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Устройство обещают выпустить летом 2020 года, если проект будет интересен россиянам.
Агропромышленный холдинг «Эфко», выпускающий продукты под брендами Altero, «Слобода» и другими, показал концепт «умной» бутылки масла. Компания запустила сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.
Цель — собрать 3 млн рублей или получить поддержку 10 тысяч человек. В компании говорят, что планируют производить устройство за свой счёт, а на Planeta «Эфко» хочет «измерить интерес потенциальных покупателей к разрабатываемому устройству». По истечении срока проекта компания обещает вернуть деньги всем поддержавшим. «А если интерес будет масштабный — то и сделаем скидки на первую партию девайсов», — заявили в компании.
В крышку бутылки встроен голосовой помощник «Светлана» на базе искусственного интеллекта. Бутылка может предложить пользователю рецепт и составить список продуктов для него, засекает время готовки, отвечает на вопросы по блюдам, шутит, играет в «Слова», рассказывает интересные факты. Когда масло в «умной» бутылке закончится, можно купить обычную бутылку «Слободы» и переставить «умную» крышку.
Компания уже разработала первый прототип устройства и планирует запустить серийное производство летом 2020 года.
В сентябре 2019 года «Эфко» создала венчурный фонд Fuel for Growth на $50 млн для инвестиций в технологические агростартапы. В компании тогда заявляли, что планируют использовать разработки стартапов для производства собственных новинок. Например, молока из растительного сырья. В компании рассказали vc.ru, что «умная» бутылка масла разрабатывалась не в рамках работы фонда — это проект ГК «ЭФКО».
Вроде ещё не первое. Рановато.
то что нужно именно сейчас🤡
И вправду, то ли дело предложения от озона.
Инновациями и своевременностью прям отдаёт
Лучше бы придумали электронный дозатор. Вводишь нужное количество миллилитров масла, и во время наливания на сковороду дозатор перекрывает подачу, после прохождения нужного количества.
Э... умная бутылка. Зачем? Чтобы пополнить мусорный бак новым видом отходов?
Ну почему сразу в мусорный бак, у меня вот бутылка растительного масла раз в 4 года примерно покупается :D
Какая говорящая крышка? Какая Светлана? Вы хотите, чтобы бомжей на помойке удар хватил, когда Светлана начнёт перечислять список покупок?
Zewa следующая) Разрабатывает умный унитаз, который засекает время готовки, шутит, играет в «Слова», рассказывает интересные факты.
В принципе, идея имеет право на жизнь. Тестировать можно и даже нужно разные концепты- это нормально. Но откуда такой скудный подход в Нейминге? Почему «Светлана»? Почему не Светлана Петровна? Слобода выиграет если даст возможность давать любое имя помощнику)
В честь великой Светланы Лободы, может?
А говорящие бутылки с водкой будут?
Голосовой собутыльник "Михалыч". "Толкает" тосты, имеет режимы: "Кухонный политолог", "кухонный философ". Даст 1000 и 1 совет, как изменить свою жизнь к лучшему, как перестать бухать с Голосовым собутыльником.
Так же, предусмотрена перепрошивка под кавказского голосового собутыльника " Ашота".
Уже есть. Доктора о таких часто рассказывают. Включается только не каждая первая, а каждая десятая - и то, если подряд. Баг там какой-то, наверное
Запустить краудфандинг с обещанием вернуть деньги и целью измерить интерес, разрушая, таким образом, всю логику как инструмента, так и ключевой метрики - это, конечно, гениальная тупость 😆🤦♂️
Буду студентам на лекциях этот кейс рассказывать 😁👍
А поделитесь немного подробнее, как это влияет на логику, на метрики, и какие метрики?
Надеюсь зарядка по Type-C будет что прям от макбука.. то еще не хватало масло по микре заряжать
Компания с оборотом 25+ млрд. ищет 3 млн. на краудфандинге?
Сразу видно слобода это 100% совок. Такой тупой нейминг и убогий дизайн. Ну и старый лого адика на бутылке это вообще угар.
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