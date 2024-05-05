Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.

Источник: Wired

В 2023 году стартап Humane выходцев из Apple представил «умную» брошь AI Pin за $699 с ИИ от OpenAI. Она весит 54 г, работает на процессоре Snapdragon от Qualcomm и оснащена микрофоном, динамиком, камерой на 13 мегапикселей и датчиками движения и глубины.

Компания приступила к поставкам в апреле 2024 года. Ниже собрали главное из обзоров The Verge, Wired, CNET, Engadget, Bloomberg и The Washington Post (MIT Technology Review включило устройство в список худших технологий 2023 года ещё до старта поставок).

Источник: Wired

Начало работы

Перед первым запуском нужно создать аккаунт на платформе Humane Center, выдать сервису доступ к списку контактов через Google, Apple или Microsoft и задать пароль для активации броши. Там же будут храниться фотографии и видеоролики, созданные заметки и другие данные работы с устройством.

По задумке AI Pin крепится к одежде как брошь с помощью магнитного аккумулятора — через ткань. Лямки рюкзака, например, скорее всего, будут его задевать, поэтому лучше докупить прищепку за $49 и крепить устройство сразу на лямки, говорит Дэвид Пирс из The Verge. Для тонких тканей больше подойдёт облегчённый фиксатор за $39.

По словам Пирса, корпус сделан из алюминия, так что должен выдержать падения. Скотт Штайн из CNet переживал о другом: что брошь незаметно открепится, выйдет из строя из-за дождя или привлечёт уличных воров.

Брошка и магнитный крепёж-аккумулятор. Источник: Engadget

Удобство взаимодействия

На устройстве нет кнопок. Управлять им можно с помощью сенсорной панели, голоса и жестов. Основная «фишка» AI Pin — проектируемый на ладонь дисплей.

Качество изображения «паршивое», говорит Пирс, но это не сказывается на читаемости. Проблема в другом: его плохо видно или не видно совсем на улице — даже в пасмурную погоду. Штайн также отмечает, что ладонь — это не ровный несгибаемый экран, поэтому текст может искажаться.

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Отклик иногда замедленный, отметили некоторые обозреватели. У Марка Гурмана из Bloomberg интерфейс в принципе отображался с переменным успехом. В том числе когда устройство запрашивало пароль, без ввода которого превращалось в «кирпич» до перезагрузки. Вызвать его вручную нельзя, потому что нет физической кнопки.



Жесты, с помощью которых нужно управлять содержимым на дисплее, вызывают трудности, говорят журналисты. Чтобы видеть содержимое, нужно держать ладонь раскрытой. При этом, чтобы совершать действия, нужно соединять пальцы, отдалять и приближать ладонь, а также легко покручивать ею, словно в ней шарик.

Интерфейс чувствительный, так что обозреватели то и дело жали не на те иконки. Крис Веласко из The Washington Post, например, даже спустя две недели работы с устройством постоянно промахивался. А ввод пароля таким образом может занимать до пяти секунд.

В целом это не так много, говорят журналисты, но повторять процедуру нужно каждый раз, когда пользователь отсоединяет AI Pin от крепления. Требование можно отключить в настройках, но тогда вор, сорвавший устройство, сможет получить доступ к звонкам и сообщениям.

Источник: The Verge

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Источник: Wired

Качество ИИ-ответов на вопросы

Устройство работает на базе нескольких нейросетей, в частности GPT от OpenAI. Запросы обрабатывает через серверы Humane — отсюда сбои в системе и задержки (иногда вплоть до десяти секунд). По словам части журналистов, за то же время можно «нагуглить» ответ на смартфоне.

Гурман отметил, что на базовые вопросы ИИ отвечает наравне с другими ботами. То же заключил Джулиан Чоккатту из Wired, сравнив некоторые его ответы с результатами нейросетей Google. В остальном — раз на раз не приходится. У Пирса, например, на каждое успешное взаимодействие приходилось три-четыре неудачи.

У Веласко каждый раз возникало желание перепроверить ответ, потому что многие содержали неточности. Иногда нейросеть не давала ответа. Однажды он спросил, «сколько упаковок тарелок и вилок нужно купить, чтобы вышло одинаковое количество и тарелок, и вилок, если тарелки продаются в упаковках по 200 штук, а вилки — в упаковках по 150». AI Pin подсказало формулу подсчётов, но число не назвало.

Шерлинн Лоу из Engadget не понравилась многословность и аргументация бота. На вопрос, стоит ли смотреть конкретный фильм, он назвал жанр, год выпуска, главного актёра, рейтинги и доступность на стримингах и лишь в конце сказал: «Если любите комедии и фэнтези, возможно, стоит его посмотреть».

Он также забывал контекст изначального вопроса, если Лоу давала ему уточнения, и не всегда правильно распознавал запросы даже в тишине.

Источник: The Verge

Камера и распознавание

Максимальная продолжительность видеоролика — 15 секунд. Качество снимков при дневном свете неплохое, но при низкой освещённости они чересчур зернистые и размытые. Ещё один минус: нужно неподвижно стоять около трёх секунд, пока затвор не сработает трижды (у него есть звуковой отклик).

Монохромный результат можно вывести на ладонь — чтобы убедиться, что повторное фото не требуется. В галерее они сохранятся в высоком разрешении и цвете.

Камера оснащена функцией «Зрение», поэтому ИИ сможет описать, что видит, если получит команду «Посмотри» (look) и сделает фото. Иногда он даёт точные ответы, порой ошибается (например, неправильно называет мост, хотя в устройство встроен GPS-датчик) или сообщает об ошибке. По наблюдениям Штайна, на подготовку ответа уходит «больше нескольких секунд».

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Зарядка и перегрев

Устройство поставляют с двумя магнитными «батарейками», зарядным чехлом и настольным зарядным устройством. Чоккатту рассказал, что встроенного аккумулятора хватает примерно на четыре часа работы, а с «батарейкой» устройство должно продержаться до девяти часов без подзарядки.

Но разряжается оно быстро, подмечают журналисты. У Пирса, например, устройство разрядилось после пяти часов бездействия в рюкзаке, хотя лежало с дополнительным аккумулятором.

Лоу носила брошь с 7:45 до вечера, и без магнитной «батарейки» она, как правило, разряжалась уже к 15:00. Магнитный аккумулятор тоже спасал не всегда. AI Pin может понадобиться пять минут, чтобы его распознать. За это время устройство может отключиться.

Оно также быстро перегревается, а на время охлаждения отключается. Некоторые перед этим успели задать всего три вопроса или несколько минут попользоваться проектируемым дисплеем.

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Качество динамиков и микрофона

Встроенный динамик достаточно громкий в тихих помещениях, однако в шумных расслышать что-либо трудно. В таких случаях проще подключить наушники по Bluetooth.

Качество голоса при звонках оставляло желать лучшего, но зато можно не прикладывать телефон к уху.

Слушать музыку можно только через стриминг Tidal. Пользователю дают три бесплатных месяца, но потом за него придётся платить. У Пирса даже Tidal работал плохо. На просьбы включить альбом нужного исполнителя или поставить песни определённой группы, AI Pin периодически выдавало ошибку подключения или говорило, что не может включить композицию.

Источник: The Verge

Отправка сообщений и звонки

Чтобы пользоваться устройством, нужно ежемесячно платить по $24 за оплату услуг связи от T-Mobile. Свой действующий номер использовать нельзя. Чоккатту предупреждает: пользователю придётся каждый раз объяснять собеседникам, почему он звонит или пишет с другого номера.

У одного журналиста звонки работали нормально. У Пирса не проходили в половине случаев. У Гурмана иногда не было подключения к сотовой сети.

При попытке отправить SMS обозреватели заметили странность: AI Pin самовольничало, если владелец не уточнял, что «диктует» (dictate). У Чоккатту, например, не получилось отослать шуточное SMS «Ты тупица», потому что система не одобрила ругательство. С командой dictate бот запишет текст дословно.

бот запишет текст дословно. Лоу пыталась написать коллеге с помощью запроса «Отправь сообщение Джулиану Чоккатту». Устройство написало ему «Привет, Джулиан. Хотела узнать, как проходит твой день». Журналистка ожидала, что ИИ спросит, каким должен быть текст, вместо того чтобы составлять его в одиночку.

Функция перевода речи

Пользователь может установить целевой язык, а язык для перевода AI Pin определит самостоятельно. Чоккатту рассказал, что нейросеть хорошо справлялась с переводом испанской речи на английский. Лоу похвалила перевод с мандаринского наречия китайского языка на английский и обратно.

Штайн из CNET без проблем переводил речь с английского на испанский, но заметил, что иногда устройство забывало переключиться с прошлого языка на новый (например, если после английского слышит немецкий).

Пирс пытался получить перевод с японского и корейского, но устройство только повторяло услышанное с «ужасным, чуть ли не издевательским акцентом».

Humane обещает внести улучшения с последующими обновлениями, но в The Verge и Wired считают, что оценивать нужно то, что уже вышло. Устройство не умеет отправлять электронные письма, устанавливать таймер и напоминания, вызывать такси и прокладывать маршруты, делиться фотографиями и видео и импортировать заметки из других приложений.

Пирс считает, что довериться AI Pin можно только в одном случае: спрашивая который час. В остальном работать с ним — всё равно что загадывать желание в звездопад и надеяться, что оно сбудется. $700 это не стоит, говорит Шерлинн Лоу.

Так же думает и Марк Гурман. По его словам, устройство сможет выйти на массовый рынок, если подешевеет, получит поддержку разных сервисов, обзаведётся приложением и сможет синхронизироваться со смартфоном. А пока больше напоминает «безделушку для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги».