этой технологии до размеров тонкого и лёгкого iPad Pro.
Специально разработанный сканер LiDAR измеряет точное время прохождения света, отражённого от поверхности на дистанции до 5 метров. Он функционирует и в помещении, и на улице. Работает на уровне фотонов. Реагирует с наносекундной скоростью. И открывает колоссальные возможности для дополненной реальности и не только.
Сканер LiDAR взаимодействует с продвинутыми камерами и датчиками движения iPad Pro, а также с различными фреймворками iPadOS, чтобы определить глубину пространства. Такая комбинация технологической начинки, программного обеспечения и беспрецедентных инноваций позволяет утверждать: iPad Pro — это передовое устройство для дополненной реальности.
Почему нельзя сделать поддержку трекпада для iPad Pro 2018?
Apple покидает еле живой сегмент планшетов и хочет сделать из них полноценные ноутбуки. Логично. Интересно, что получится.
имхо кроме айпада планшетов сейчас нет. получается это рынок айпадов, а не планшетов)
надеюсь андройд-бояре заминусуют с криками, что _существуют_ другие планшеты.
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Теперь по 300 тысяч наверно будет
Даже дешевле чем прошлый Ipad Pro на старте. При этом увеличен объем памяти на минимальной версии. Брал свою прошку прошлого поколения за 89990 на 64 гб.(((
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Где бюджетный iPhone SE 2?
3D камера это что за зверь?
Устройство будет стоить от 69 990 рублей, клавиатура — от 26 990 рублей.
Не очень долго, наверное.
Кмк стоит уточнить и разницу в цене для WiFi версий и WiFi+Cellular.
На кой ляд нужен айпад без доступа к интернету - не мобильненько.
подключиться к публичной вафле, либо расшарить с мобилы, либо роутер с симкой.
но енивей себе я буду брать с симкой.
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