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Техника
Лиана Липанова
2127

Производитель «Слободы» показал концепт «умной» бутылки масла с голосовым помощником «Светлана» Материал редакции

Устройство обещают выпустить летом 2020 года, если проект будет интересен россиянам.

42 комментария
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Агропромышленный холдинг «Эфко», выпускающий продукты под брендами Altero, «Слобода» и другими, показал концепт «умной» бутылки масла. Компания запустила сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.

Цель — собрать 3 млн рублей или получить поддержку 10 тысяч человек. В компании говорят, что планируют производить устройство за свой счёт, а на Planeta «Эфко» хочет «измерить интерес потенциальных покупателей к разрабатываемому устройству». По истечении срока проекта компания обещает вернуть деньги всем поддержавшим. «А если интерес будет масштабный — то и сделаем скидки на первую партию девайсов», — заявили в компании.

В крышку бутылки встроен голосовой помощник «Светлана» на базе искусственного интеллекта. Бутылка может предложить пользователю рецепт и составить список продуктов для него, засекает время готовки, отвечает на вопросы по блюдам, шутит, играет в «Слова», рассказывает интересные факты. Когда масло в «умной» бутылке закончится, можно купить обычную бутылку «Слободы» и переставить «умную» крышку.

Компания уже разработала первый прототип устройства и планирует запустить серийное производство летом 2020 года.

В сентябре 2019 года «Эфко» создала венчурный фонд Fuel for Growth на $50 млн для инвестиций в технологические агростартапы. В компании тогда заявляли, что планируют использовать разработки стартапов для производства собственных новинок. Например, молока из растительного сырья. В компании рассказали vc.ru, что «умная» бутылка масла разрабатывалась не в рамках работы фонда — это проект ГК «ЭФКО».

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42 комментария
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Timur Khizhnyakov

21

Вроде ещё не первое. Рановато.

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Alexey Nekrasov

Timur
1

Утечка или слив. Сейчас модно так рекламироваться.

Ответить

яжемать

10

то что нужно именно сейчас🤡

Ответить

Кирилл Кузьмин

яжемать
1

И вправду, то ли дело предложения от озона.
Инновациями и своевременностью прям отдаёт

Ответить

Артём Иванов

Кирилл
3

зануда "ON" -  это подарочная коробка... зануда "Off"

Ответить

Евгений Делюкин

Кирилл
3
Ответить

Артём Иванов

7

Лучше бы придумали электронный дозатор. Вводишь нужное количество миллилитров масла, и во время наливания на сковороду дозатор перекрывает подачу, после прохождения нужного количества.

Ответить

Олег Лукьянов

4

Э... умная бутылка. Зачем? Чтобы пополнить мусорный бак новым видом отходов?

Ответить

Andrey Kulakov

Олег
1

Ну почему сразу в мусорный бак, у меня вот бутылка растительного масла раз в 4 года примерно покупается :D

Ответить

Igor Zemko

Олег
–1

чтобы можно было умно присаживать

Ответить

Алексей Михалёв

4

Какая говорящая крышка? Какая Светлана? Вы хотите, чтобы бомжей на помойке удар хватил, когда Светлана начнёт перечислять список покупок?

Ответить

Edward

2

Zewa следующая) Разрабатывает умный унитаз, который засекает время готовки, шутит, играет в «Слова», рассказывает интересные факты.

Ответить

Наталья

Edward
1

Зато время пройдет незаметно и весело)

Ответить

Ashot Gabrielyan

1

В принципе, идея имеет право на жизнь. Тестировать можно и даже нужно разные концепты- это нормально. Но откуда такой скудный подход в Нейминге? Почему «Светлана»? Почему не Светлана Петровна? Слобода выиграет если даст возможность давать любое имя помощнику)

Ответить

Леонид Умудумиадис

Ashot
2

В честь великой Светланы Лободы, может?

Ответить

Ольга Маньшина

Леонид
1

"С.лобода" :)

Ответить

Ivan

Ashot
0

сразу уж "Светлана Петровна Вы Что, Мущщина, Не Видите - У Нас Обед"

Ответить

Tanya Sergey

2

в заголовке этой новости прекрасно абсолютно всё.

Ответить

Владимир Александрович

0

А говорящие бутылки с водкой будут?

Ответить

Rus Zay

Владимир
4

Голосовой собутыльник "Михалыч". "Толкает" тосты, имеет режимы: "Кухонный политолог", "кухонный философ". Даст 1000 и 1 совет, как изменить свою жизнь к лучшему, как перестать бухать с Голосовым собутыльником.

Так же, предусмотрена перепрошивка под кавказского голосового собутыльника " Ашота".

Ответить

Сергей Щукин

Владимир
1

Уже есть. Доктора о таких часто рассказывают. Включается только не каждая первая, а каждая десятая - и то, если подряд. Баг там какой-то, наверное

Ответить

Андрей Васильев

1

Мама родная.
Будущее приходит так внезапно!

Ответить

[Unknown]

1

Дальше что? Умные приправы? Умные ложки?

Ответить

Нина Шенкель

1

Тот случай, когда переборщили с инновациями)

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Если ещё будет отвечать, то отличный собутыльник :)

Ответить

Сергей Щукин

1

Запустить краудфандинг с обещанием вернуть деньги и целью измерить интерес, разрушая, таким образом, всю логику как инструмента, так и ключевой метрики - это, конечно, гениальная тупость 😆🤦‍♂️

Буду студентам на лекциях этот кейс рассказывать 😁👍

Ответить

Ivan

Сергей
0

обещать - не значит вернуть!

Ответить

Sergey Ontime

Сергей
0

А поделитесь немного подробнее, как это влияет на логику, на метрики, и какие метрики?

Ответить

Mike Lieber

0

Товарищ майор прислал не ту команду. Умная бутылка:

Ответить

Marina Dv

0

Как я раньше готовила без такой бутылки?
Просто маст хев 😃

Ответить

Андрей Морозов

0

Надеюсь зарядка по Type-C будет что прям от макбука.. то еще не хватало масло по микре заряжать

Ответить

Илья Судаков

0

А сесть на неё можно будет? 😅

Ответить

Nick Sidorov

0

' Умная' бутылка с помощником 'майор' 

Ответить

Yana Roganova

0

Это бесполезная вещь.

Ответить

Anton Chigaev

0

Компания с оборотом 25+ млрд. ищет 3 млн. на краудфандинге?

Ответить

Андрей Фролов

Anton
0

Выглядит как проверка спроса, а не желание именно собрать денег

Ответить

Лаванда

0

Что дальше? Чайник с функцией жопа?

Ответить

Ivan

0

"без бутылки не разберешься"

Ответить

Artemy

0

Неделю недотерпели

Ответить

Sergey Ontime

0

Не нужная штука.

Ответить

Alexey Fedorov

0

Сразу видно слобода это 100% совок. Такой тупой нейминг и убогий дизайн. Ну и старый лого адика на бутылке это вообще угар. 

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Alexey Fedorov

0

Умная бутылка "Слобода" подскажет Вам как лучше на нее сесть. 

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