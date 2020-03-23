Устройство обещают выпустить летом 2020 года, если проект будет интересен россиянам.

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Агропромышленный холдинг «Эфко», выпускающий продукты под брендами Altero, «Слобода» и другими, показал концепт «умной» бутылки масла. Компания запустила сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.

Цель — собрать 3 млн рублей или получить поддержку 10 тысяч человек. В компании говорят, что планируют производить устройство за свой счёт, а на Planeta «Эфко» хочет «измерить интерес потенциальных покупателей к разрабатываемому устройству». По истечении срока проекта компания обещает вернуть деньги всем поддержавшим. «А если интерес будет масштабный — то и сделаем скидки на первую партию девайсов», — заявили в компании.

В крышку бутылки встроен голосовой помощник «Светлана» на базе искусственного интеллекта. Бутылка может предложить пользователю рецепт и составить список продуктов для него, засекает время готовки, отвечает на вопросы по блюдам, шутит, играет в «Слова», рассказывает интересные факты. Когда масло в «умной» бутылке закончится, можно купить обычную бутылку «Слободы» и переставить «умную» крышку.

Компания уже разработала первый прототип устройства и планирует запустить серийное производство летом 2020 года.