Mail.ru Group перенесла начало продаж «умной» колонки «Капсула» с помощником «Маруся» на второй квартал 2020 года
Материал редакции
Из-за «сложной эпидемиологической обстановки» в России и мире.
Mail.ru Group должна была начать продажи «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» до конца первого квартала 2020 года, но этого не произошло. В компании пояснили vc.ru, что отложили старт продаж на второй квартал из-за «сложной эпидемиологической обстановки» в России и мире. Пока покупатели могут оформить предзаказ на сайте.
ИТ-компания открыла предзаказ на «Капсулу» в январе 2020 года. Колонка поступит в продажу в интернет-магазине и рознице партнёров. Близкий к Mail.ru Group источник vc.ru говорил, что основным партнёром станет сеть «М.Видео». Устройство будет стоить 6990 рублей.
В конце февраля на «Авито» появились объявления о продаже «Капсул» по цене от 6000 рублей до 9000 рублей. Тогда в Mail.ru Group пояснили, что дарили устройства сотрудникам на Новый год — всего компания раздала 6000 «Капсул». «Яндекс» продаёт колонки «Станция» с помощником «Алиса» с 2018 года.
Николаев Александр
Певого апреля? А какие варианты?
Андрей ВикторовичНиколаев
Добавляют новые фразы для Маруси:
"Куда намылился?! Карантин на улице. Сиди дома"
"Нафиг тебе ближайший ресторан?! Карантин, аллё. Заказывай на дом"
"Какие в жопу киносеансы?! Вот тебе - ссылка на кинопоиск"
Дима Димов
Можете еще позже, есть что допиливать!
Качалов
как раз домашний карантин, это лучшее время для продажи умной колонки
видать, просто продукт говно получился
Alexey NekrasovКачалов
Вот точно не с колонкой от mail.ru хочется провести карантин
КачаловAlexey
А поговорить с кем? С кем выпить?
Stanislav Dianov
Как говорит Лапенко:
Привет колонка Mail.ru, я твой друг, до свиданья.
Уверен, это будет провал.
Оставьте такие вещи Яндексу, Амазону или Apple
Это уйдет в ту же самую дыру что и TamTam, Amigo, Mail.ru Агент и т.п.
Если уж приложения не могут написать, а только купить ( украсть в случае с ВК ) то и колонка будет плохой 99%
Вангую.
Качалов
Aleksey Murashko
А почему только колонки шпионки? Добавьте уже в них и камеры во все стороны, пусть собирают и таргетируют видео, что бы "больные" могли жестами заказывать покупки. и т. д.
News Top
Mail.ru Group это Алишер Усманов. Не покупайте у этого...узбека.Закажите на али и дешевле и олигархику в ж....пу кол воткнёте.
Александр Антипов
Продукт может и получиться говно, но все ждут эту колонку. Кто-то купить и пользоваться, а кто-то лишний раз поймет что это говно. А может Mail.ru всех удивит и выпустит лучше аналогов(хотя нет показалось).
Александр Блок
"Маруся" - серьёзно?