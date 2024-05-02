Техника
Артур Томилко

В российских сервисных центрах Apple закончились оригинальные запчасти для ремонта iPhone и MacBook — «Ведомости» Статьи редакции

Некоторые завозят комплектующие из других стран или используют детали из устройств «на разбор».

  • В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple в России закончились оригинальные запчасти для iPhone и MacBook, пишут «Ведомости». Об этом газете рассказал независимый аналитик Сергей Вильянов и подтвердил источник в одном из центров.
  • По информации на официальном сайте Apple, в Москве работает шесть АСЦ. Представитель одного из них сообщил изданию, что оригинальные запчасти компания перестала поставлять в декабре 2023 года. При этом «до последнего времени» на складах оставались остатки компонентов для ремонта устройств.
  • В сети re:Store сообщили, что ремонтировали по гарантии технику Apple, поставленную в страну до февраля 2022 года. Однако в феврале 2024-го срок гарантий всех официально ввезённых устройств истёк. Тогда же сервисные центры перестали получать оригинальные комплектующие для ремонта, подтвердил источник газеты в одном из АСЦ.
  • Распространённой практикой на российском рынке стало использование для ремонта запчастей из других устройств, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из маркетплейсов. Некоторые участники рынка также наладили поставки компонентов из стран СНГ, добавляет он.
  • На «Авито» размещено около 50 тысяч объявлений о продаже iPhone «на разбор» или комплектующих, в том числе камер, дисплеев, материнских плат и корпусов. На апрель 2024 года их число год к году увеличилось на 10% и 9% соответственно, рассказали в сервисе.
Фото «Яндекс Карты» 

#новости #apple

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99 комментариев
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 Невероятный Блондин

Теперь мои старые айфоны снова подорожают.
Не зря я их в тумбочку складировал

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умный человек

крэкс пэкс фэкс

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Андрей Комягин

а запчасти, которые возят серым и параллельным импортом каким то образом перестали быть оригинальными? что за бред?

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Невероятный Блондин

Тот случай когда человек не понимает как работает АСЦ, но возмущается.

Попробуй замени оригинальный дисплей, чтобы телефон его распознал и чтобы touch/face id при этом работал

Или оригинальную батарейку, чтобы телефон ее распознал по серийнику и маркировке как оригинальную без программатора.

Суть АСЦ получать оригинальные запчасти напрямую со складов, и иметь доступ к оборудованию/софту для дальнейшей работы/прошивки и тд.

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7 комментариев
mr g

Скорее всего они не имеют гарантию

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22 комментария
Денис Демидов

А где гарантии, что эти запчасти подлинные?
Китайцы хорошо научились копии запчастей делать...
В автомобильных запчастях это настоящий бич, все подделывается, упаковка, внешний вид, всё копируют отменно, кроме ресурса...

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5 комментариев
Владимир Шевцов

надеюсь, это так и работает

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Альвар

Яблочники должны страдать

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умный человек
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Pavel Voronkov

Что настолько ненадежная техника, что уже и детали закончились?

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умный человек

апле лучше чинить и носить дальше.
а андроиды проще выкинуть и купить новые.

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2 комментария
Владимир Владимирович

Вдруг дело в криворуких пользователях? С андроидом проще - залил/сломал - купил новый. Айфончик жалко, он красивый и удобный, поэтому в ремонт

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1 комментарий
Zloy Marketolog

iPhone, он как мыло, главное правило - не ронять :)

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1 комментарий
Optimus

Повеяло Кубой.
У тех американские машины 50-60х годов которые чинятся за счёт каннибализма других машин.
А в России будут айфоны франкенштейны.

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Stanislav Barkov

Завозить будут параллельным импортом, изменится логистика и цена. А так всё останется как прежде.

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Альвар

Только по цене 4х

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1 комментарий
Eli
Завозить будут параллельным импортом, изменится логистика и цена. А так всё останется как прежде.

Качество тоже ухудшится

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Den Azimov

На «Авито» размещено около 50 тысяч объявлений о продаже iPhone «на разбор» или комплектующих, в том числе камер, дисплеев, материнских плат и корпусов.- тяжелее будет контролировать какие детали тебе в телефон засунули,но в принципе так было всегда

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Альвар

Фига ты простой. Попробуй камеру от одного 12 айфона в другой 12 поставить. А вот фиг

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Помянем кошелёк Блондина. Аминь.

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Невероятный Блондин

Ну ты же дашь в займы? Не оставишь друга в беде?

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2 комментария
Альвар

А чем хуже эпла тот же xiaomi, poco и т.д. Где запчастей валом?

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Макс Кроу

а чем хуже бмв та же лада?

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9 комментариев
Eli
А чем хуже эпла тот же xiaomi, poco и т.д. Где запчастей валом?

Операционка говно, говорю как человек год назад пересевший с Айфона на Поко

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8 комментариев
Томский Сибирячок

Ксиаоми пускай берут, рабочая лошадка

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Слегка Придурковатый

Топ за свои деньги!

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3 комментария
Виктория Никанорова

Ну когда-то это ведь должно было произойти)

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Вадим Д.

Раскошелятся эппловоды, не беда.

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Sanya

Проще купить новый

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Darth Swordman

Это и с другими брендами так работает

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2 комментария
Пограмист

Как шутили раньше - разрядился айфон? Просто купи новый!:)

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Тимур Чумаков

очень надеюсь, что они только сейчас закончились, а не месяц назад, когда я платил 10к за разъем для зарядки

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AziZZTop

тут только один вариант покупать в другой стране и там же ремонтировать- это конечно очень накладно

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What2Sell

Пишите, доставим.

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96 комментариев
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