И отказалась от постепенного введения новых правил.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в новом проекте постановления правительства отказалась от поэтапного внедрения обязательной предустановки российских приложений на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV перед продажей в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

В конце января 2020 года в ведомстве заявляли, что предустановка станет обязательной для смартфонов с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров — с 1 июля 2022 года, для Smart TV — с 1 июля 2023 года. Теперь предустановка станет обязательной для всех видов техники с 1 июля 2020 года, говорится в документе.

Кроме того, антимонопольная служба расширила список программ для предустановки на смартфоны и планшеты и добавила в него облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей. К списку приложений для ноутбуков и компьютеров добавили то же самое, за исключением голосовых помощников.

В январе сообщалось, что на смартфоны могут быть предустановлены антивирус, навигаторы, поисковики, приложения для госуслуг и платёжные системы, на планшеты — те же программы, за исключением платёжных сервисов.