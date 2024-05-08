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Таня Боброва
Техника

CDEK.Shopping открыл предзаказ на новые iPad Air и iPad Pro по цене от 65 тысяч и 109 тысяч рублей соответственно

Официальный старт продаж, объявленный Apple, — 15 мая 2024 года.

iPad Air / Источник: <a href="https://www.apple.com/newsroom/2024/05/apple-unveils-the-redesigned-11-inch-and-all-new-13-inch-ipad-air-with-m2/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Apple</a>
iPad Air / Источник: Apple
  • Стоимость iPad Air при заказе через CDEK.Shopping начинается от 65 116 рублей за планшет с диагональю 11 дюймов на 128 ГБ, сообщил CDEK.Shopping. 13-дюймовая версия на 128 ГБ обойдётся в сумму от 86 213 рублей.
  • iPad Pro стоит от 108 787 рублей, стилус Apple Pencil Pro — 17 150 рублей, клавиатуры Magic Keyboard — от 35 735 рублей. Цены — без учёта таможенных пошлин и сборов, добавили в компании. Доставка в Россию, по её данным, займёт в среднем от 14 дней со старта продаж.
CDEK.Shopping открыл предзаказ на новые iPad Air и iPad Pro по цене от 65 тысяч и 109 тысяч рублей соответственно
  • В МТС сообщили «Известиям», что планируют начать продажи в течение нескольких дней или недель с момента старта продаж в мире. В «М.Видео-Эльдорадо» — что устройства появятся к середине июня. Источник газеты на рынке отметил, что в краткосрочной перспективе «цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10-15% и курса рубля».
  • Apple представила новые iPad Air и Pro, а также Pencil Pro и Magic Keyboard 7 мая 2024 года. Тогда же компания открыла предзаказ на устройства в 29 странах и регионах, в магазинах они появятся с 15 мая 2024 года.
Маша Цепелева
Техника
Apple представила iPad Air в двух размерах и iPad Pro с чипом M4

А также новый Pencil Pro и клавиатуру Magic Keyboard.

iPad Air, здесь и далее фото Apple

#новости #apple

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534534 открытия
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6 комментариев
Отрицательный Веган

Наслышан про CDEK.Shopping. Это что-то на уровне Ozon Global или даже дниже

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Арина Коновалова

Днище)

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Вадим Д.

Днижее, хотя, казалось бы (-:

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Слегка Придурковатый

Уже слышу стук клавиш с Макбука - это Блондин набирает адрес сайта CDEK.Shopping.

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Влад Шушкевич

Это надо в будущее на пол года заглянуть, учитывая как они товар доставляют.

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Иван Рукавин

и в случае чего куда обращаться за ремонтом?) Хотя у техники эпл хорошее качество,но все равно

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