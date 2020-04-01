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Татьяна Боброва
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Mail.ru Group перенесла начало продаж «умной» колонки «Капсула» с помощником «Маруся» на второй квартал 2020 года Материал редакции

Из-за «сложной эпидемиологической обстановки» в России и мире.

  • Mail.ru Group должна была начать продажи «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» до конца первого квартала 2020 года, но этого не произошло. В компании пояснили vc.ru, что отложили старт продаж на второй квартал из-за «сложной эпидемиологической обстановки» в России и мире. Пока покупатели могут оформить предзаказ на сайте.
  • ИТ-компания открыла предзаказ на «Капсулу» в январе 2020 года. Колонка поступит в продажу в интернет-магазине и рознице партнёров. Близкий к Mail.ru Group источник vc.ru говорил, что основным партнёром станет сеть «М.Видео». Устройство будет стоить 6990 рублей.
  • В конце февраля на «Авито» появились объявления о продаже «Капсул» по цене от 6000 рублей до 9000 рублей. Тогда в Mail.ru Group пояснили, что дарили устройства сотрудникам на Новый год — всего компания раздала 6000 «Капсул». «Яндекс» продаёт колонки «Станция» с помощником «Алиса» с 2018 года.
Mail.ru Group

#новость #mailrugroup

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12 комментариев
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Николаев Александр

2

Певого апреля? А какие варианты?

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Андрей Викторович

Николаев
1

Добавляют новые фразы для Маруси:
"Куда намылился?! Карантин на улице. Сиди дома"
"Нафиг тебе ближайший ресторан?! Карантин, аллё. Заказывай на дом"
"Какие в жопу киносеансы?! Вот тебе - ссылка на кинопоиск"

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Дима Димов

1

Можете еще позже, есть что допиливать!

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Качалов

0

как раз домашний карантин, это лучшее время для продажи умной колонки
видать, просто продукт говно получился

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Alexey Nekrasov

Качалов
2

Вот точно не с колонкой от mail.ru хочется провести карантин

Ответить

Качалов

Alexey
0

А поговорить с кем? С кем выпить?

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Stanislav Dianov

0

Как говорит Лапенко:
Привет колонка Mail.ru, я твой друг, до свиданья.
Уверен, это будет провал. 
Оставьте такие вещи Яндексу, Амазону или Apple 

Это уйдет в ту же самую дыру что и TamTam, Amigo, Mail.ru Агент и т.п.
Если уж приложения не могут написать, а только купить ( украсть в случае с ВК ) то и колонка будет плохой 99%
Вангую.

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Качалов

0
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Aleksey Murashko

0

А почему только колонки шпионки? Добавьте уже в них и камеры во все стороны, пусть собирают и таргетируют видео, что бы "больные" могли жестами заказывать покупки. и т. д.

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News Top

0

Mail.ru Group это Алишер Усманов. Не покупайте у этого...узбека.Закажите на али и дешевле и олигархику в ж....пу кол воткнёте.

Mail.ru: почта, поиск в интернете, новости, игры
Mail.ru — крупнейшая бесплатная почта, быстрый и удобный интерфейс, неограниченный объем ящика…
Mail.ru
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Александр Антипов

0

Продукт может и получиться говно, но все ждут эту колонку. Кто-то купить и пользоваться, а кто-то лишний раз поймет что это говно. А может Mail.ru всех удивит и выпустит лучше аналогов(хотя нет показалось).

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Александр Блок

0

"Маруся" - серьёзно? 

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