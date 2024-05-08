CDEK.Shopping открыл предзаказ на новые iPad Air и iPad Pro по цене от 65 тысяч и 109 тысяч рублей соответственно

Официальный старт продаж, объявленный Apple, — 15 мая 2024 года.iPad Air / Источник: AppleСтоимость iPad Air при заказе через CDEK.Shopping начинается от 65 116 рублей за планшет с диагональю 11 дюймов на 128 ГБ, сообщил CDEK.Shopping. 13-дюймовая версия на 128 ГБ обойдётся в сумму от 86 213 рублей.iPad Pro стоит от 108 787 рублей, стилус Apple Pencil Pro — 17 150 рублей, клавиатуры Magic Keyboard — от 35 735 рублей. Цены — без учёта таможенных пошлин и сборов, добавили в компании. Доставка в Россию, по её данным, займёт в среднем от 14 дней со старта продаж.В МТС сообщили «Известиям», что планируют начать продажи в течение нескольких дней или недель с момента старта продаж в мире. В «М.Видео-Эльдорадо» — что устройства появятся к середине июня. Источник газеты на рынке отметил, что в краткосрочной перспективе «цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10-15% и курса рубля».Apple представила новые iPad Air и Pro, а также Pencil Pro и Magic Keyboard 7 мая 2024 года. Тогда же компания открыла предзаказ на устройства в 29 странах и регионах, в магазинах они появятся с 15 мая 2024 года.Маша ЦепелеваТехникавчераApple представила iPad Air в двух размерах и iPad Pro с чипом M4 А также новый Pencil Pro и клавиатуру Magic Keyboard.#новости #apple
Наслышан про CDEK.Shopping. Это что-то на уровне Ozon Global или даже дниже
Днище)
Днижее, хотя, казалось бы (-:
Уже слышу стук клавиш с Макбука - это Блондин набирает адрес сайта CDEK.Shopping.
Это надо в будущее на пол года заглянуть, учитывая как они товар доставляют.
и в случае чего куда обращаться за ремонтом?) Хотя у техники эпл хорошее качество,но все равно