Apple представила iPad Air в двух размерах и iPad Pro с чипом M4 Статьи редакции
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iPad Air
- В устройстве установлен чип M2, новый iPad Air работает на 50% быстрее, чем предыдущее поколении устройств. Фронтальная камера размещена на длинной стороне экрана.
- iPad Air доступен в четырёх цветах. Доступные объёмы памяти — от 128 ГБ до 1 ТБ. Цена на 11-дюймовый iPad Air начинается от $599, 13-дюймовый — от $799.
- Компания принимает предзаказы с 7 мая 2024 года, поставки начнутся на следующей неделе.
iPad Pro с чипом M4
- Производительность процессора с M4 на 50% выше, чем у устройств с чипом M2. В компании утверждают, что чип больше подходит для работы с ИИ.
- В целом устройство работает в четыре раза быстрее, чем предыдущее поколение планшетов.
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Эмэйзинг, того рот!
Каждый раз +50% к мощности. Скоро на Марс на айпадах полетим (если верить маркетологам Эппл).
К Луне летели с мощностями существенно меньшими чем в айфоне 7 было.
Ну так то чип 2022 года от макбуков.
За 600 баксов с оч мощным процом. Гуд
Остатки M2 видимо некуда спихнуть
точно, скоро на них в космос полетим
А что с троттлингом?
Mini будет? На нем книги удобно читать