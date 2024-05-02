В российских сервисных центрах Apple закончились оригинальные запчасти для ремонта iPhone и MacBook — «Ведомости» Статьи редакции
Некоторые завозят комплектующие из других стран или используют детали из устройств «на разбор».
- В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple в России закончились оригинальные запчасти для iPhone и MacBook, пишут «Ведомости». Об этом газете рассказал независимый аналитик Сергей Вильянов и подтвердил источник в одном из центров.
- По информации на официальном сайте Apple, в Москве работает шесть АСЦ. Представитель одного из них сообщил изданию, что оригинальные запчасти компания перестала поставлять в декабре 2023 года. При этом «до последнего времени» на складах оставались остатки компонентов для ремонта устройств.
- В сети re:Store сообщили, что ремонтировали по гарантии технику Apple, поставленную в страну до февраля 2022 года. Однако в феврале 2024-го срок гарантий всех официально ввезённых устройств истёк. Тогда же сервисные центры перестали получать оригинальные комплектующие для ремонта, подтвердил источник газеты в одном из АСЦ.
- Распространённой практикой на российском рынке стало использование для ремонта запчастей из других устройств, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из маркетплейсов. Некоторые участники рынка также наладили поставки компонентов из стран СНГ, добавляет он.
- На «Авито» размещено около 50 тысяч объявлений о продаже iPhone «на разбор» или комплектующих, в том числе камер, дисплеев, материнских плат и корпусов. На апрель 2024 года их число год к году увеличилось на 10% и 9% соответственно, рассказали в сервисе.
573 показа
1.9K открытий
Теперь мои старые айфоны снова подорожают.
Не зря я их в тумбочку складировал
крэкс пэкс фэкс
а запчасти, которые возят серым и параллельным импортом каким то образом перестали быть оригинальными? что за бред?
Тот случай когда человек не понимает как работает АСЦ, но возмущается.
Попробуй замени оригинальный дисплей, чтобы телефон его распознал и чтобы touch/face id при этом работал
Или оригинальную батарейку, чтобы телефон ее распознал по серийнику и маркировке как оригинальную без программатора.
Суть АСЦ получать оригинальные запчасти напрямую со складов, и иметь доступ к оборудованию/софту для дальнейшей работы/прошивки и тд.
Скорее всего они не имеют гарантию
А где гарантии, что эти запчасти подлинные?
Китайцы хорошо научились копии запчастей делать...
В автомобильных запчастях это настоящий бич, все подделывается, упаковка, внешний вид, всё копируют отменно, кроме ресурса...
надеюсь, это так и работает
Яблочники должны страдать
Что настолько ненадежная техника, что уже и детали закончились?
апле лучше чинить и носить дальше.
а андроиды проще выкинуть и купить новые.
Вдруг дело в криворуких пользователях? С андроидом проще - залил/сломал - купил новый. Айфончик жалко, он красивый и удобный, поэтому в ремонт
iPhone, он как мыло, главное правило - не ронять :)
Повеяло Кубой.
У тех американские машины 50-60х годов которые чинятся за счёт каннибализма других машин.
А в России будут айфоны франкенштейны.
Завозить будут параллельным импортом, изменится логистика и цена. А так всё останется как прежде.
Только по цене 4х
Качество тоже ухудшится
На «Авито» размещено около 50 тысяч объявлений о продаже iPhone «на разбор» или комплектующих, в том числе камер, дисплеев, материнских плат и корпусов.- тяжелее будет контролировать какие детали тебе в телефон засунули,но в принципе так было всегда
Фига ты простой. Попробуй камеру от одного 12 айфона в другой 12 поставить. А вот фиг
Помянем кошелёк Блондина. Аминь.
Ну ты же дашь в займы? Не оставишь друга в беде?
А чем хуже эпла тот же xiaomi, poco и т.д. Где запчастей валом?
а чем хуже бмв та же лада?
Операционка говно, говорю как человек год назад пересевший с Айфона на Поко
Ксиаоми пускай берут, рабочая лошадка
Топ за свои деньги!
Ну когда-то это ведь должно было произойти)
Раскошелятся эппловоды, не беда.
Проще купить новый
Это и с другими брендами так работает
Как шутили раньше - разрядился айфон? Просто купи новый!:)
очень надеюсь, что они только сейчас закончились, а не месяц назад, когда я платил 10к за разъем для зарядки
тут только один вариант покупать в другой стране и там же ремонтировать- это конечно очень накладно
Пишите, доставим.