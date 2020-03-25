Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
И добавила в iOS 13.4 автоматическую блокировку cookies-файлов.
Apple выпустила обновление iPadOS 13.4 для своих планшетов с полной поддержкой мыши и трекпада, сообщает TJournal. Курсор мыши выглядит как полупрозрачный серый кружок и позволяет выделять текст или другие элементы.
iPadOS 13.4 поддерживает жесты трекпадов — переходы между приложениями, открытие экрана с активными программами, активация Dock, «Пункта управления» и приложений в режиме двойного экрана.
Компания выпустила и iOS 13.4, в котором появился общий доступ с разными уровнями к папкам в iCloud Drive. Кроме того, в App Store появилась функция единой покупки: купленное в нём приложение появится на всех устройствах Apple.
Браузер Safari начал автоматически блокировать сторонние cookies-файлы — это не позволит сторонним сервисам отслеживать действия пользователей, в том числе для рекламы. Также изменился интерфейс «Почты» и появились девять новых стикеров Memoji.
Курсор мыши выглядит как полупрозрачный серый кружок и позволяет выделять текст или другие элементы.
В смысле?
А раньше этого не было??
в App Store появилась функция единой покупки: купленное в нём приложение появится на всех устройствах Apple.
В Google Play это работало изначально.
И - Инновации (tm)
Взял бы такой себе наборчик (планшет и клаву) на тест драйв. Удобнее ли будет как замена макбука для контекстолога или нет... 🤔
Так возьмите на официальном сайте. Там всегда можно вернуть без проблем
Да? Не знал что-то о таком...
Просто доя меня возврат, это больше синоним «пшел от сюда, никаких аозвратов, тут микро царапина, на проверку в 30 дней и потом ток примем решение возвращать или нет» 🤔
куда тут девать мышку или трекпад, я пока еще толком не придумал, а клавиатура его заменой мака делает разве что в Pages, ворде или гуглдоксах. Ну и еще можно поставить рядом с рабочим местом (или просто переключаться между компом и планшетом, если клава беспроводная и умеет такое) и использовать для ответа в чатах во время перерывов. На этом айпад как замена ноуту заканчивается, для меня айпад как был бесконечным блокнотом/скетчбуком, проигрывалкой видосов и читалкой, так в основном и остается.
А в чем отличие этой поддержки мыши от той, что есть через универсальный доступ?
там был кружок размером с дупло и в дизайн он не так хорошо вписывался
Вангую: у Apple скоро обновления будут денежку стоить.
чисто мысль из ниоткуда или есть повод?
Блоги компаний
Показать еще