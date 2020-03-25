И добавила в iOS 13.4 автоматическую блокировку cookies-файлов.

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Apple выпустила обновление iPadOS 13.4 для своих планшетов с полной поддержкой мыши и трекпада, сообщает TJournal. Курсор мыши выглядит как полупрозрачный серый кружок и позволяет выделять текст или другие элементы.

iPadOS 13.4 поддерживает жесты трекпадов — переходы между приложениями, открытие экрана с активными программами, активация Dock, «Пункта управления» и приложений в режиме двойного экрана.

Компания выпустила и iOS 13.4, в котором появился общий доступ с разными уровнями к папкам в iCloud Drive. Кроме того, в App Store появилась функция единой покупки: купленное в нём приложение появится на всех устройствах Apple.