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Техника
Лиана Липанова
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Apple выпустила iPadOS 13.4 с полной поддержкой мыши и жестов трекпада Материал редакции

И добавила в iOS 13.4 автоматическую блокировку cookies-файлов.

13 комментариев
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Apple выпустила обновление iPadOS 13.4 для своих планшетов с полной поддержкой мыши и трекпада, сообщает TJournal. Курсор мыши выглядит как полупрозрачный серый кружок и позволяет выделять текст или другие элементы.

iPadOS 13.4 поддерживает жесты трекпадов — переходы между приложениями, открытие экрана с активными программами, активация Dock, «Пункта управления» и приложений в режиме двойного экрана.

Компания выпустила и iOS 13.4, в котором появился общий доступ с разными уровнями к папкам в iCloud Drive. Кроме того, в App Store появилась функция единой покупки: купленное в нём приложение появится на всех устройствах Apple.

Браузер Safari начал автоматически блокировать сторонние cookies-файлы — это не позволит сторонним сервисам отслеживать действия пользователей, в том числе для рекламы. Также изменился интерфейс «Почты» и появились девять новых стикеров Memoji.

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#новость #apple

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13 комментариев
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Иван Драго

0

Курсор мыши выглядит как полупрозрачный серый кружок и позволяет выделять текст или другие элементы.

В смысле? 
А раньше этого не было?? 

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Иван Драго

0

в App Store появилась функция единой покупки: купленное в нём приложение появится на всех устройствах Apple.

В Google Play это работало изначально.
 
И - Инновации (tm) 

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Кирилл Вечкасов

0

Взял бы такой себе наборчик (планшет и клаву) на тест драйв. Удобнее ли будет как замена макбука для контекстолога или нет... 🤔

Ответить

Василий Степанов

Кирилл
1

Так возьмите на официальном сайте. Там всегда можно вернуть без проблем

Ответить

Кирилл Вечкасов

Василий
1

Да? Не знал что-то о таком...
Просто доя меня возврат, это больше синоним «пшел от сюда, никаких аозвратов, тут микро царапина, на проверку в 30 дней и потом ток примем решение возвращать или нет» 🤔

Ответить

Василий Степанов

Кирилл
1
Возврат и возмещение средств - Помощь при покупке
Узнайте, как вернуть товар, сколько времени занимает возмещение средств, что делать, если у вас…
www.apple.com
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Andre Macareno

Кирилл
0

куда тут девать мышку или трекпад, я пока еще толком не придумал, а клавиатура его заменой мака делает разве что в Pages, ворде или гуглдоксах. Ну и еще можно поставить рядом с рабочим местом (или просто переключаться между компом и планшетом, если клава беспроводная и умеет такое) и использовать для ответа в чатах во время перерывов. На этом айпад как замена ноуту заканчивается, для меня айпад как был бесконечным блокнотом/скетчбуком, проигрывалкой видосов и читалкой, так в основном и остается.

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Roman Trifonov

0

А в чем отличие этой поддержки мыши от той, что есть через универсальный доступ?

Ответить

Andre Macareno

Roman
0

там был кружок размером с дупло и в дизайн он не так хорошо вписывался

Ответить

Alexander Gess

–2

Вангую: у Apple скоро обновления будут денежку стоить.

Ответить

Владислав Романов

Alexander
0

чисто мысль из ниоткуда или есть повод?

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Alexander Gess

Владислав
–3

Вангую же.

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Александр Рязанов

Alexander
0

С 2013 наоборот - стало бесплатным

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