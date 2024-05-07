{"id":14283,"url":"\/distributions\/14283\/click?bit=1&hash=8766cc03cba44a6d934ee26f882971a64223452448548d2fc3a5f37339e77cfa","title":"\u0412\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u0441\u0451? \u0412\u043e\u0442 \u043d\u0435\u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u0430\u044f \u0438\u0434\u0435\u044f \u0434\u043b\u044f \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0443\u0440\u043e\u0440\u0442\u0435 ","buttonText":"","imageUuid":""}
Техника
Маша Цепелева

Apple представила iPad Air в двух размерах и iPad Pro с чипом M4 Статьи редакции

Материал дополняется

iPad Air

  • В устройстве установлен чип M2, новый iPad Air работает на 50% быстрее, чем предыдущее поколении устройств. Фронтальная камера размещена на длинной стороне экрана.
  • iPad Air доступен в четырёх цветах. Доступные объёмы памяти — от 128 ГБ до 1 ТБ. Цена на 11-дюймовый iPad Air начинается от $599, 13-дюймовый — от $799.
  • Компания принимает предзаказы с 7 мая 2024 года, поставки начнутся на следующей неделе.
iPad Air
iPad Air

iPad Pro с чипом M4

  • Производительность процессора с M4 на 50% выше, чем у устройств с чипом M2. В компании утверждают, что чип больше подходит для работы с ИИ.
  • В целом устройство работает в четыре раза быстрее, чем предыдущее поколение планшетов.

#новости #ipad

61 показ
936 открытий
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 Мимо проходивший

Эмэйзинг, того рот!

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Каждый раз +50% к мощности. Скоро на Марс на айпадах полетим (если верить маркетологам Эппл).

Ответить
Развернуть ветку
Николай Верегин

К Луне летели с мощностями существенно меньшими чем в айфоне 7 было.

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Ну так то чип 2022 года от макбуков.

Ответить
Развернуть ветку
kotletnik

За 600 баксов с оч мощным процом. Гуд

Ответить
Развернуть ветку
Илитный Иксперт

Остатки M2 видимо некуда спихнуть

Ответить
Развернуть ветку
Lara Gromova

точно, скоро на них в космос полетим

Ответить
Развернуть ветку
Shepard

А что с троттлингом?

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Mini будет? На нем книги удобно читать

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
6 комментариев
Раскрывать всегда