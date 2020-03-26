Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Техника
Лиана Липанова
467

«Ведомости»: ФАС добавила в список приложений для обязательной предустановки голосовые помощники и агрегаторы новостей Материал редакции

И отказалась от постепенного введения новых правил.

4 комментария
В закладки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в новом проекте постановления правительства отказалась от поэтапного внедрения обязательной предустановки российских приложений на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV перед продажей в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

В конце января 2020 года в ведомстве заявляли, что предустановка станет обязательной для смартфонов с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров — с 1 июля 2022 года, для Smart TV — с 1 июля 2023 года. Теперь предустановка станет обязательной для всех видов техники с 1 июля 2020 года, говорится в документе.

Кроме того, антимонопольная служба расширила список программ для предустановки на смартфоны и планшеты и добавила в него облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей. К списку приложений для ноутбуков и компьютеров добавили то же самое, за исключением голосовых помощников.

В январе сообщалось, что на смартфоны могут быть предустановлены антивирус, навигаторы, поисковики, приложения для госуслуг и платёжные системы, на планшеты — те же программы, за исключением платёжных сервисов.

Список для Smart TV не изменился: на таких телевизорах, как и на компьютерах и ноутбуках, должны быть предустановлены аудиовизуальные сервисы, средство просмотра обязательных общедоступных каналов и новостной агрегатор, пишет газета.

#новость #законороссийскомпо

Техника
Подписан
Отписаться
Apple выпустила iPadOS 13.4 с полной поддержкой мыши и жестов трекпада
И добавила в iOS 13.4 автоматическую блокировку cookies-файлов.
0
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u043e"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 115487, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Mar 2020 23:43:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 115487, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/115487\/get","add":"\/comments\/115487\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/115487"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199117, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Ilya Rovda

2

Первый канал, почта банк, амиго и мейл афиша. 

Ответить

Данил

0

Агрегаторы доставки еды забыли

Ответить

Useforlogin

0

Что же делать без агрегатора помойных новостей на телефоне? 

Хотя, с текущим курсом и айфоном за 150 штук это уже не имеет значения. 

Ответить

Ware Wow

0
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Методы SEO-продвижения: white VS black
Пока одни думают, как же построить свой бизнес честно, прозрачно и эффективно, постепенно приходя к долгосрочным резуль…
1
Talkbank
Подписан
Отписаться
Paris Fintech Forum 2020: новые тренды европейского банкинга
В столице мировой моды даже банковские конференции неизбежно приходят к выводу: все решает стиль. Что же будет в тренде…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Самые яркие инфоповоды в сфере финансов в 2019 году

Показать еще

Лучшие комментарии
Konstantin Voronov
за день
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
«Вынужден вам отказать, Владимир Владимирович»: заявления Лебедева, «Яндекса», DNS и других, кто не уйдёт на «каникулы»
Максим Оганов
за неделю
«Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина.» Давайте ещё усложним ситуацию! Неделя за счёт бизнеса!
Путин заявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплаты
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Olga Romanova

«Вынужден вам отказать…

Ware Wow

«Ведомости»: ФАС добавила в…

Алексей Медведев

Гарантии на SEO - обман…

Тарас Погребняк

Как я потратил $600 тысяч и…

Алексей Медведев

Гарантии на SEO - обман…

Гологенный Мяч

Президент МТС призвал к…

Тарас Погребняк

Президент МТС призвал к…

Olga Romanova

«Мне сказали, что нельзя…

Roman Buzko

Президент МТС призвал к…

Olga Romanova

Президент МТС призвал к…

Елена Караваевич

Работа, несмотря на указ…

Alexandre Svergoun

«Вынужден вам отказать…

Alexander Andreevich

Работа, несмотря на указ…

Сергей Соколов

Внутренняя SEO-оптимизация…

Constantine…

«Вынужден вам отказать…

Alexandre Svergoun

«Мне сказали, что нельзя…

Evgeny Montana

«Вынужден вам отказать…

Artemida Svet

Игровая студия Playrix выделит…

Роман Тт

«Мне сказали, что нельзя…

Delov Dmitriy

«Вынужден вам отказать…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "12b89e4a" } { "page_type": "default" }